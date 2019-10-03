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Европарламент раскритиковал новые предложения Джонсона по Brexit

Европарламент не одобрит новые предложения премьера Великобритании Бориса Джонсона по выходу страны из Евросоюза, которые политик представил накануне. Об этом говорится в заявлении переговорной группы Европарламента по Brexit. Отмечается, что план Джонсона не решает существующих проблем.

«Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить», – говорится в заявлении.

Накануне Джонсон обнародовал свои компромиссные предложения Евросоюзу по условиям Brexit, которые в первую очередь касаются ирландской границы. Премьер предложил, чтобы Ирландия и Северная Ирландия (является частью Великобритании) остались единым пространством, а также Северная Ирландия сохранила бы свое место на едином товарном рынке ЕС, но вышла из европейского таможенного союза. Руководству Северной Ирландии Джонсон предложил дать право выдвигать дополнительные меры по регулированию товаропотока на острове.

Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.

Джонсон неоднократно заявлял, что обязательно выведет Великобританию из ЕС в назначенный срок, с договоренностью или нет. В этот раз он снова подчеркнул, что предложенный им план является единственной альтернативой «жесткому» Brexit.