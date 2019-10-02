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«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху». К весне 2020 г. госкорпорация должна завершить полуторагодовой этап поглощения ОАК.

По данным издания, первый вариант включает очистку баланса предприятий от непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых производственных площадей, а также приведение складских запасов в соответствие с производственной программой. Во втором варианте предлагается сократить мощность заводов и их персонал. В третьем варианте «Ростех» кроме оптимизации рассчитывает на господдержку спроса на российские самолеты. Предлагается создать авиакомпанию на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), которая бы эксплуатировала только SSJ 100 и МС-21 и обслуживала региональные перевозки. От государства также потребуется субсидирование процентных ставок по кредитам и лизингу.

Уточняется, что все варианты развития включают госсубсидии на 350 млрд руб. для погашения долгов прошлых лет. Общий банковский долг ОАК по состоянию на август составлял 509 млрд руб. Получение субсидии позволит сократить долг до 159 млрд руб., из которых 89 млрд руб. также потребуется реструктурировать.

В «Ростехе» «Коммерсанту» сообщили, что ни один из предложенных вариантов не является для них приоритетным. Это не готовые решения, а именно сценарии, пояснили в госкорпорации. По данным источника издания, знакомого с ситуацией, министр транспорта Евгений Дитрих оценивает проект негативно. В Минтрансе считают неочевидной целесообразность проекта авиакомпании. В секретариате курирующего транспорт вице-премьера Максима Акимова сообщили, что знают об идее «Ростеха», но «на сегодня она не имеет финансово-экономической проработки».