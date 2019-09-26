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США ввели санкции против трех россиян и пяти российских судов

Минфин США ввел ограничительные меры против трех россиян, а также российской компании и пяти судов из-за нарушений санкционного режима против Сирии. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Под санкции попали россияне Илья Логинов, Иван Окороков, Карен Степанян. По данным минфина США, все они – сотрудники транспортно-логистического холдинга «Совфрахт», который уже попал под ограничительные меры в 2016 г. Под санкциями также оказалось ООО «Маритайм ассистанс» и пять судов, которые, по данным минфина США, принадлежат судоходной компании «Транспетрочарт».

Как пояснило американское ведомство, санкции введены из-за «схемы по обходу санкций, которая предполагала доставку авиатоплива российским силам, действующим в Сирии». ООО «Маритайм ассистанс» – подставная фирма, связанная с «Совфрахтом», отметил минфин США, а трое россиян, которые попали под санкции, организовали указанную схему.

Минюст США ранее предъявил обвинения Логинову, Окорокову, Степаняну и еще двум россиянам – Алексею Конкову и Людмиле Шмельковой. Все они, отмечало ведомство, – сотрудники «Совфрахта», которые в обход санкций поставляли авиатопливо в Сирию. Также обвинения были предъявлены трем сирийцам.

Санкции США против компании «Совфрахт» вошли в пакет ограничительных мер, которые были введены в сентябре 2016 г. Причиной стала ее работа в Крыму.