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МИД назвал безрассудством новые санкции США против России

МИД России назвал безрассудством новые антироссийские санкции, которые США ввели за доставку в Сирию авиационного топлива. Об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства. «Американские инициаторы санкционного давления на Россию не добились никакого результата. На этот раз, можно сказать, превзошли себя в собственном безрассудстве», — подчеркнули в российским МИД.

В министерстве подчеркнули, что Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2015 г. помогают Сирии бороться с террористами. Санкции против российских компаний, которые поставляют топливо в Сирию, обусловлены стремлением Вашингтона помешать полному уничтожению террористов, уверены в МИД России.

Санкции, которые ввел Вашингтон, стали 75-ми с тех пор, как США начали разрушать отношения Москвы и Вашингтона в 2011 г., отметили в ведомстве.

Администрация США накануне, 26 сентября, внесла в черные списки пять судов, одну фирму и трех физических лиц за поставки топлива в Сирию для Вооруженных сил России. Под санкции попали россияне Илья Логинов, Иван Окороков, Карен Степанян. По данным минфина США, все они – сотрудники транспортно-логистического холдинга «Совфрахт», который уже попал под ограничительные меры в 2016 г. Под санкциями также оказалось ООО «Маритайм ассистанс» и пять судов, которые, по данным минфина США, принадлежат судоходной компании «Транспетрочарт».