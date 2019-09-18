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Киев назвал условия для предоставления особого статуса Донбассу

Украинская делегация не имеет принципиальных претензий к «формуле Штайнмайера», которую отказалась подписывать, однако она может быть реализована только при определенных условиях, написала в Faceboоk Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы. В качестве условий она, в частности, назвала полное прекращение огня в Донбассе, обеспечение эффективного мониторинга ОБСЕ, выведение с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил вдоль всей линии соприкосновения.

При этом, по мнению украинской стороны, Россия на встрече контактной группы заблокировала определение возможной даты разведения сил. Позиция Москвы ставит под угрозу безопасность в Донбассе, отметила Олифер. Украина же, по ее словам, на встрече подтвердила готовность к разведению сил.

Ранее представитель России на переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в нарушении договоренностей «нормандской четверки». По его мнению, украинская делегация, отказавшись подписывать документ по «формуле Штайнмайера», сорвала переговоры о разведении сил в Донбассе и поставила под угрозу проведение встречи лидеров «нормандской четверки».

«Формула Штайнмайера» названа по имени действующего президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей: на временной основе – до выборов и на постоянной – после их проведения и доклада ОБСЕ об их итогах.