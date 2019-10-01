Новости
Политика
Новости

Штраф для уклонистов от армии могут увеличить в шесть раз

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России могут увеличить в шесть раз штраф для тех, кто уклоняется от службы в армии. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

По его словам, вопрос увеличения штрафа прорабатывается. Сейчас его размер начинается от 500 рублей, напомнил Бурдинский. Он также отметил, что с 2014 г. число уклонистов сократилось почти в 4 раза — с более чем 6000 человек до 1600.

В феврале в Госдуме предложили увеличить в 10 раз штраф для призывников, которые не явились в военкомат и не встали на учет. В пояснительной записке отмечалось, что действующий размер штрафов, который был установлен в 2007 г., несоизмерим с совершаемыми деяниями и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Предправления «Союзмультфильма» возглавит киностудию имени Горького

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председателя правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиану Слащеву назначили временно исполняющим обязанности генерального директора государственной киностудии имени Горького, сообщили ТАСС в пресс-службе Росимущества.

Кандидатура Слащевой была одобрена с учетом позиции Минкультуры, отметили в ведомстве. Слащева рассказала агентству, что направила необходимый для назначения пакет документов в Росимущество на прошлой неделе.

Киностудией почти 10 лет руководил Сергей Зернов. 13 сентября стало известно, что он ушел в отставку. Собеседники «Ведомостей» объяснили его уход тем, что работой Зернова был недоволен Минкульт, к деятельности студии были вопросы и у совета директоров.

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького – одна из крупнейших и старейших в России. Она оказывает услуги съемки и создания контента частным кинокомпаниям, а также сама производит фильмы. В советское время студия выпустила такие картины, как «Путевка в жизнь», «Анна на шее», «А зори здесь тихие…», «Семнадцать мгновений весны», «Гостья из будущего» и др.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

МИД России прокомментировал новые санкции США

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Новые антироссийские санкции США вызывают «крайнее недоумение», заявил МИД России. Ведомство считает, что попавшие под них россияне, коммерческие организации, воздушные и морские суда были выбраны произвольно.

«Что заставило вашингтонских бюрократов объединить их всех в один список, какое отношение самолеты и теплоходы имеют, как утверждается, к вмешательству в американские выборы, остается неясным», — отмечается в сообщении министерства.

По мнению российского МИД, подобные шаги отражают внутриполитический кризис США. Министерство пообещало ответить на новые ограничения и призвало американскую сторону «прекратить бестолковые игры в санкции».

США 30 сентября ввели санкции против Игоря Нестерова и Дениса Кузьмина. По данным американского минфина, они связаны с Агентством интернет-исследований, известным как «фабрика троллей». Ранее организацию обвиняли во вмешательстве в выборы США в 2016 г. Кроме того, новые ограничения были введены против трех самолетов и яхты, которые, по информации США, принадлежат бизнесмену Евгению Пригожину, а также компаний, которые он использует для управления своей «роскошной личной собственностью».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

В России заработала система маркировки самых дорогих лекарств

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России заработала система обязательной маркировки лекарств, предназначенных для лечения по программе «7 высокозатратных нозологий» (7ВЗН) и закупаемых на средства федерального бюджета. Об этом говорится в сообщении оператора системы «Честный знак» — Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

С 1 октября на каждую упаковку препаратов должен наноситься код, по которому можно проследить путь препарата до его выдачи в аптеке. «Это позволит гарантировать подлинность лекарств и осуществлять полную прослеживаемость от производства до выдачи потребителю», — говорится в сообщении. С 1 января 2020 г. маркировка станет обязательной для всех лекарств.

По программе «7 высокозатратных нозологий» государство закупает самые дорогие лекарства, тендеры проводит Минздрав: средняя цена препарата по итогам 11 месяцев 2018 г. – 10 711 руб., по данным AlphaRM. Программа существует с 2008 г., с 2019 г. к изначальным семи нозологиям были добавлены препараты для лечения пяти орфанных, т. е. редких, заболеваний: гемолитико-уремического синдрома, юношеского артрита и мукополисахаридоза трех типов.

