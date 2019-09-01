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Минобороны обвинило США в авиаударе по зоне деэскалации в Сирии

Американские военнослужащие 31 августа в нарушение всех договоренностей нанесли удар по зоне деэскалации в Сирии, говорится в комментарии Министерства обороны России, поступившем в редакцию «Ведомостей».

Как пояснило ведомство, в сирийском Идлибе с 31 августа по инициативе России и Турции было объявлено о прекращении огня. Все стороны конфликта были об этом уведомлены. Несмотря на это, авиация США днем 31 августа нанесла авиаудар в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая, нарушив договоренности.

Вашингтон объяснил, что ударом был уничтожен пункт запрещенной террористической группировки «Аль-Каида», угрожавший безопасности США. Однако американские власти не предупредили об ударе ни российскую, ни турецкую сторону, подчеркнуло Минобороны. В результате действия Вашингтона привели к многочисленным жертвам и разрушениям, добавило ведомство.

Действия США вызывают недоумение и ставят под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня, заявило Минобороны. Отмечается, что сирийские войска пока сохраняют мораторий на ведение боевых действий.