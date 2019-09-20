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«Регуляторная гильотина» может привести к отмене старейших профессиональных праздников

В рамках «регуляторной гильотины» рассматривается возможность признать утратившими силу нормативные акты СССР, вводящие старейшие профессиональные праздники, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о постановлениях, которые вводят День железнодорожника и устанавливают его празднование на первое воскресенье августа. Кроме того, отменены могут быть День радио и День воздушного флота. Последний до до 1980-х отмечался 18 августа, а затем был перенесен на третье воскресенье месяца.

Как пишет «Коммерсантъ», проблему обнаружили представители профильных компаний при анализе предложенных в рамках реформы перечней. Она их крайне встревожила, отмечает газета. В РЖД День железнодорожника — обязанность работодателя в рамках коллективного договора, указывает издание. Пресс-служба монополии назвала праздник старейшим профессиональным праздников в России и подчеркнула, что заинтересована в его сохранении.

Срок подготовки проекта постановления правительства с конкретным списком правовых актов, которые подлежат отмене с 1 февраля 2020 г., — это 15 ноября, заявили в аппарате правительства, отметив, что профильным ведомствам поручено, в частности, внести свои предложения об исключении отдельных документов из перечней.

Пресс-служба Минтранса отказалась комментировать список до его окончательного формирования. Росавиация не запрос не ответила. Пресс-служба Минкомсвязи заявила, что поручение правительства сейчас находится в работе. День радио находится в общих списках актов СССР и РСФСР, а не тех, что рекомендовали к отмене, подчеркнуло ведомство. Источники «Коммерсанта» в отрасли утверждают, что без вмешательства чиновников нужные акты будут отменены.

Механизм «регуляторной гильотины» предложил премьер Дмитрий Медведев на Гайдаровском форуме в начале года. Он пояснил, что количество предъявляемых бизнесу требований необоснованно завышено и нужно их пересмотреть.

В сентябре во время программы «Диалог» на телеканале «России 24» премьер и вице-премьер Константин Чуйченко, ответственный за проведение реформы, продемонстрировали большая кипу бумаг с перечислением нормативных актов, которые должны быть отменены. Чуйченко отмечал, что Медведев поставил рекорд. «Такого еще не было, чтобы поручение имело приложение в 1992 страницы и содержание этого приложения – это перечень, состоящий из 20 419 актов», — подчеркнул вице-премьер тогда.