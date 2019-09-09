В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября

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CNN рассказал об операции по вывозу работавшего в правительстве России шпиона США

В 2017 г. США секретно вывезли из России одного из самых высокопоставленных источников разведки, который работал в российском правительстве. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации американского президента Дональда Трампа.

По словам одного из собеседников телеканала, операция была проведена, в частности, из-за беспокойства о том, что Трамп и его администрация неоднократно неверно обращались с засекреченной информацией и что они могут выдать источник. Решение об операции было принято вскоре после того, как в мае 2017 г. Трамп встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, по сведениям СМИ, в частности The New York Times, поделился с ним засекреченной информацией, касающейся запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

По данным CNN, в это же время Майк Помпео, который на тот момент занимал должность директора ЦРУ, сообщил высокопоставленному человеку в администрации Трампа, что относительно источника утекает слишком много информации. Один из собеседников телеканала также рассказал, что незадолго до операции в СМИ было много спекуляций относительно существования источника в российском правительстве. О каких именно спекуляциях идет речь, он не уточнил. CNN также не смог найти соответствующую информацию в СМИ.

«Ошибочное предположение о том, что обращение президента [Трампа] с чувствительной разведывательной информацией, к которой он имеет ежедневный доступ, привело к предполагаемой операции по вывозу [источника], является неточным», – сказала CNN директор по связям с общественностью ЦРУ Бриттани Брамелл. Представитель Помпео отказалась комментировать публикацию. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что данные CNN не только некорректны, но и ставят под угрозу жизни людей.

CNN отмечает, что опустил некоторые детали об источнике, чтобы не было риска раскрытия его личности. Где находится этот человек в настоящее время, неизвестно.