Все участники, поставляющие лекарства из перечня, уже зарегистрированы в системе маркировки, уточнили в ЦРПТ. Сегодня препараты для этой программы производят 49 компаний на территории России и 27 иностранных компаний, писала «Российская газета». Пациентам, страдающим этими редкими и наиболее дорогостоящими в лечении заболеваниями, препараты закупаются за счет федерального бюджета и выдаются бесплатно.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Бабич стал первым заместителем Орешкина

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Михаил Бабич назначен первым заместителем министра экономического развития, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря премьера Олега Осипова. Источник РБК в министерстве добавил, что соответствующий документ был подписан в минувшие выходные.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил в своем Instagram, что представил кандидатуру Бабича на эту должность, отметив, что тот проявил себя с самой лучшей стороны за три месяца работы в министерстве. В беседе с РБК Орешкин уточнил, что базовый функционал у Бабича сохранится – это СНГ и интеграционные процессы. При этом «на первого зама всегда ложится большое количество общеминистерских вопросов», отметил чиновник. Всего у главы Минэкономразвития 14 заместителей. Должность первого зама оставалась вакантной три года после ухода Алексея Лихачева на пост руководителя «Росатома».

Бабичу 50 лет, он был первым зампредом правительств Московской и Ивановской областей, возглавлял правительство Чечни. Был депутатом Госдумы, в 2011–2018 гг. – полпредом президента в Приволжском федеральном округе. После этого был назначен чрезвычайным и полномочным послом, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией. Эту должность Бабич занимал С 24 августа 2018 г. по 30 апреля 2019 г.

В конце апреля президент Владимир Путин освободил его от дипломатической должности. Источник РБК, близкий к Кремлю, говорил, что белорусский лидер Александр Лукашенко был недоволен Бабичем. Другой собеседник уточнял, что Лукашенко негласно запретил контакты Бабича с белорусскими официальными лицами. В июне Бабича назначили заместителем министра экономического развития, отвечающим за взаимодействие с СНГ и вопросы, связанные с Союзным государством России и Белоруссии.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Руководство онкоцентра им. Блохина написало жалобу на недовольных врачей

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководство Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина написало жалобу на врачей, угрожающих уволиться из-за конфликта в медучреждении, передает агентство «Москва» со ссылкой на директора медучреждения Ивана Стилиди.

Профсоюз медработников «Альянс врачей» 30 сентября опубликовал обращение детских онкологов из Центра им. Блохина. Врачи утверждают, что вместо решения проблем новое руководство центра «терроризирует сложившийся коллектив» ради продвижения своих людей. Врачи написали заявления об увольнении и намерены уйти, если новое руководство центра не отстранят. Они также требуют обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам и провести аудит строительства новых корпусов центра. По их словам, уволиться готовы 26 сотрудников центра. В июне 2019 г. НИИ детской онкологии и гематологии (входит в Центр им. Блохина) возглавила Светлана Варфоломеева. В середине сентября «Коммерсантъ» писал о жалобах сотрудников центра на угрозы увольнения.

В Кремле сообщили, что в курсе конфронтации между врачами и руководством медучреждения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что Министерство здравоохранения сможет разрешить конфликт.

«Руководство НМИЦ онкологии им. Н. Блохина направило просьбу дать правовую оценку действиям сотрудников отделения детской трансплантации костного мозга», – заявил Стилиди журналистам. По его словам, жалобы направлены на имя президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, главного внештатного детского специалиста-гематолога Минздрава России Александра Румянцева и других специалистов. Он также подчеркнул, что в кадровой службе Центра им. Блохина нет ни одного заявления об уходе врачей центра, оказывающих медицинскую помощь детям.

Стилиди признал, что конфликт разгорелся после приглашения на должность директора Института детской онкологии и гематологии Светланы Варфоломеевой. «Возможно, что некоторые сотрудники имели личные амбиции занять эту позицию», – сказал он. По его мнению, обращение сотрудников онкоцентра сделано в ультимативной форме и такие действия заслуживают порицания. «В местный конфликт с администрацией были втянуты дети и пациенты. По сути, были выставлены заградотряды из детей и пациентов», – сказал он (цитата по РБК).

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ». Проект потерял возможность использовать более трети своего ледового флота – шесть СПГ-танкеров Arc7, поскольку ими владеет совместное предприятие Cosco и канадской Teekay.

