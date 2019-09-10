Британский парламент отверг просьбу Джонсона о досрочных выборах

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Тимати пообещал удалить клип о Москве с миллионом дизлайков на Youtube

Рэпер Тимати пообещал удалить из Youtube совместный с Гуфом клип «Москва», выпущенный накануне выборов мэра и набравший на момент написания новости 1,4 млн дизлайков. Об этом исполнитель сообщил в своем Instagram. «Удаляю это видео что бы не продолжать эту волну негатива. Цели обидеть кого-либо не было», — прокомментировал Тимати. Он отметил, что в треке лишь высказывал личное мнение «в достаточно острой форме».

Гуф опубликовал в своем Instagram видео, в котором извинился за клип. Он пояснил, что не знал о выборах и ему «сказали, что надо поздравить город». «Я очень сожалею о том, что не слежу за политической ситуацией в стране и в Москве», — написал Гуф. Он подчеркнул, что не получил за клип «ни копейки» и был шокирован реакцией на его премьеру.

Клип был опубликован всего пару дней назад – в День города, 7 сентября. В нем упоминается мэр Москвы Сергей Собянин и митинги: «В пятом поколении коренной москвич, не хожу на митинги и не втираю дичь», «Пешком с Арбата и до площади Гагарина, там хлопну бургер за здоровье Собянина». Музыканты ранее в своих социальных сетях заявили, что таким образом они хотели «поздравить свой город» и «никакого госзаказа нет».

С момента публикации клип посмотрели более 5 млн раз. На момент написания новости клип о Москве еще был доступен на платформе.