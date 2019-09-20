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СК передал Росгвардии жалобу девушки, которую при задержании ударил полицейский

Следственный комитет передал в Росгвардию заявление Дарьи Сосновской, которая пожаловалась, что при задержании на акции протеста ее ударил в живот полицейский. Об этом «Медузе» сообщила адвокат Татьяна Молоканова.

Материалы направлены для проведения служебной проверки. Почему служебная проверка в связи с жалобой на полицейского будет проводиться в Росгвардии, не уточняется.

Полицейские задержали Сосновскую 10 августа в центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова. Ее задержание попало на видео: на нем видно, как полицейский бьет ее в живот. Сосновская также получила удар по голове. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга.

Сосновская обратилась в Следственный комитет с жалобой на действия полицейских. МВД начало служебную проверку по факту избиения девушки.