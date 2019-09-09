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Биатлонист Шипулин побеждает на выборах депутата Госдумы от Свердловской области

Биатлонист Антон Шипулин на дополнительных выборах в Госдуму в Свердловской области набрал 41,57% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 99,77% протоколов.

Шипулин выдвигался от «Единой России». Его ближайший соперник Алексей Коровкин от «Справедливой России» получил 24,03% голосов. Кандидат от КПРФ Габбас Даутов набрал 13,81%, кандидат от ЛДПР Евгения Чудновец – 7,49%, кандидат от «Яблока» Ирина Скачкова набрала 3,55%.

Госдума в январе досрочно прекратила полномочия депутата от «Единой России» Сергея Бидонько, избранного по Серовскому одномандатному избирательному округу в Свердловской области. Он был назначен заместителем губернатора региона.

Шипулин – олимпийский чемпион 2014 г. в эстафете, серебряный призер Олимпиады 2010 г. в той же дисциплине. Шесть раз он становился призером чемпионатов мира – получил три серебра и три бронзы, а также стал чемпионом мира в эстафете в 2017 г. В декабре прошлого год Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры. В апреле он подал документы для участия в праймериз «Единой России» на довыборы в Госдуму.