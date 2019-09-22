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Шойгу допустил отмену обязательного призыва на военную службу

Отмена обязательного призыва на военную службу в принципе возможна, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, подчеркнув, что лично он не считает такой шаг правильным. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», – сказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

Министр пояснил, что в любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих-профессионалов должен быть и мобилизационный резерв, за счет которого в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы. Для формирования такого резерва и была организована военная подготовка мужского населения, заключил Шойгу. К тому же при таком подходе у людей есть ощущение причастности к защите страны, а с отменой призыва армия будет восприниматься только как способ заработать, добавил он.

С другой стороны – российская армия в будущем будет неизбежно профессионализироваться, считает министр. Уже сейчас среди рядового и сержантского состава больше профессионалов, чем тех, кто пришел служить по призыву. В дальнейшем контрактников станет еще больше, полагает Шойгу.

Отвечая на вопрос о дедовщине в армии, Шойгу заявил, что ее сейчас почти нет. Он согласился, что случаи «бытового и казарменного хулиганства» встречаются. «При наличии большого желания эти случаи можно поднять на щит и носить по всем сценическим и митинговым площадкам. Мол, смотрите, один солдат ударил другого!» – заявил министр. Он подчеркнул, что таких случаев гораздо больше среди гражданского населения.