В мэрию Москвы подали заявки на проведение митингов 21 и 22 сентября
В московскую мэрию поданы две заявки на проведение митинга против насилия и политического преследования и шествия за освобождение политических узников, сообщает член совета московского отделения Партии перемен Эльвира Вихарева в своем Telegram-канале. Заявки поданы на 21 и 22 сентября.
Митинг в субботу, 21 сентября, с 14 до 18 ч. и шествие в воскресенье, 22 сентября, с 14 до 17 ч., говорится в заявках, фотографии которых Вихарева разместила в Telegram-канале. Предполагаемое количество участников шествия – 10 000 человек, митинга – до 100 000 человек, отметила она. Митинг Вихарева хочет провести на проспекте Сахарова, шествие – от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
Вихарева среди заявителей митинга на Сахарова 10 августа, проведение которого столичные власти разрешили. На акцию протеста, по информации «Белого счетчика», тогда пришли более 60 000 человек. МВД сообщало о 20 000 митингующих. После митинга на проспекте Сахарова часть протестующих пошли в центр города, где начались массовые задержания. По данным «ОВД-инфо», было задержано 256 человек.