Вашингтон ввел санкции против двух входящих в группу Cosco компаний – Cosco Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co и Cosco Shipping Tanker (Dalian) – за якобы перевозку иранской нефти. Вторая компания напрямую владеет 50% China LNG Shipping Limited (CLNG), из-за чего CNLG также попадает под ограничения. А самому CNLG принадлежит 50% в СП с Teekay, которое теперь «соответствует определению заблокированного лица (blocked person) по правилам OFAC (управление контроля активов минфина США)», следует из сообщения Teekay. Канадская компания подчеркнула, что ищет способы разрешения ситуации.

Издание напоминает, что СП Teekay и Cosco должно было поставить проекту шесть судов: «Эдуард Толль», «Рудольф Самойлович», «Николай Евгенов», «Владимир Воронин», «Георгий Ушаков» и «Яков Гаккель». Теперь с этими судами не могут работать американские компании и граждане, а, учитывая экстерриториальный характер санкций, судам фактически закрыт доступ в иностранные порты, пояснили источники «Коммерсанта». Собеседники газеты и юристы опасаются, что их придется поставить на прикол на неопределенное время, пока санкции не будут сняты.

«Новатэк» в свою очередь заявил, что у «Ямал СПГ» есть все возможности для отгрузки СПГ потребителям, несмотря на санкции США в отношении танкеров. «Ямал СПГ» обладает необходимыми возможностями для обеспечения поставок покупателям производимого СПГ в соответствии с контрактными обязательствами в рамках согласованных графиков», – говорится в сообщении компании.

Экономика
Новости

В Госдуму внесли законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство внесло в Госдуму законопроект о продлении заморозки пенсионных накоплений россиян на 2022 г., следует из базы данных нижней палаты парламента. Соответствующий параметр заложен в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020–2022 гг.

«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», – говорится в пояснительной записке.

Законопроект устанавливает обязанность ПФР в 2022 г. учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Аналогичный подход уже реализован в отношении страховых взносов в период 2014–2021 гг.

Принятие законопроекта приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет ПФР, по предварительной оценке, на 634,8 млн руб., отмечается в материалах к законопроекту. Министр труда Максим Топилин отмечал в сентябре 2018 г., что мораторий на формирование средств пенсионных накоплений уже сэкономил бюджету около 2 трлн руб. Впервые взносы на накопительную пенсию были заморожены в 2014 г. После этого мораторий продлевался ежегодно. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2020 г. может быть запущена новая накопительная пенсионная система, основанная на индивидуальном пенсионном капитале. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, в сентябре 2019 г. заявила, что у россиян нет достаточных накоплений, чтобы откладывать средства на пенсию.

Бизнес
Новости

Государство может снизить долю в «Ростелекоме» и «Транснефти»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

План приватизации на 2020–2022 гг. предусматривает снижение доли государства в «Русгидро» (доля государства в уставном капитале – 61,2%), «Совкомфлоте» (Россия в лице Росимущества является единственным акционером компании – 100%), «Транснефти» (78,55%), «Ростелекоме» (45,04%), «Россетях» (88,04%) и ОЗК (50% плюс 1 акция). Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

Включение пакетов компаний в план приватизации не означает, что они обязательно будут проданы в течение 2020–2022 г. Пока поступление средств от их продажи в бюджет не прогнозируется. В документе поясняется, что конкретные сроки и способы приватизации будут определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а в некоторых случаях – рекомендаций инвестиционных консультантов.

Правительство пытается продать 25% «Совкомфлота» с 2011 г. В план приватизации на 2017–2019 гг. также было заложено полное прекращение участия государства в уставном капитале ОЗК, однако 50% плюс 1 акция остаются федеральным имуществом. В феврале банк ВТБ стал владельцем пакета в ОЗК в размере 50% минус 1 акция.

Обсуждение проекта плана приватизации на 2020–2022 гг. продолжается, писал ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с межведомственным согласованием. Собеседник агентства уточнял, что Минфин призывает включить в список «Аэрофлот», «Российские железные дороги», «Первый канал» и другие активы, которые включались в предыдущие планы приватизации, но так и не были проданы. Итоговый трехлетний план приватизации должно утвердить правительство.

