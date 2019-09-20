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Мединский назвал неожиданным арест чиновника Минкульта по делу о мошенничестве

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что для него стало неожиданностью дело, связанное с хищениями при реставрации Соловецкого монастыря, фигурантами которого стали заместитель директора департамента Минкультуры Павел Мосолов и его бывший начальник Владимир Цветнов.

«Для меня это полнейшая неожиданность. Я о мероприятиях узнал практически из СМИ», – цитирует Мединского ТАСС. На вопрос, общался ли он со следователями по этому делу, министр ответил отрицательно.

О задержании Мосолова и Цветнова стало известно 19 сентября. Первый работает в департаменте государственной охраны культурного наследия. Цветнов раньше руководил этим департаментом, а сейчас возглавляет центр культурного наследия в федеральном автономном учреждении «Роскапстрой». Вместе с ними по делу проходят гендиректор «Смарт финанса» Татьяна Магдеева и предприниматель Сергей Семиков, которые выиграли тендеры на проведение работ по реставрации Соловецкого монастыря.

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Им инкриминируют хищение более 20 млн руб. бюджетных средств, выделенных в период с 2011 по 2016 г. на реставрацию объектов культурного наследия на Соловецком архипелаге. Все обвиняемые арестованы судом до 12 ноября.

Мосолов – не первый чиновник Минкультуры, который стал фигурантом дела о мошенничестве. В 2016 г. по подозрению в особо крупном мошенничестве был задержан заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Его обвинили в хищении денег, выделенных на реставрационные работы. В итоге он был приговорен к трем годам колонии, в августе 2019 г. суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

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