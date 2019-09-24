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Хинштейн: Росгвардия поддержала проект, обязывающий ее сотрудников представляться

Ведомости
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Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан, сообщил «РИА Новости» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. По его словам, законопроект положительно оценили два заместителя директора Росгвардии – Сергей Лебедев и Олег Плохой.

Парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект. Внести его в Госдуму планируется не позднее конца октября, сообщил Хинштейн. Всего у Росгвардии 31 полномочие, среди которых те, которые никак не могут быть сопряжены с представлением сотрудников, например пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях, рассказал депутат.

В сентябре Росгвардия отнеслась негативно к предложению Хинштейна обязать сотрудников представляться, а также к законопроекту, по которому сотрудники должны носить на службе идентификационный номер, сообщал «Коммерсантъ». Инициатива появилась после претензий на действия сотрудников полиции и Росгвардии на несогласованных митингах, которые проходили в Москве в июле и августе. Для разгона участников применялись дубинки, несколько человек пострадали.

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Финансы
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Теннисист Медведев подписал спонсорский контракт с первой российской компанией

Ведомости
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Группа «Тинькофф» подписала спонсорский контракт с первой ракеткой России и четвертой ракеткой мира Даниилом Медведевым, сообщили в пресс-службе компании. Медведев стал послом бренда «Тинькофф», он будет участвовать в рекламных и маркетинговых кампаниях и мероприятиях.

Это первая российская компания, с которой сотрудничает спортсмен. Он будет участвовать в продвижении линейки финансовых и лайфстайл-услуг, мобильной связи и других продуктов бренда на территории России. Реклама с участием теннисиста появится на телевидении, в интернете, в прессе и на наружных носителях, рассказали в пресс-службе. Спортсмен заявил, что уверен в успехе сотрудничества.

С 2012 по 2016 г. группа «Тинькофф» спонсировала профессиональную велокоманду «Тинькофф». Героем рекламного ролика стал гонщик команды, трехкратный чемпион мира и семикратный обладатель зеленой майки лучшего спринтера «Тур де Франс» Петер Саган. В октябре 2017 г. послом и официальным лицом «Тинькофф банка» стал телеведущий Иван Ургант.

Даниил Медведев родился в 1996 г. в Москве, сейчас живет во Франции. Он первый россиянин за последние 14 лет, который дошел до финала турнира Большого шлема в одиночном разряде. В 2019 г. выиграл в 54 матчах из 71. В сентябре 2019 г. победил на турнире St. Petersburg Open, прервав 15-летнюю серию без побед России.

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Умер экс-мэр Новокуйбышевска, доставленный в больницу с ранением

Ведомости
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Бывший мэр Новокуйбышевска (город-спутник Самары) Владимир Фомин умер утром на 58-м году жизни, сообщает пресс-служба мэрии города. Причина смерти в сообщении не называется.

«Сегодня, 24 сентября, в 08.35 на 58-м году жизни скончался бывший глава Новокуйбышевска Владимир Фомин», – говорится в сообщении.

Утром 24 сентября он был доставлен в больницу«Комсомольская правда» и Mash уточняли, что Фомин был госпитализирован с огнестрельным ранением груди. Как рассказал источник ТАСС в Следственном комитете, мужчина пытался покончить с собой. По факту случившегося ведомство начало проверку.

Фомин подал заявление о досрочном сложении полномочий в городскую думу на прошлой неделе. 23 сентября городская дума приняла его отставку. Временно исполняющим обязанности мэра Новокуйбышевска стал Виталий Румянцев, который был заместителем Фомина по вопросам городского хозяйства.

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Прокуратура обжаловала отказ суда рассмотреть дело Серебренникова

Ведомости
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Прокуратура обжаловала решение суда вернуть дело «Седьмой студии» в прокуратуру для устранения недостатков в обвинительном заключении. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. По этому делу проходит режиссер Кирилл Серебренников.

Мещанский суд Москвы вернул дело в прокуратуру 11 сентября. Судья Ирина Аккуратова предложила сделать это после рассмотрения итогов комплексной экспертизы, которую защита расценила как «развал позиции обвинения». Адвокаты и подсудимые одобрили предложение судьи, заявив о невиновности и попросив вынести оправдательный приговор. Обвинение выступало против.

По версии следствия, Серебренников, продюсеры «Седьмой студии» Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 млн руб., выделенных студии из бюджета в 2011–2014 гг. на развитие и популяризацию современного искусства России. По данным следствия, экс-продюсер «Седьмой студии» Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.

Судья отметила, что подсудимые, по данным обвинения, договорились представлять неверные сведения в Минкультуры и присваивать деньги, распоряжаясь ими по своему усмотрению. В то же время в обвинительном заключении нет информации о том, какие мероприятия «Седьмой студии» не состоялись и в чем именно выразились противоправные действия обвиняемых, уточнила она.

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Бизнес
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Владельцы Auchan не будут развивать сеть автосервисов в России

Ведомости
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Компания Mobivia (принадлежит владельцам Auchan Retail) отказалась от планов построить в России сеть автосервисов с магазинами Norauto. В июне часть земельных и торговых активов компании купила сеть магазинов автозапчастей «Кэмп», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». Первым на это обратил внимание РБК.

Информацию о сделке подтвердили гендиректор «Кэмпа» Антон Ефимов и директор по проектам компании-консультанта Goetzpartners Эмиль Закиров.

Операционную компанию для развития автосервисов ритейлер зарегистрировал в середине 2007 г. Под будущие сервисы компания приобрела пять участков: три в Подмосковье, а также в Рязани и Ярославской области. Первая точка под брендом Norauto открылась в 2011 г. в Климовске. Второй автосервис открылся в 2013 г. в Ногинске на участке в 0,6 га. Все автомастерские компания размещала рядом с магазинами Leroy Merlin (принадлежит владельцам Auchan Retail). Согласно концепции компании, приехав в магазин, клиенты на несколько часов оставляют свой автомобиль в сервисе и, завершив покупки, забирают его.

По словам Закирова, Mobivia планировала открыть 10 автосервисов стоимостью около 20 млн евро. Теперь Mobivia сосредоточится на международных технологических проектах, связанных с каршерингом, а офлайн-бизнес сфокусирует на развитых западноевропейских рынках.

Norauto основана в 1986 г. Это бренд французской группы Mobivia – одного из крупнейших европейских компаний на рынке обслуживания автомобилей. Компания работает в 20 странах, у нее 2070 мастерских и магазинов под брендами Norauto, ATU, Midas и Carter-Cash. Основатель бизнеса – Эрик Дервиль. В 2018 г. выручка Mobivia, по данным компании, составила 3,2 млрд евро, 55% из них – международные продажи, пишет РБК.

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Финансы
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Бонусы «Спасибо» будут начислять и списывать в «Связном»

Ведомости
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Ритейлер «Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» в качестве партнера. Об этом сообщили пресс-службы госбанка и ритейлера.

Теперь в «Связном» при оплате покупок картами Сбербанка участникам программы лояльности госбанка независимо от их уровня привилегий (в программе Сбербанка их четыре) будут начислять бонусы «Спасибо» по повышенной ставке: 1% за приобретение смартфонов, планшетов, умных часов и другой цифровой техники, 5% – за покупку аксессуаров, сообщил представитель «Связного». Стандартно вне партнерских проектов Сбербанк начисляет участникам своей программы лояльности бонусы в размере 0,5% от суммы любой покупки (кроме участников с низшим уровнем привилегий).

Кроме того, теперь до 30% от стоимости приобретенных цифровых товаров и полученных услуг (например, настройка смартфона, наклейка стекла), в «Связном» можно оплатить ранее накопленными бонусами «Спасибо». Правда, финансовые услуги и услуги сотовых операторов компенсировать бонусами нельзя, предупредил представитель ритейлера. Чтобы списать бонусы в счет оплаты товара, клиент должен сообщить о своем намерении продавцу и предъявить карту. После этого сотрудник магазина сообщит максимальную сумму бонусов, доступную к списания, а клиент может скорректировать эту сумму по своему усмотрению.

Участниками программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» являются 40 млн человек. «Связному» принадлежит 5000 магазинов в 1300 городах России.

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Финансы
Новости

«Коммерсантъ» сообщил о планах сооснователей Qiwi выйти из бизнеса

Ведомости
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Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу, сооснователи группы хотят выйти из бизнеса полностью, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Но более вероятной является продажа проекта рассрочки «Совесть» и Рокетбанка, отмечает газета.

По словам одного из собеседников издания, сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать бизнес полгода назад. Бизнесмены подготовили презентацию для инвесторов, а также привлекли консультантов. Ким и Солонин не прокомментировали планы по продаже бизнеса. В пресс-службе Qiwi заявили, что группа ведет переговоры с рядом потенциальных инвесторов о продаже Рокетбанка, но раскрывать детали не стали. При этом Qiwi продолжает инвестировать в проект рассрочки «Совесть» и рассматривает разные варианты его развития, заявили в пресс-службе.

В августе Qiwi сообщила, что убыток от Рокетбанка за первое полугодие 2019 г. составил 1 млрд руб., и компания намерена привлечь инвестора или продать банк. По информации одного из собеседников «Коммерсанта», Рокетбанком интересуется «Билайн», у которого уже есть свой банковский продукт – платежная карта. В «Билайне» отказались комментировать возможную сделку.

Политика
Новости

Экстрадированный в США россиянин признался в кибератаках на JPMorgan

Ведомости
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Россиянин Андрей Тюрин, которого в 2018 г. экстрадировали из Грузии в США, признал вину по предъявленным ему обвинениям в кибератаках против банка JPMorgan Chase, пишет Bloomberg.

Тюрину также инкриминируются взломы компьютерных систем 12 финансовых структур, брокерских контор и СМИ, специализирующихся на публикации экономической информации. Тюрин признал себя виновным в краже данных более чем 80 млн клиентов, это принесло ему и его подельникам сотни миллионов долларов. Как отмечает издание, его сообщники использовали украденную информацию для рассылки спама, в котором убеждали адресатов приобрести те или иные бумаги. Затем они продавали бумаги по завышенным ценам.

Россиянину предъявлены обвинения по шести пунктам. По совокупности ему может грозить до 92 лет заключения, в том числе по 30 лет за преступный сговор с целью совершения компьютерных взломов и банковское мошенничество.

Технологии
Новости

Facebook заплатит до $1 млрд за стартап по управлению компьютером силой мысли

Ведомости
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Социальная сеть Facebook приобретет базирующийся в Нью-Йорке стартап CTRL-Labs, разрабатывающий программное обеспечение, позволяющее людям управлять компьютерами с помощью разума, пишет Bloomberg. Сумма сделки может составить от $500 млн до $1 млрд.

Одна из разработок CTRL-Labs – браслет, который считывает сигналы, поступающие от мозга человека к руке. Это позволяет человеку печатать текст на компьютере без помощи клавиатуры, постукивая пальцами по столешнице. Компания уже заявляла о планах распространить действие своих технологий на смартфоны.

Подобные технологии могут со временем стать важной частью таких продуктов, как очки дополненной реальности, используя которые человек может захотеть управлять компьютером без использования кнопок или клавиатуры, отмечает Bloomberg.

Facebook активно развивает технологии дополненной реальности. В 2017 г. компания говорила о намерении создать интерфейс, который мог бы позволить превращать мысли в текст на экране компьютера, отслеживая сигналы мозга.

Как отмечает Crunchbase, CTRL-Labs уже привлекла $67 млн, в стартап инвестировали Spark Capital, Google и принадлежащий Amazon фонд.

Финансы
Новости

Сбербанк запустит маркетплейс для автомобилей

Ведомости
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Сбербанк планирует запустить маркетплейс по продаже автомобилей, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По информации издания, банк ведет переговоры с крупнейшими игроками рынка, предлагая им присоединиться к созданию сервиса, говорит один из собеседников. По словам одного из собеседников издания, маркетплейс будет использоваться для продаж и новых, и подержанных автомобилей. Он уточнил, что сервис создается по аналогии с «ДомКлик».

Сервис «ДомКлик» Сбербанк запустил в 2017 г. Это витрина агентств недвижимости и каталог жилой и коммерческой недвижимости от застройщиков, аккредитованных банком. По словам одного из собеседников издания, Сбербанк заинтересован в выходе на рынок подержанных автомобилей, поскольку их продажи стабильнее, чем продажи новых. Как отмечается в материале, проект завязан на «дочку» Сбербанка «Сетелем банк», специализирующийся на автокредитовании.

Политика
Новости

Трамп договорился с президентом Польши о расширении военного контингента США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили увеличение военного присутствия США в Польше и подписали декларацию о военном сотрудничестве, сообщает Польское агентство печати. Их переговоры состоялись в рамках климатического саммита ООН в Нью-Йорке. Трамп заявил, что США переместят военных в Польшу из других мест в Европе, а не отправят туда дополнительный контингент. Кроме того, Трамп пообещал, что власти США отменят визы для граждан Польши.

Журналисты после переговоров спросили Трампа, связано ли расширение американского военного присутствия в Польше с тем, что США видят угрозу со стороны России. «Нет, совсем так не думаю», – ответил он.

В данный момент в Польше базируются около 4500 военнослужащих США на ротационной основе. Согласно подписанному документу, непрерывное присутствие в ближайшее время увеличится на 1000 человек. Кроме того, в городе Дравско-Поморске появится центр боевого обучения, который будут использовать военнослужащие США и Польши. В Познани будет расположено дивизионное командование, а также группа поддержки пехоты США, а во Вроцлаве – авиабаза для погрузки и разгрузки самолетов ВВС США. В Ласке планируется создать базу для американской эскадрильи беспилотников, а в местности Повидз – штаб-квартиру авиационной боевой бригады, батальон логистической поддержки и объект сил специального назначения.

Как отмечает Bloomberg, также на встрече лидеры двух стран обсудили, как лучше всего препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2».

«Северный поток – 2» – трансбалтийский газопровод «Газпрома», две нитки которого должны соединить Россию и Германию. Проектная мощность трубы составляет 55 млрд куб. м в год. Морская часть трубопровода проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его планируется достроить до конца 2019 г. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

Против проекта активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Также против «Северного потока-2» высказываются лидеры некоторых европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву. В США также выступают против российского проекта строительства трубопровода, ссылаясь на обеспокоенность энергетической безопасностью Европы. В частности, летом в конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока – 2». В документе отмечается, что Россия продолжает «подрывать мир и безопасность в Европе», используя энергию в качестве геополитического оружия. Комитет по международным отношениям сената США поддержал его. Далее документ должен получить поддержку сената и палаты представителей и подпись президента США Дональда Трампа.

Экономика
Новости

Минобороны потратит 250 млн рублей на борьбу с утечками документов

Ведомости
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Минобороны проведет тендер на услуги по комплексному оснащению Вооруженных сил системой предупреждения несанкционированного размещения служебных документов в интернете, следует из материалов на портале госзакупок. Стоимость контракта – 250 млн руб., подрядчика выберут по итогам закрытого аукциона. Работы должны быть завершены до 1 октября 2020 г.

В октябре прошлого года ведомство объявляло тендер на 485 млн руб. на оснащение «средствами контроля доступа курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России к ресурсам сети интернет». Из общей суммы планировалось выделить 71 млн руб. на продление лицензии программы InfoWatch Traffic and Device Monitor.

На сайте компании-разработчика указано, что InfoWatch Traffic Monitor – автоматизированная система, которая выявляет в потоке данных конфиденциальные документы, предотвращает их утечку и защищает бизнес от действий внутренних злоумышленников. Программа предназначена для предотвращения утечек конфиденциальных данных и «выявления нелояльных сотрудников».

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