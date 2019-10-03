Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена

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Китай должен начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Associated Press.
Трамп отметил, что еще не обращался напрямую к председателю КНР Си Цзиньпину с этим вопросом. «Конечно, мы об этом можем начать думать», — добавил он.
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследованию против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США. Белый дом опубликовал расшифровку этого разговора. Трамп в нем действительно упоминал Байдена, и Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины, назначенный им, изучит эту ситуацию.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси выступила с заявлением о начале формальной процедуры импичмента Трампа. Она заявила, что его поведение во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей американского президента.
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Минфин намерен обеспечить полную прослеживаемость движения бюджетных средств, направленных на реализацию нацпроектов, говорится в подготовленных министерством «Основных направлениях бюджетной политики» на 2020–2022 гг. На это обратил внимание РБК.
В частности, для повышения прозрачности Минфин уточнит отчетность об исполнении бюджетов для раскрытия информации об объемах и движении средств на реализацию нацпроектов. Кроме того, ведомство планирует расширить информационное взаимодействие федерального казначейства с региональными финансовыми органами, чтобы обеспечить оперативное получение этих данных.
Оперативный мониторинг за исполнением нацпроектов на сегодняшний день практически недоступен для общественности, писал в июле РБК. Правительство не предоставляет регулярных данных об исполнении расходов по ним в готовом виде, а Счетная палата раскрывает только квартальные данные.
За первую половину 2019 г. расходы на нацпроекты были исполнены только на треть, сообщила в августе Счетная палата. На 13 проектов из федерального бюджета в этом году должно быть потрачено 1,7 трлн руб., но к 1 июля план был выполнен лишь на 32,4%, т. е. израсходовано 559 млрд руб.
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«АвтоВАЗ» в январе – сентябре 2019 г. увеличил продажи Lada на российском рынке на 2,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 г., до 265 200, сообщил автоконцерн.
Лидером по итогам продаж с января по сентябрь стали автомобили Lada Granta. Было продано 96 974 машин, что на 38,2% больше прошлогодних результатов. Из них в сентябре продано 11 208 машин, что на 12,8% больше, чем в сентябре 2018 г.
В августе «Интерфакс» сообщил об отзыве более 11 000 автомобилей Lada Granta для замены поворотников. Об этом агентству рассказали представители трех официальных дилеров Lada, получившие соответствующие предписания. Однако представитель «АвтоВАЗа» настаивал, что речь шла не об отзыве автомобилей, а о сервисной кампании по устранению дефектов.
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Блогеры и журналисты выступили в защиту подмосковного менеджера Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за твит про детей силовиков, сообщает телеканал «Дождь». На сайте телеканала размещен текст открытого письма блогеров, которые настаивают, что в сообщении Синицы не было призывов к насилию.
В письме отмечается, что твит Синицы – его личное мнение о возможных последствиях жестких действий сотрудников полиции на несогласованной акции протеста 27 июля в Москве. Авторы письма призывают освободить его от уголовной ответственности.
«Мы считаем, что никого нельзя лишать свободы за высказанное мнение, а уж пять лет колонии за один твит представляется нам и вовсе каким-то средневековым наказанием», – говорится в письме. Письмо подписали Арсений Бобровский (KermlinRussia), Руслан Усачев, Александр Горбунов (Сталингулаг), Олег Кашин, Мария Мотузная, Руслан Соколовский, Рустем Адагамов (drugoi),Ирина Шихман, Дмитрий Чернышев (mi3ch), Егор Жгун, Денис Чужой, а также журналисты «Эха Москвы» Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр.
Пользователь Twitter под ником «Макс Стеклов» 31 июля разместил твит, который позже следствие посчитало призывом к насилию в отношении детей силовиков. Под этим ником писал Владислав Синица, его твит был частью дискуссии о жестком разгоне силовиками акций протеста в Москве. Блогер был задержан 4 августа. На тот момент спорная запись уже была удалена.
Синицу обвинили в возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Пресненский районный суд Москвы приговорил Синицу к пяти годам тюрьмы. Это самый жесткий приговор по «московскому делу». В поддержку фигурантов этого дела ранее высказались актеры, которые записали видео с призывом освободить их. Защита Синицы обжаловала приговор. Вопрос о его пересмотре решается Мосгорсудом.
