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Обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева отпустили из СИЗО

Фигуранта дела о госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова. По его словам, следователь принял такое решение из-за состояния здоровья Кудрявцева, которое за проведенный в СИЗО год значительно ухудшилось.

В июле 2018 г. «Коммерсантъ» сообщил, что научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Кудрявцева подозревают в передаче секретной информации, которая попала в руки спецслужб страны НАТО, а занимался он «тематикой гиперзвуковых потоков», использовавшихся в том числе в оборонных проектах.

Позже стало известно, что ФСБ обвиняет Кудрявцева в том, что он передавал секретную информацию о применении гиперзвуковых технологий в боевых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал» бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. В здании ЦНИИмаша в Королеве, а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, структура «Роскосмоса») Дмитрия Пайсона в Москве прошли обыски. После этого Кудрявцева арестовали и поместили в СИЗО.

Коллеги ученого заявляли, что обмен информацией происходил в 2011–2013 гг. в рамках проекта по аэродинамике многоразовых космических кораблей, совместного с Минобрнауки России. Семья физика просила о помощи уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову. Правозащитная организация «Мемориал» признала его политзаключенным.