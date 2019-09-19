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Полиция задержала директора ФБК Ивана Жданова

Полиция задрежала директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова у его дома в Москве, сообщил на своей странице в Twitter руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

Жданова задержали по статье 20.2 КоАП РФ (Нарушение порядка организации или проведения публичного мероприятия), уточнил менеджер проектов ФБК Леонид Волков. Поводом стала «организация встреч с кандидатами летом». В ближайшее время Жданова доставят в Мещанский районный суд.

В Москве в середине июля начались акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Большинство из них были не согласованы со столичной мэрией. Оппозиционеров, которым отказали в регистрации кандидатами, последовательно задерживали и арестовывали за нарушение порядка проведения публичных мероприятий. Рекордсменом по числу арестов стал Илья Яшин. Его арестовывали пять раз подряд. Суммарно он провел под арестом более 40 дней.