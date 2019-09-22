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Шойгу допустил отмену обязательного призыва на военную службу

Ведомости
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Отмена обязательного призыва на военную службу в принципе возможна, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, подчеркнув, что лично он не считает такой шаг правильным. «Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае», – сказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

Министр пояснил, что в любом суверенном государстве помимо действующих военнослужащих-профессионалов должен быть и мобилизационный резерв, за счет которого в случае угрозы начала войны можно быстро усилить Вооруженные силы. Для формирования такого резерва и была организована военная подготовка мужского населения, заключил Шойгу. К тому же при таком подходе у людей есть ощущение причастности к защите страны, а с отменой призыва армия будет восприниматься только как способ заработать, добавил он.

С другой стороны – российская армия в будущем будет неизбежно профессионализироваться, считает министр. Уже сейчас среди рядового и сержантского состава больше профессионалов, чем тех, кто пришел служить по призыву. В дальнейшем контрактников станет еще больше, полагает Шойгу.

Отвечая на вопрос о дедовщине в армии, Шойгу заявил, что ее сейчас почти нет. Он согласился, что случаи «бытового и казарменного хулиганства» встречаются. «При наличии большого желания эти случаи можно поднять на щит и носить по всем сценическим и митинговым площадкам. Мол, смотрите, один солдат ударил другого!» – заявил министр. Он подчеркнул, что таких случаев гораздо больше среди гражданского населения.

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WADA дало России три недели на объяснение ситуации с данными о допинг-пробах

Ведомости
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предоставило России три недели на то, чтобы объяснить ситуацию с возможной подделкой данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщил председатель Института антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск.

По его словам, WADA проинформировало его об этом в пятницу, 20 сентября. «Мне сказали, что агентство инициировало процесс. России дали три недели на то, чтобы ответить на вопросы WADA о неточностях в российских данных о допинге», – приводит слова Аска датское издание Sports Press.

В пятницу журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт сообщил, что Россию заподозрили в подделке данных Московской антидопинговой лаборатории. На следующий день издание The Telegraph узнало, что российскую сборную могут отстранить от Олимпийских игр в Токио, если информация о манипуляциях с пробами подтвердится.

WADA, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Олимпийский комитет России не комментирую эту информацию. Представитель WADA заявил, что пока преждевременно обсуждать обвинения в адрес России, и призвал дождаться отчета о деятельности Московской антидопинговой лаборатории, рассмотрение которого запланировано на 23 сентября.

РУСАДА 20 сентября было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы снова не оказаться не соответствующим кодексу.

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Bloomberg узнал о планах Путина ратифицировать Парижское соглашение о климате

Ведомости
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Президент России Владимир Путин спустя три с половиной года решил ратифицировать Парижское соглашение о климате от 2015 г., пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, соглашение, скорее всего, будет утверждено распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. Это не позволит депутатам Госдумы оспорить позицию Кремля, отметили собеседники Bloomberg.

Источники агентства полагают, что ратификация может совпасть с саммитом Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата, который пройдет в понедельник, 23 сентября, в Нью-Йорке.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 г. Его подписали представители более 170 стран, в том числе и России. Ратификация предполагает придание документу юридической силы.

В 2017 г. американский президент Дональд Трамп вывел США из Парижского соглашения о климате (документ был подписан и ратифицирован его предшественником Бараком Обамой). Путин тогда призвал не осуждать Трампа за это решение и заявил, что Москва, прежде чем ратифицировать документ, хочет дождаться формирования четких обязательств участников.

«Мы стоим на краю пропасти». Главное из отчета WWF об уничтожении дикой природы

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Политика
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Шойгу рассказал о своей самой главной мечте

Ведомости
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По словам министра обороны России Сергея Шойгу, его самая главная мечта – вернуться в Сибирь и построить там один или два города. Об этом он рассказал в интервью «Московскому комсомольцу». «Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!» – заявил министр. «Хочу вернуться во времена моей молодости», – отметил он.

