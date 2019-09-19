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Власти Москвы согласовали оппозиционный митинг 28 сентября

Ведомости
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Московские власти согласовали митинг Либертарианской партии на проспекте Академика Сахарова 28 сентября. Об этом в своем Twitter сообщил один из лидеров партии Михаил Светов.

«Ранее по этой же заявке мы получили отказ, но, как и с митингом "За Голунова", власть переиграла свой ответ. Это значит, что 28 сентября мы проведем там митинг в поддержку жертв "Московского дела", "дела ФБК" и всех политзаключeнных», – отметил он.

Митинг пройдет с 15:00 до 17:00. Заявленное число участников – 20 000 человек.

Ранее мэрия отказывала члену политсовета московского отделения Партии перемен Эльвире Вихаревой и другим оппозиционерам в согласовании аналогичных акций каждые выходные, начиная с 10 августа. Большую часть заявок не согласовывали из-за уже запланированных в Москве мероприятий и предлагали перенести их в Марьино.

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Политика
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Кремль заявил о перемене позиции Киева при подготовке встречи Путина и Зеленского

Ведомости
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Украинские власти поменяли позицию в вопросе особого статуса Донбасса, что не укладывается в прежние договоренности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, как в Кремле отреагировали на позицию Киева по «формуле Штайнмайера», обеспечивающей особый статус Донбасса.

Представитель Кремля подчеркнул, что выдвижение условий к формуле стало новой позицией для стран, которые прежде соглашались с ней. Он добавил, что пока сложно оценить, как этот момент повлияет на развитие ситуации. По мнению Пескова, нужно продолжать работу по обеспечению Донбассу особого статуса, но непонятно, как это делать в условиях меняющейся позиции.

На вопрос, увязывает ли Кремль новую позицию Киева с возможностью проведения саммита «нормандской четверки», на котором должна состояться первая встреча российского и украинского президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, Песков ответил: «Встреча нормандского формата должна быть результативной. Для того, чтобы она была результативной, для начала нужно провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые раньше принимались».

Песков подчеркнул, что изменение позиции Киева не способствует быстрому продвижению переговоров. «Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент (Владимир) Путин — он сам об этом говорил, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», — сказал он.

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Новости

В компанию – продавца рекламы на каналах НМГ и «СТС медиа» выходит новый гендиректор

Ведомости
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Гендиректором сейл-хауса «Эверест» в ближайшее время станет Каролина Соколова, рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной медиакомпании. Представитель «Эвереста» это подтвердил.

«Эверест» занимается продажей рекламных спецпроектов на каналах «Национальной медиа группы» (НМГ) и «СТС Медиа», а также взаимодействием с крупнейшими рекламодателями этих холдингов.

Соколова заменит в «Эвересте» Алексея Тостогана, который недавно был назначен гендиректором «Национального рекламного альянса» (НРА). Этот альянс отвечает за размещение рекламных роликов практически на всех федеральных телеканалах и контролирует 95% телерекламы в России. Спецпроектами каналы занимаются самостоятельно.

До этого Соколова работала в холдинге «Профмедиа», а затем – в «Газпром-медиа». С 2014 г. была руководителем отдела продаж сейлз-хауса «Газпром-медиа», отвечала за размещение рекламы на каналах «Пятница» и ТВ3.

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Политика
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Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова

Ведомости
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Полиция задрежала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Жданова задержали по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка организации или проведения публичного мероприятия), уточнил менеджер проектов ФБК Леонид Волков. Поводом стала «организация встреч с кандидатами летом». В ближайшее время Жданова доставят в Мещанский районный суд.

В Москве в середине июля начались акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были не согласованы со столичной мэрией. Оппозиционеров, которым отказали в регистрации кандидатами, последовательно задерживали и арестовывали за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Рекордсменом по числу арестов стал Илья Яшин. Его арестовывали пять раз подряд. Суммарно он провел под арестом более 40 дней.

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Бизнес
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Никита Михалков зарегистрировался как индивидуальный предприниматель

Ведомости
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Режиссер Никита Михалков 18 сентября зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». В качестве основного вида деятельности указано дополнительное образование детей и взрослых, а также издание книг, газет, журналов, производство кинофильмов. Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

Михалков уже регистрировался как индивидуальный предприниматель в 1999 г., но в 2005 г. не прошел перерегистрацию. Сейчас это недействующий ИП.

Михалкову принадлежит 73,3% киностудии «Тритэ» и 20% анимационной студии «Меркатор анимэйшн». Режиссер занимается бизнесом не только в сфере кино. Он и его брат Андрей Кончаловский владеют сетью магазинов-кафе «Едим как дома». Им также принадлежит по 45% компании «Кмвендинг», которая занимается торговлей через автоматы.

«Ведомости» направили запрос представителю Михалкова.

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Бизнес
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Burger King в Великобритании отказалась от пластиковых игрушек в детских наборах

Ведомости
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Сеть ресторанов Burger King в Великобритании отказалась от пластиковых игрушек в детских наборах, говорится в ее сообщении. Это позволит сети сократить ежегодное производство 320 т пластиковых отходов, отмечает Independent.

