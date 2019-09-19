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Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября

Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября. Об этом в своем Twitter сообщил один из лидеров партии Михаил Светов.

«Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но, как и с митингом "За Голунова", власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв "Московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключeнных», – отметил он.

Митинг пройдет с 15:00 до 17:00. Заявленное число участников – 20 000 человек.

Ранее мэрия отказывала члену политсовета московского отделения Партии перемен Эльвире Вихаревой и другим оппозиционерам в согласовании аналогичных акций каждые выходные, начиная с 10 августа. Большую часть заявок не согласовывали из-за уже запланированных в Москве мероприятий и предлагали перенести их в Марьино.