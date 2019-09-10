Политика

Новости

Разработчик оборудования объяснил сбой в онлайн-голосовании в Москве

Оборудование и программное обеспечение во время онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму использовалось с нарушением правил эксплуатации. Об этом говорится в сообщение «Криптопро» – разработчика оборудования для электронного голосования, передает РБК.

По данным компании, система онлайн-голосования не была настроена на использование резервного контура при отказе основного, хотя в распоряжении московского департамента информационных технологий (ДИТ) имелись нужные оборудование и ПО. «Криптопро» также отметила, что ее специалисты не участвовали в проектировании и установке оборудования для электронного голосования.

Заместитель руководителя ДИТ Москвы Артем Костырко, комментируя сообщение «Криптопро», заявил, что не считает претензии соответствующими действительности. Он отметил, что оборудование, о котором идет речь, разрабатывается этой компанией и что она его устанавливает. «До сих пор непонятна причина, они ее не озвучили, из-за чего произошел сбой», – добавил чиновник.

8 сентября проходил единый день голосования, в частности состоялись выборы депутатов Мосгордумы. В онлайн-голосовании в Москве произошел сбой. В тот же день Костырко сообщал, что причина – в сбое в работе оборудования, которое производит «Криптопро».

Явка на онлайн-голосовании достигла 92,3%. В целом в Москве она составила 21,77%.