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Задержавшие Голунова экс-полицейские обратились в суд для восстановления на службе

Трое бывших полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова по делу о наркотиках, подали в суд иски с требованием восстановить их на службе в МВД. Информация об этом размещена в картотеке судебных дел.

Иски подали полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев. Щиров и Феофанов просят суд признать приказ об увольнении недействительным и восстановить их на службе, в деле Уметбаева в графе «Категория дела» говорится: «иные споры по делам о восстановлении на госслужбе». Ответчиками по всем искам являются столичное управление МВД и УВД по ЗАО Москвы.

Первое судебное заседание по иску Феофанова прошло 25 сентября, перед этим 11 сентября была проведена беседа, отмечается в материалах дела. По делам Щирова и Уметбаева заседания еще не проходили. У Щирова назначена беседа на 2 октября, с Уметбаевым беседа прошла 27 сентября.

В пресс-службе Мосгорсуда «МБХ медиа» рассказали, что дело имеет гриф «секретно» и рассматривается в закрытом режиме.

Голунова задержали 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Позже журналист рассказал, что сотрудники полиции избили его, в отделении УВД по ЗАО Москвы его заставили раздеться догола для досмотра и пытались снять отпечатки пальцев. Ему не разрешали позвонить адвокату или предупредить родственников о задержании. Адвокат у Голунова появился только через 15 часов после задержания. Через пять дней обвинения с Голунова были сняты из-за недоказанности его участия в совершении преступления. 13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин. Позже в интервью телеведущей Ксении Собчак Голунов заявил, что был избит полицейским Максимом Уметбаевым. Тот два раза ударил его кулаком в висок, а потом наступил ногой на грудь.