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Заместитель генпрокурора Украины сообщил об остановке следствия по делу Байдена

Решение о прекращении расследования деятельности компании Burisma Group было принято еще 1 августа 2017 г., сообщил заместитель генпрокурора Украины, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий в эфире радиостанции «Новое время».

По его словам, украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности этой компании. Холодницкий пояснил, что дело решили закрыть, поскольку оно безрезультатно расследовалось около двух лет. За это время не удалось найти никаких доказательств. Последнее совещание по делу состоялось в мае 2017 г., там было озвучено, что по делу нет подвижек. Тогда прокуратура дала следователям два месяца, чтобы показать результат. Этого не произошло, поэтому работу в этом направлении приостановили.

Холодницкий пояснил, что теперь производство «висит», т. е. по нему активных следственных действий не проводится.

Белый дом 25 сентября опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Поводом стали сообщения американских СМИ о том, что президент США в беседе с украинским лидером мог просить о расследовании действий Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является фаворитом текущей предвыборной гонки от демократической партии. Это было воспринято как попытка недобросовестной конкуренции на выборах. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп и Зеленский обсуждали расследование против Байдена.

Байден-старший был вице-президентом при Бараке Обаме и среди прочего отвечал за связи с Украиной, а его сын занимал пост в совете директоров украинского газового холдинга Burisma. Трамп и его личный адвокат Рудольф Джулиани предположили, что Байден-старший настаивал в 2016 г. на отставке тогдашнего генерального прокурора Украины Виктора Шокина, потому что в отношении владельца Burisma Николая Злочевского на Украине велось расследование.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента американского президента. Она отметила, что поведение Трампа во время разговора с украинским президентом – это нарушение конституционных обязанностей главы государства, поскольку он, по сути, просил иностранное государство вмешаться в выборы в США.