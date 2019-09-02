Политика

Новости

Премьер Грузии объявил об уходе в отставку

Премьер Грузии Мамука Бахтадзе объявил об уходе в отставку. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в 2018 г., когда он занимал должность, его основной задачей была разработка для страны «стратегических рамок», которые станут национальными целями на многие годы вперед. «Разработка стратегических рамок завершена, и поэтому я принял решение уйти с поста, поскольку считаю, что свою миссию на данном этапе выполнил», – подчеркнул Бахтадзе.

Бахтадзе занял должность премьера в июне 2018 г.

В июне этого года в Грузии прошли акции протеста после того, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время Международной ассамблеи православия. Оппозиционеры тогда остановили заседание ассамблеи и потребовали от представителей российской делегации покинуть зал. В адрес российских делегатов начали поступать угрозы, и они покинули страну раньше намеченного срока.

Протестный митинг перерос в столкновения с полицией. Бахтадзе заявлял, что считает протест справедливым, однако обвинил оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.

Кремль называл произошедшее в Грузии русофобской провокацией. Президент России Владимир Путин запретил авиасообщение между Россией и Грузией.