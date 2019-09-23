Кудрин ответил на высказывание Шойгу о «стенаниях» из-за расходов на оборону
Президент России Владимир Путин уже привел расходы на оборону к разумной величине. Об этом написал в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, комментируя высказывание министра обороны Сергея Шойгу.
«Почитал СМИ и удивился. Президент уже привел расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны», — подчеркнул Кудрин. Он добавил, что теперь целью является эффективность.
Накануне, 22 сентября, «Московский комсомолец» опубликовал интервью с Шойгу. Министра, в частности, спросили о том, что он думает о высказываниям Кудрина, который «периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России».
Высказывания о раздутом оборонном бюджете Шойгу назвал «стенаниями». «Надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов, и именно над этим надо работать нашим экономистам», — подчеркнул он. «Просто говорить "расходы на оборону избыточны" — следовать давно прошедшей моде. Это все равно что в сегодняшних условиях жизни носить кримпленовый пиджак, который считался самым последним писком моды в 1972 г. И вообще, как сказал классик, "давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел"», — отметил министр.