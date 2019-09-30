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Мосгорсуд заявил об «откровенной травле» судьи по делу Устинова

Мосгорсуд назвал критику решения по делу актера Павла Устинова преследованием судьи за выраженное им при отправлении правосудия мнение, об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«Рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи», – отмечается в сообщении.

Мосгорсуд приветствует взвешенные и аналитические рассуждения, отражающие неравнодушное отношение общества к правосудию, добавляется в материале. При этом суд подчеркивает, что содержание ряда публикаций в СМИ и соцсетях «следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия», проявление неуважения к суду, а также как провокации в адрес судьи. В пресс-службе суда также отметили, что сам Устинов опоздал без уважительных причин к началу заседания.

Мосгорсуд 30 сентября изменил приговор Устинову, назначив вместо трех с половиной лет колонии один год условно с испытательным сроком в два года. Мотивы смягчения приговора Устинову суд пообещал изложить в мотивировочной части решения, которую предстоит опубликовать. Актер после изменения срока заявил о своей невиновности и пообещал обжаловать приговор.

Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение насилия в отношении бойца Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, из-за действий Устинова сотрудник Росгвардии получил вывих плеча.Приговор Устинову вызвал широкий резонанс: в поддержку актера массово высказались российские артисты, журналисты и политики. Среди тех, кто критиковал приговор, были секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и директор Росгвардии Виктор Золотов. Кремль также комментировал дело Устинова.

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