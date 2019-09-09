СКР рассказал подробности нападения на Памфилову
Бахыт Карабалаев, задержанный по делу о нападении на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову, выбрал ее дом случайно. Об этом сообщается в пресс-релизе Следственного комитета (СКР).
«Он [Карабалаев] пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега», – отмечает ведомство. О личности жителей дома ему было неизвестно.
Карабалаеву предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса (разбой, совершенный с проникновением в жилище). Он признал вину. Ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. СКР попросил суд арестовать Карабалаева.
Нападение произошло 6 сентября. Неизвестный в маске через окно проник на террасу дома Памфиловой и напал на нее, после чего скрылся, сообщало МВД. Памфилова говорила, что неизвестный напал на нее с электрошокером, когда она решила пустить кошку в дом. Карабалаев был задержан 7 сентября.