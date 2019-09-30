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Кремль выступил против обсуждения внутрироссийских дел после дебатов в ПАСЕ

Российская сторона готова ответить на конструктивные вопросы Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о прошедших в Москве митингах, однако сам факт назначения обсуждений по этой теме Кремлю не нравится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нам не нравится, когда внутрироссийские дела обсуждают где-то. Мы считаем, что это исключительно наше дело», – пояснил он позицию Кремля.

По его словам, ответить на вопросы ПАСЕ готовы члены российской делегации и любые представители российской стороны в ассамблее.

В понедельник, 30 сентября, ПАСЕ включила в повестку осенней сессии обсуждение протестных акций, которые прошли в Москве в июле и августе. За проведение дебатов проголосовали 77 парламентариев, против были 33 депутата, еще 12 воздержались.

Митинги в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошли в центре Москвы 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. Протестные акции 27 июля и 3 августа были не согласованы с московскими властями и закончились разгоном протестующих. 17 августа в Москве прошел согласованный митинг КПРФ за честные выборы, а 29 сентября акция в поддержку фигурантов «московского дела», политзаключенных.

Митинг в поддержку фигурантов «московского дела». Фотографии