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Суд продлил арест фигурантам «московского дела» Жукову и Раджабову

Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца арест фигурантам дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК) на акции 27 июля Егору Жукову и Самариддину Раджабову, сообщает «Медиазона». Жукова обвиняют в публичных призывах к экстремизму, он останется под домашним арестом до 27 декабря. Раджабова – в участии в массовых беспорядках, также ему инкриминируется покушение на насилие в отношении представителя власти из-за якобы брошенной в сторону полицейских бутылки. Он до того же времени останется в СИЗО. Свою вину Жуков и Раджабов не признают.

В ходе судебного заседания адвокат Раджабова Анри Цискаришвили просил избрать более мягкую меру пресечения. По его словам, термин «массовые беспорядки» постепенно исчезает из материалов дела. В ходе предварительного следствия собраны доказательства участия Раджабова в несогласованной акции, но каким образом это образует состав преступления, следствие не поясняет, сообщил адвокат. Адвокат Жукова Илья Новиков просил отпустить своего подзащитного под залог в 1 млн руб. Он заявил, что видео, которое стало поводом для возбуждения в отношении Жукова дела по экстремистской статье, отправили на экспертизу еще в рамках дела о массовых беспорядках. Процессуально это было совершенно незаконно, считает адвокат.

27 июля в Москве прошла несогласованная акция против действий избиркомов, отказавшихся регистрировать оппозиционеров на выборах в Мосгордуму. После акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Егор Жуков – студент Высшей школы экономики (ВШЭ). Его задержали 2 августа. 3 сентября суд отпустил его под домашний арест. В тот же день следователи прекратили его преследование по статье о массовых беспорядках, предъявив обвинение по другой статье – о публичных призывах к экстремизму в интернете.