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В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.

Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщил журналистам, что личность мужчины установлена, это бывший военнослужащий, передает «Интерфакс». По словам Крищенко, три месяца назад у мужчины изымали взрывчатку.

Неизвестный мужчина вечером 18 сентября заблокировал движение на мосту метро в Киеве, угрожал взорвать его и начал стрелять. Он из помпового ружья сбил полицейский квадрокоптер, который зафиксировал его лицо, рассказал во время брифинга мэр города Виталий Кличко. Следователи киевской полиции квалифицировали эти действия как подготовку к теракту. Кличко предположил, что мужчина находится под действием алкоголя или наркотиков. Его требования и мотивы не были понятны, добавил мэр.

Издание «ТhеБабель» выяснило, что захватившего мост мужчину зовут Алексей Белько. Ему 42 года, он уроженец поселка Форос в Крыму. Эту информацию «Стране.ua» подтвердили источник в прокуратуре Киева и бывший депутат Антон Геращенко.