Политика
Новости

Мосгорсуд заявил об «откровенной травле» судьи по делу Устинова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд назвал критику решения по делу актера Павла Устинова преследованием судьи за выраженное им при отправлении правосудия мнение, об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«Рассмотрение данного уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, породило множество публикаций в средствах массовой информации и социальных сетях, которые содержали как обоснованную, так и недопустимую критику в адрес судебной системы, а в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи», – отмечается в сообщении.

Мосгорсуд приветствует взвешенные и аналитические рассуждения, отражающие неравнодушное отношение общества к правосудию, добавляется в материале. При этом суд подчеркивает, что содержание ряда публикаций в СМИ и соцсетях «следует расценивать не иначе как неприемлемое вмешательство в деятельность по осуществлению правосудия», проявление неуважения к суду, а также как провокации в адрес судьи. В пресс-службе суда также отметили, что сам Устинов опоздал без уважительных причин к началу заседания.

Мосгорсуд 30 сентября изменил приговор Устинову, назначив вместо трех с половиной лет колонии один год условно с испытательным сроком в два года. Мотивы смягчения приговора Устинову суд пообещал изложить в мотивировочной части решения, которую предстоит опубликовать. Актер после изменения срока заявил о своей невиновности и пообещал обжаловать приговор.

Тверской суд 16 сентября приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима за применение насилия в отношении бойца Росгвардии во время несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, из-за действий Устинова сотрудник Росгвардии получил вывих плеча.Приговор Устинову вызвал широкий резонанс: в поддержку актера массово высказались российские артисты, журналисты и политики. Среди тех, кто критиковал приговор, были секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и директор Росгвардии Виктор Золотов. Кремль также комментировал дело Устинова.

Как актеру Павлу Устинову изменили реальный срок на условный

Бизнес
Новости

Палладий подорожал до рекордных $1700 за унцию

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Цена палладия выросла в понедельник, достигнув рекордной отметки в $1700 за унцию, пишет Financial Times: металл дорожает на ожиданиях усиления дисбаланса между спросом и предложением на фоне ужесточения требований к выбросам в автомобильной промышленности. Рост с начала года составил 33%, это один из самых высоких показателей среди сырьевых товаров.

По данным Bloomberg, цена поднималась до $1701,93, хотя затем снизилась.

Рост продаж автомобилей в мире замедляется, но спрос на палладий, используемый в каталитических конвертерах, растет из-за более жестких требований к экологичности автомобилей в Китае. Кроме того, после «дизельгейта» европейские водители продолжают пересаживаться с дизельных автомобилей на бензиновые, в которых преимущественно используются палладиевые катализаторы.

«Мы с трудом можем себе представить, где рынок возьмет достаточно металла, в то время как спрос продолжает расти, а предложение остается ограниченным, – говорится в отчете UBS. – При этом есть вероятность чрезмерного роста рынка и его подверженности [резкой коррекции] в периоды ухода от риска, особенно в контексте напряженности в [международной] торговле и замедления роста мировой экономики».

Политика
Новости

США ввели санкции против двоих россиян из-за вмешательства в выборы

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин США ввел санкции против двоих россиян, которые, по мнению ведомства, пытались повлиять на промежуточные выборы в конгресс в 2018 г. Об этом сообщается на сайте министерства.

Ограничения также были введены в отношении трех зарегистрированных на Сейшельских островах компаний – Autolex Transport, Beratex Group и Linburg Industries. В сообщении ведомства уточняется, что они связаны с российским предпринимателем Евгением Пригожиным.

По мнению Вашингтона, «Агентство интернет-исследований», называемое «фабрикой троллей», публиковало в социальных сетях записи в поддержку американского президента Дональда Трампа и против его соперницы на выборах 2016 г. Хиллари Клинтон. РБК ранее писал, что компания может спонсироваться Пригожиным.

В 2018 г. американские власти предъявили Пригожину, «Агентству интернет-исследований» и 12 его сотрудникам обвинения во вмешательстве в американские выборы. «Агентство интернет-исследований» и другие россияне использовали социальные медиа и организовывали демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США», говорилось в обвинительном заключении. Компания и 13 россиян были внесены в санкционный список.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow