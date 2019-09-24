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Хинштейн: Росгвардия поддержала проект, обязывающий ее сотрудников представляться

Росгвардия поддержала законопроект, который обяжет сотрудников ведомства представляться по требованию граждан, сообщил «РИА Новости» зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от «Единой России» Александр Хинштейн. По его словам, законопроект положительно оценили два заместителя директора Росгвардии – Сергей Лебедев и Олег Плохой.

Парламентарии совместно с коллегами из Росгвардии дорабатывают законопроект. Внести его в Госдуму планируется не позднее конца октября, сообщил Хинштейн. Всего у Росгвардии 31 полномочие, среди которых те, которые никак не могут быть сопряжены с представлением сотрудников, например пресечение массовых беспорядков в исправительных учреждениях, рассказал депутат.

В сентябре Росгвардия отнеслась негативно к предложению Хинштейна обязать сотрудников представляться, а также к законопроекту, по которому сотрудники должны носить на службе идентификационный номер, сообщал «Коммерсантъ». Инициатива появилась после претензий на действия сотрудников полиции и Росгвардии на несогласованных митингах, которые проходили в Москве в июле и августе. Для разгона участников применялись дубинки, несколько человек пострадали.