Шойгу пояснил, что испытывает сильную ностальгию по Советскому Союзу – по тому настроению и духу, которые царили во времена СССР, особенно в Сибири. Он вспомнил, как в Братске люди часами стояли на морозе, чтобы послушать стихи Евгения Евтушенко, поэму «Братская ГЭС». «Он срывал себе голос, там микрофонов не было, а женщины вытирали слезы», – рассказал Шойгу. Он добавил, что очень часто об этом думает, поправляя себе настроение воспоминаниями о тех временах.

Сейчас тоже есть место таким большим проектам, какими когда-то были Комсомольск-на-Амуре, Красноярская, Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, Братская ГЭС, продолжил министр. Без реализации подобных проектов, по его словам, сложно прививать молодежи чувство созидания.

Согласно информации из открытых источников, Шойгу родился в маленьком городе Чадан в Тувинской автономной области (сейчас Республика Тыва). Он учился в Красноярском политехническом институте и окончил его по специальности «инженер-строитель». С 1977 г. до середины 1980-х гг. будущий министр обороны работал в сфере строительства.

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Финансы
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ВТБ предупредил о проблемах в работе мобильного банка

Ведомости
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В работе мобильного банка ВТБ наблюдаются проблемы, сообщила кредитная организация на своей странице в Twitter. «Мы приносим извинения всем нашим клиентам за доставленные неудобства», – говорится в сообщении.

Причины сбоя ВТБ не назвал. В сообщении отмечается, что сейчас ведутся работы по восстановлению системы. «Мы рассчитываем, что они будут окончены в ближайшее время», – заключил банк.

Согласно данным портала Downdetector, который отслеживает сбои на различных сайтах, проблемы в работе мобильного банка ВТБ начались в воскресенье около шести часов утра по московскому времени. К трем часам дня количество жалоб резко выросло.

Большинство клиентов жалуются, что не могут войти в систему, некоторые отмечают сбой всех online-сервисов ВТБ или сообщают о проблемах с оплатой покупок. Больше всего жалоб поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Краснодара, Самары, Нижнего Новгорода, Иркутска и Уфы.

Это второй сбой в работе сервисов ВТБ за последние несколько дней. В пятницу, 20 сентября, клиенты жаловались на проблемы в работе мобильного приложения банка.

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Политика
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Дипломаты сообщили об освобождении захваченных пиратами российских моряков

Ведомости
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Российские моряки, которые в августе были захвачены пиратами у берегов Камеруна, освобождены, сообщило посольство России в Яунде. По данным дипломатов, жизни и здоровью россиян ничего не угрожает, сейчас моряки находятся в Германии и в скором времени отправятся на родину.

В середине августа Министерство иностранных дел России сообщило, что неизвестные захватили у берегов Камеруна датское грузовое судно «Мармалайта», на борту которого находились трое россиян. Судно, которое было атаковано пиратами, следовало под флагом Антигуа и Барбуды, уточнил МИД.

Помимо россиян на борту были граждане и других государств – экипаж состоял из восьми человек. Были ли они освобождены, в сообщении посольства не говорится. Отправка российских моряков на родину запланирована на 23 сентября, сообщил позднее российский МИД.

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Бизнес
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WSJ узнала о предупреждении хуситов о новых ударах по Саудовской Аравии

Ведомости
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Иран готовится нанести новые удары по целям в Саудовской Аравии, об этом лидеры йеменских повстанцев-хуситов предупредили иностранных дипломатов, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным издания, Эр-Рияд и Вашингтон, хоть и относятся к заявлениям хуситов с долей скептицизма, активизировали меры безопасности.

Представитель хуситов Мохаммед Абдул Салам опроверг распространение какого-либо предупреждения о потенциальных иранских атаках. WSJ объясняется возможность утечки разногласиями, которые возникли между лидерами хуситов.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в свою очередь заявил, что в случае доказательства участия Тегерана в атаках на предприятия Saudi Aramco Эр-Рияд расценит это как военные действия. В интервью CNN он объяснил, что саудовские власти возложили вину на Иран, потому что беспилотники и ракеты, использованные при нападении, были иранского производства.

