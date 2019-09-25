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WP: в администрации США пытались помешать контактам Трампа и Зеленского

Несколько высокопоставленных сотрудников администрации президента США пытались помешать Дональду Трампу провести встречу или телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

В администрации США опасались, что Трамп может надавить на Зеленского ради собственной политической выгоды. Президент США якобы будет использовать разговор с Зеленским, чтобы заставить Киев нанести информационный ущерб потенциальному сопернику Трампа в гонке 2020 года — бывшему вице-президенту и фавориту текущей предвыборной гонки от демократической партии Джо Байдену. «Очень много людей пытались не допустить встречи, потому что она не была бы сфокусирована на отношениях Украины и США»,— рассказал один из источников. Источники издания в Белом доме эту информацию не подтвердили. По их словам, на встречах Совета национальной безопасности США подобных опасений никто не высказывал. Официальный представитель Белого дома не ответил на запрос.

Разговор Трампа с Зеленским состоялся 25 июля. Он оказался в центре скандала. The Wall Street Journal писала, что во время разговора Трамп призывал украинского президента оказать содействие его адвокату Рудольфу Джулиани, который уже несколько месяцев пытается запустить процедуру расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Во вторник, 24 сентября, Трамп заявил о планах опубликовать полную и неотредактированную расшифровку разговора с Зеленским. Это планируется сделать сегодня, 25 сентября.

Тогда же во вторник спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа. В своем видеообращении в Twitter она заявила, что его поведение во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. Трамп, комментируя информацию о возможном начале процедуры импичмента, заявил, что это только пойдет ему на пользу.