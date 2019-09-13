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Журналист Кирилл Вышинский пропустит суд в Киеве из-за госпитализации

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский госпитализирован для обследования и не сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября, сообщает «РИА Новости».

Журналист уточнил, что ему потребовалось пройти углубленное обследование, поскольку на протяжении последних полутора лет он находился в тюрьме, где пройти такой осмотр не было возможности. В свою очередь адвокат Вышинского Андрей Доманский сообщил, что передал в суд ходатайство о том, что Вышинский не сможет приехать на заседание.

Вышинского задержали 15 мая 2018 г. в Киеве после обысков в офисе «РИА Новости – Украина». Его обвинили в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Киевский суд освободил журналиста из СИЗО только 28 августа 2019 г.

Вышинский вернулся в Россию в рамках обмена между Украиной и Россией заключенными и задержанными. Однако уголовное дело о госизмене против него на Украине не закрыто – журналист был освобожден под поручительство. Условием освобождения называлось участие Вышинского в следственных действиях и явка в суд по первому требованию.

Вышинский после приезда в Москву заявлял, что готов участвовать в судебном процессе. При этом украинский омбудсмен Людмила Денисова, комментируя дело против украинских моряков, вернувшихся в Киев после ареста за нарушение границы России в Керченском проливе, предложила формулу: «участие – это не присутствие». По ее словам, участие в суде возможно в режиме видеоконференции, что не противоречит ни украинскому, ни российскому законодательству. С ней соглашалась российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

В Москву вернули задержанных Украиной. Фото