В ночь на 14 сентября нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке дронов, после этого Эр-Рияд сократил добычу более чем вдвое – на 5,7 млн баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США и Саудовская Аравия усомнились в их причастности и обвинили в случившемся Иран. Тегеран отвергает обвинения в свой адрес.

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Политика
Новости

Шойгу рассказал о главных угрозах для безопасности России

Ведомости
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О полномасштабной третьей мировой войне речь сегодня не идет, однако существует множество угроз для безопасности России, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу». По его мнению, они связаны с действиями США, которые уже вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием.

В результате такого подхода мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным, пояснил Шойгу. Он считает, что при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением. Поэтому на первый план сейчас выходят вопросы обеспечения информационной безопасности, добавил министр. «Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России», – заключил он.

Отвечая на вопрос о возможности прямого военного столкновения между армиями России и Украины, Шойгу заявил, что даже думать об этом не хочет. Он выразил надежду на то, что у украинского народа и киевских властей хватит воли, сил и возможностей, чтобы «остудить» тех, кто призывает к подобной глупости. Министр считает сумасшедшим сюжетом войну между Россией и Украиной.

Шойгу назвал украинцев братским народом. Он рассказал, что его родственники по линии мамы – с Украины, там похоронен его дед, а в Великую Отечественную войну мама пережила там оккупацию. Шойгу выразил уверенность, что Россия и Украина в будущем наладят добрососедские отношения.

В прошлом году Федеральная служба безопасности разработала новый проект президентского указа об основах государственной пограничной политики. Главными угрозами национальной безопасности России в опубликованном спецслужбой документе назывались территориальные притязания иностранных государств и попытки проникновения в страну террористов.

Политика
Новости

Командир аварийно севшего на кукурузное поле самолета вернулся к полетам

Ведомости
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Командир самолета Airbus A-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов, летом посадивший лайнер на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся к полетам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

По словам собеседника агентства, перед возвращением к работе Юсупов прошел все необходимые медицинские обследования. К полетам он приступит на этой неделе, уточнил представитель компании.

Второй пилот Георгий Мурзин пока остается на больничном. Во время аварийной посадки он получил ушибы в области грудной клетки. Госпитализация ему не понадобилась.

Утром 15 августа пассажирский Airbus А-321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку на кукурузном поле вблизи аэропорта «Жуковский». Лайнер вылетел в Симферополь, однако сразу после вылета столкнулся со стаей чаек, птицы попали в двигатель, что привело к значительным перебоям в работе авиационной техники. На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не погиб.

Президент Владимир Путин присвоил пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.

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Политика
Новости

Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону

Ведомости
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Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону. «Говорить "расходы на оборону избыточны" – следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 г. И вообще, как сказал классик, «давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел», – заявил Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу».

Отвечая на вопрос о расходах на оборону, министр также вспомнил слова писателя Михаила Жванецкого. «Их смысл заключался в том, что колбасы у нас мало, а нас много. Штанов мало, а нас самих много. Мыла у нас мало, а нас много. Вывод: нас должно меньше быть», – пересказал Шойгу. «Стенания» по поводу того, что оборонный бюджет в России раздут, построены, по его мнению, на такой же логике. «Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов», – заключил министр.

Шойгу также привел пример с сельским хозяйством, которое некоторое время назад называли «черной дырой», поглощающей все вкладываемые в нее деньги, но не дающей никакого эффекта. Сейчас же все гордятся тем, что в России большие урожаи, добавил министр.

Что касается экономии средств в армии, то тут Шойгу отметил, что Вооруженные силы России уже и так были сокращены почти в два раза. Кроме того, экономия осуществляется за счет учета ресурсов, благодаря которому упали расходы на ЖКХ, рассказал министр. Также он сообщил, что в целях экономии было решено отказаться от пошива парадно-выходной формы для солдат-срочников.

