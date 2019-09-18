Российские пограничники задержали более 160 браконьеров из КНДР после атаки в Японском море
Российские пограничники в результате инцидента в Японской море задержали 161 браконьера из КНДР. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает «Интерфакс».
По его данным, среди иностранцев есть пострадавшие, им оказана помощь. Задержаны также две шхуны и 11 мотоботов, принадлежавших браконьерам, отметила спецслужба. В задержании участвовали береговая охрана, авиация и спецназ, подчеркнула ФСБ.
Накануне, 17 сентября, ЦОС сообщил, что российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством в Японском море. Это произошло в исключительной экономической зоне России – районе банки Кито-Ямато. Одну шхуну пограничники задержали, экипаж второй оказал сопротивление.
ФСБ заявляла о трех пострадавших российских военных. Следственный комитет 18 сентября уточнил, что пострадали четверо россиян, один из них получил огнестрельное ранение. Ведомство возбудило дело по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).