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Минюст США не нашел нарушений в расширофке разговора между Трампом и Зеленским

Минюст США не нашел нарушений закона в расшифровке июльского разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении официального представителя ведомства Керри Кьюпек, передает CBS News.

По его словам, криминальное подразделение Минюста проанализировало расшифровку на предмет возможных нарушений федерального законодательства о финансировании предвыборных кампаний. «Никаких дальнейших действий не требовалось. Все имеющие отношение к делу звенья министерства согласились со сделанным выводом, и министерство закрыло этот вопрос», — подчеркнул Кьюпек.

В другом заявлении представитель Минюста заявил, что руководитель ведомства не разговаривал с Трампом по поводу расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Разговор между Трампом и Зеленским, который прошел 25 июля, оказался в центре скандала. Американского лидера заподозрили в том, что во время беседы он пытался надавить на Зеленского, чтобы тот содействовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани в запуске расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma.

Белый дом опубликовал расшифровку 25 сентября. Во время разговора Трамп упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины изучит эту ситуацию.

Из-за разговора Трампа и Зеленского спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси 25 сентября объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Она отметила, что поведение Трампа во время разговора с украинским президентом – это нарушение конституционных обязанностей главы государства.