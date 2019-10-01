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Штраф для уклонистов от армии могут увеличить в шесть раз

В России могут увеличить в шесть раз штраф для тех, кто уклоняется от службы в армии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, вопрос увеличения штрафа прорабатывается. Сейчас его размер начинается от 500 рублей, напомнил Бурдинский. Он также отметил, что с 2014 г. число уклонистов сократилось почти в 4 раза — с более чем 6000 человек до 1600.

В феврале в Госдуме предложили увеличить в 10 раз штраф для призывников, которые не явились в военкомат и не встали на учет. В пояснительной записке отмечалось, что действующий размер штрафов, который был установлен в 2007 г., несоизмерим с совершаемыми деяниями и не способствует формированию законопослушного поведения граждан.