Burger King приняла такое решение из-за петиции двух сестер – Эллы и Кэйтлин Макьюэн (им 9 и 7 лет соответственно). Летом они направили просьбу отказаться от пластиковых игрушек в Burger King и McDonald’s . Их петиция набрала более 1 млн подписей. Кроме того, во всех британских ресторанах Burger King установят корзины, куда люди смогут выбрасывать бесплатные пластиковые игрушки, в том числе те, в которых продавались конфеты. Все эти игрушки обещают направить на переработку.

«Ведомости» отправили запрос представителю российского Burger King, не планирует ли сеть ввести аналогичный запрет в России.

Сеть McDonald’s в Британии пока не отказалась от пластиковых игрушек в Happy meal, но предлагает детям с октября менять игрушки на фрукты, а со следующего года – на книги. Как уточняет издание, ежегодно сеть продает по всему миру 1,2 млрд детских наборов Happy meal.

Ранее сеть McDonald's уже заявила о намерении сократить производство пластиковых отходов, отказавшись от использования пластиковых контейнеров для салатов и стаканчиков для мороженого. Сеть обещает к 2025 г. полностью перейти на упаковку, которую можно переработать или повторно использовать, уточняет газета.

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Политика
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Основательница РЕН ТВ Лесневская объяснила появление полиции на ее даче

Ведомости
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Обысков на даче соосновательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской никто не проводил, сообщает ТАСС со ссылкой на саму Лесневскую: «У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке. Можете дезавуировать эту информацию (об обысках)».

Ранее журналистка Анна Качкаева написала в Twitter, что следователи пришли с обыском на дачу Лесневской в Подмосковье. «У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках – Ирена живет сейчас там – пришли следователи СК», – написала она. По словам Качкаевой, об обыске ей сообщила помощница Лесневской. Позже Качкаева удалила сообщение, пояснив, что сын Лесневской попросил ее это сделать. Она добавила, что следователи покинули дом Лесневской, помощь ей оказывает адвокат.

Лесневской 77 лет. Она работала на телевидении с 1965 г., вела авторские программы о литературе и искусстве. В 1991 г. стала соучредителем телеканала РЕН-ТВ. Являлась издателем российского журнала The New Times, выходящего в онлайн-версии. В 2013 г. передала издание журнала The New Times его главному редактору Евгении Альбац. Деревня Шмеленки, где находится дом Лесневской, расположена в Раменском районе Подмосковья.

Политика
Новости

В Бурятии задержали шамана, который шел «изгонять Путина»

Ведомости
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На границе Бурятии и Иркутской области задержан якутский шаман Александр Габышев, который шел пешком в Москву ради «обряда изгнания Путина», сообщают местные СМИ. На сайте МВД размещено сообщение о задержании на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции мужчины 1958 года рождения, находящегося в розыске за совершение преступления на территории Якутии.

Как отмечает Znak.com, Габышев был задержан около 6.00 по местному времени. Издание указывает, что в задержании шамана участвовали полицейские, приехавшие на двух автобусах. Они скрутили шамана и увезли в сторону Улан-Удэ. По словам одного из собеседников издания, в отношении Габышева может быть возбуждено дело по ст. 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»).

В свою очередь издание «Тайга.инфо» указывает, что Габышева сопровождал его сторонник Виктор Егоров, который стал свидетелем задержания шамана. «Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием», – отметил он.

«Новая Бурятия» отмечает, что Габышева с территории Бурятии вывезли «читинские силовики за организацию несанкционированного митинга в Чите». Издание Saha Life опубликовало видеозапись разговора с очевидцем задержания шамана. По его словам, кроме Габышева никто не был задержан.

После подведения итогов выборов мэра в Улан-Удэ начались стихийные митинги. Кроме выражения сомнений в честности выборов протестующие просят освободить задержанных ранее попутчиков Габышева.

Якутский шаман Александр Габышев уже полгода идет вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 г., по его собственному утверждению, намерен изгнать Владимира Путина. Он считает президента России «порождением темных сил», с которым под силу справиться только шаману. За более чем 2000 км пути Габышев пообщался с сотнями водителей, он публиковал видео этих разговоров в интернете.

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Политика
Новости

Прокуратура Москвы попросила суд изменить меру пресечения Павлу Устинову

Ведомости
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Прокуратура направила в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения актеру Павлу Устинову, осужденному за применение насилия к представителю власти. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Анатолий Кучерена, который накануне вступил в дело.

Мосгорсуд рассмотрит заявление прокуратуры 20 сентября, уточнила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова. Прокуратура, по ее словам, просит отпустить Устинова под подписку о невыезде. Актер будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 года колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа и сотрудник Росгвардии получил вывих плеча. Устинов вину не признал. Он заявил, что не участвовал в протестной акции, а ждал друга у метро.