В 2017 г. в журнале «Вопросы экономики» вышла статья Кудрина и директора Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александра Кнобеля. В ней говорилось, что экономика росла бы быстрее, если бы расходы всего государства распределялись эффективнее. В частности, эксперты отмечали, что расходы на образование в период с 2011 по 2017 г. снизились с 3,7 до 3,5% ВВП, на здравоохранение и спорт – с 3,5 до 3,3%, на безопасность и правоохранительную деятельность – с 2,5 до 2,3%. Зато на оборону выросли с 2,5 до 3,1% ВВП. По оценкам авторов статьи, такое распределение расходов ежегодно лишает экономику 0,3 п. п. темпов роста.

Политика
Новости

Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России более $1,2 млн

Ведомости
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Отравленный в Эймсбери нервно-паралитическим веществом британец Чарли Роули планирует отсудить у России 1 млн фунтов стерлингов (около $1,25 млн), сообщил британскому изданию Daily Mirror адвокат Патрик Макгвайр.

По словам юриста, Роули «продолжает испытывать серьезные побочные эффекты от токсичного вещества, попавшего в его организм», но больше всего его беспокоит установление истины. Макгвайр рассказал, что Роули обратился к нему за помощью, чтобы добиться правосудия. Тогда защитник предложил пострадавшему рассмотреть возможность подачи иска к российскому правительству. Других подробностей адвокат не привел.

Утром 4 июля прошлого года британская полиция сообщила о «серьезном инциденте» в городе Эймсбери, где два человека отравились неизвестным веществом и были госпитализированы в критическом состоянии. Пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и его 44-летняя подруга Дон Стерджерс. Женщина спустя несколько дней умерла, а Роули был в коме около десяти дней. Позже Скотланд-Ярд сообщил, что два человека в Эймсбери были отравлены тем же веществом, что и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В апреле Роули встретился с послом России в Великобритании Александром Яковенко. Во время разговора он поинтересовался о возможности встречи с президентом России Владимиром Путиным. До этого сын Стерджерс 20-летний Эван Хоуп рассказал, что написал письмо Путину, в котором попросил предоставить британской полиции возможность допросить подозреваемых в отравлении его матери.

Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипалей и инциденту в Эймсбери. По данным британских спецслужб, в обоих случаях использовалось вещество «Новичок», которое разрабатывалось в СССР и России.

Бизнес
Новости

Умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон

Ведомости
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В Лос-Анджелесе умер владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон. Об этом говорится в сообщении фонда Conrad N. Hilton Foundation, созданного его отцом – основателем отелей Hilton Конрадом Хилтоном. Сообщается, что Бэррон Хилтон умер по естественным причинам – ему был 91 год.

Хилтон был любящим мужем, прекрасным примером для своих восьми детей, верным другом, дальновидным бизнесменом, уважаемым человеком и страстным спортсменом, говорится в заявлении его сына Стивена М. Хилтона, который возглавляет фонд. «Он жил жизнью великих приключений и исключительных достижений», – приводятся слова сына в сообщении Conrad N. Hilton Foundation.

Внучка Бэррона Хилтона Пэрис Хилтон написала на своей странице в Twitter, что глубоко опечалена смертью дедушки. «Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений», – отметила она.

Бэррон Хилтон сменил своего отца на посту президента и гендиректора компании Hilton Hotels Corporation в 1966 г. Его отец завещал все акции Conrad N. Hilton Foundation, но отдал право сыну выкупить их, чтобы сохранить семейный контроль над компанией.

В 2007 г. агентство Reuters писало, что Бэррон Хилтон намерен завещать 97% своего состояния на благотворительность. Таким образом, бюджет фонда Conrad N. Hilton Foundation может увеличиться примерно в два раза. Последний раз Бэррон Хилтон попадал в список богатейших людей мира по версии Forbes в 2011 г., тогда он занимал в рейтинге 459-е место с состоянием $2,5 млрд.

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