Адвокат Дмитрий Чешков 18 сентября подал апелляцию на приговор Устинову. Через несколько часов стало известно, что к его защите привлечен адвокат Кучерена, возглавляющий общественный совет при МВД. Когда будет рассмотрена апелляция на приговор, пока неизвестно. Источник в администрации президента сообщил «Ведомостям», что ход дела будет контролировать уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Ранее Устинова массово поддержали артисты, журналисты и политики. В социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Около администрации президента 18 сентября проходили пикеты за освобождение актера. В них приняли участие в том числе актеры Павел Табаков, Никита Ефремов, Александра Бортич и Александр Паль, который в своем Facebook и призвал актерское сообщество не молчать. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, призвал дождаться апелляции по приговору Устинову.

Пикеты за освобождение актера Павла Устинова. Фотографии

Политика
Новости

Следователи проводят обыск в доме сооновательницы РЕН ТВ Ирены Лесневской

Ведомости
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Следователи пришли с обыском в дом основательницы телеканала РЕН-ТВ и бывшего издателя журнала The New Times Ирены Лесневской, сообщила в Twitter преподаватель факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ и журналист Анна Качкаева.

«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках – Ирена живет сейчас там – пришли следователи СК», – отметила она. По словам Качкаевой, об обыске ей сообщила помощница Лесневской. Причины следственных действий не сообщаются.

Через полчаса после публикации твита Качкаева удалила его. «Ведомости» направили запрос Качкаевой. Позже Качкаева пояснила, что удалила твит по просьбе семьи Лесневской. Следователи покинули дом, помощь Лесневской оказывает адвокат, уточнила Качкаева.

Лесневской 77 лет. Она работала на телевидении с 1965 г., вела авторские программы о литературе и искусстве. В 1991 г. стала соучредителем телеканала РЕН-ТВ. Являлась издателем российского журнала «The New Times», выходящего в онлайн-версии. В 2013 г. передала издание журнала The New Times его главному редактору Евгении Альбац. Деревня Шмеленки, где находится дом Лесневской, расположена в Раменском районе Подмосковья.

Экономика
Новости

Минэкономразвития займется гуманитарными проектами на территории СНГ и ЕАЭС

Ведомости
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В Министерстве экономического развития могут создать подразделение, которое займется гуманитарными и общественными проектами на территории СНГ и ЕАЭС, сообщает РБК. Об этом также сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к министерству. В ведомстве на запрос «Ведомостей», отправленный 18 сентября, не ответили.

По словам собеседника «Ведомостей», новое подразделение будет курировать заместитель министра Михаил Бабич. Он был назначен на эту должность в июне 2019 г., до этого несколько месяцев работал послом России в Белоруссии. На нынешней должности Бабич курирует вопросы интеграции с Белоруссией, ЕврАзЭС и СНГ, говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

По словам близкого к министерству собеседника «Ведомостей», возглавить новое подразделение может главный советник департамента по взаимодействию с институтами защиты прав граждан и развитию гражданского общества управления президента по общественным проектам (УОП) Яна Лантратова.

Переход в правительство согласован между УОП и профильным ведомством, утверждает собеседник. До назначения она работала ответственным секретарем президентского совета по правам человека (СПЧ). Лантратова от комментариев по поводу кадровых изменений отказалась.

Собеседник «Ведомостей», близкий к администрации президента, отметил, что усилить проектную работу в гуманитарном направлении действительно планируется, сейчас идет подбор кадров.

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Финансы
Новости

АСВ обвинило Беджамова в создании схемы перевода активов на офшор

Ведомости
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ищет новые способы взыскать активы бывшего владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова, пишет РБК со ссылкой на материалы дела. По информации издания, агентство просит суд признать сделки с недвижимостью банкира в Британии и Франции фиктивными. В частности, претензии АСВ касаются офшора Clement Glory, в залоге у которого находится британская недвижимость Беджамова. Помимо этого Clement Glory купил у банкира виллу во Франции. Эти активы оцениваются в $30 млн, отмечает РБК.

Как уточняет издание, АСВ считает эти сделки с недвижимостью фиктивными и просит суд привлечь офшор в качестве ответчика к судебному процессу.

Внешпромбанк, пытающийся взыскать с банкира $1,75 млрд в Высоком суде Лондона, весной добился ареста активов Беджамова. В дополненных требованиях АСВ к офшору (копия документа имеется у РБК) говорится, что уже после решения суда стало известно, что спорная недвижимость обременена долгом перед офшором.

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в январе 2016 г. Причиной отзыва лицензии регулятор назвал вывод активов руководством банка на протяжении долгого времени, а также «систему фальсификации отчетности». ЦБ счел невозможной санацию банка, после чего он был признан банкротом. Дыра во Внешпромбанке на момент отзыва лицензии составляла 216 млрд руб. Возглавлявшая правление банка Лариса Маркус признала вину и была приговорена к девяти годам колонии за хищение более 114 млрд руб. Беджамов на данный момент проживает за границей. АСВ пытается взыскать с него $1,75 млрд за нанесенный банку ущерб. Сейчас Беджамову запрещены единовременные траты свыше 50 000 фунтов стерлингов ($61 500) без специального разрешения. Ему запрещено покидать территорию Англии и Уэльса.

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