Прямая речь. Актеры вступились за фигурантов «московского дела»
Свободу всем / youtube.com
Российские актеры записали видео в поддержку 11 фигурантов «московского дела», в котором рассказали их истории. Ролик опубликован на YouTube и называется «Прямая речь». При составлении текстов, которые в нем были зачитаны, использовались стенограммы заседаний суда и интервью фигурантов дела
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Свободу всем / youtube.com
Павел Деревянко зачитал показания Самариддина Раджабова: «Мне 21 год. Я собираюсь поступать на актерский факультет. Пробую себя в рэпе. И в том году я впервые влюбился. А здесь, в СИЗО, идет жесткая пропаганда воровского образа жизни. Чем дольше я здесь нахожусь, тем больше впитываю в себя эту жизнь. Это тяжело». По версии следствия, Раджабов бросил пластиковую бутылку в сотрудника правоохранительных органов и «причинил ему физическую боль». Свою вину отрицает. Расследование по делу Раджабова еще продолжается, он находится в СИЗО.
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Свободу всем / youtube.com
Евгений Цыганов зачитал показания Константина Котова: "Я считаю, что в этом процессе судят не меня, а право людей на свое мнение, на свободу слова, на свободу собраний". Котов осужден на четыре года за неоднократные нарушения правил проведения публичных мероприятий ("дадинская" статья). Свою вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
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Свободу всем / youtube.com
Александр Яценко рассказал историю Евгения Коваленко. Он увидел девушку, Ингу Кудрачеву, на волосах которой ногой в ботинке стоял боец Росгвардии. Другой росгвардеец избивал парня Инги, который закрывал ее своим телом. Избивал настолько сильно, что в какой-то момент о его спину сломал дубинку. Сначала Евгений пытался оттащить росгвардейца, но у него ничего не вышло. Он бросил мусорный бак вслед росгвардейцам. По его словам, это был жест отчаяния. Осужден на три с половиной года колонии. Свою вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
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Свободу всем / youtube.com
Александр Горчилин зачитал показания Ивана Подкопаева: «У меня не было цели причинить вред сотрудникам правоохранительных органов. Так получилось, что среди них оказались мои ровесники - ребята-срочники, которым я тоже когда-то был. Я искренне извиняюсь перед ними. Просто так получилось, что мы оказались по разные стороны. Единственное, что спровоцировало мои действия, было то, что они взяли металлическое ограждение и начали давить им людей, среди которых были женщины и пожилые люди». Подкопаев осужден на три года колонии за то, что распылил перцовый баллончик в сторону сотрудников Росгвардии. Вину признал, его дело рассматривалось в особом порядке.
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Свободу всем / youtube.com
Юрий Борисов зачитал показания Егора Жукова: «Государственный эксперт решил, что в моих видео содержится призыв к борьбе с властью в России, что включает в себя насильственный захват власти в России, вооруженный мятеж. Там действительно есть фраза "тут нужно хвататься за любые формы протеста", но вывод эксперта, что любые формы протеста – это насильственные формы протеста, нелеп и не оправдан. Если сказано "я буду рад любому подарку", в норме никто не подумает, что человек будет рад, если ему подарят бомбу или дохлую кошку». Обвиняется в экстремизме, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Переведен из СИЗО под домашний арест. Вину не признает.
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Свободу всем / youtube.com
Владислав Синица написал твит, который суд счел призывом к применению насилия против детей силовиков. Актер Александр Паль выступил в его защиту: «Мне тоже не нравится этот твит, но считаете ли вы справедливым пусть за тупой, за идиотский комментарий давать пять лет колонии?». Синица осужден на пять лет за возбуждение ненависти или вражды в отношении группы лиц. Признал факт размещения твита, но вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
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Свободу всем / youtube.com
Никита Кукушкин рассказал историю Эдуарда Малышевского. Он был задержан на акции протеста и выбил стекло в автозаке. По его словам, он хотел привлечь внимание к тому, что сотрудники правоохранительных органов избивали на улице двух женщин. По словам Эдуарда, полицейский увидел падающее стекло, поймал и положил его на землю. Полицейский утверждал в суде, что стекло упало ему на шлем и причинило боль. Обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти. Малышевский находится в СИЗО, вину не признал, дело против него находится на рассмотрении.
8/12
Свободу всем / youtube.com
Артур Смольянинов зачитал показания Кирилла Жукова: «В толпе я увидел девушку с окровавленной головой и, подойдя к бойцу Росгвардии, жестом руки перед забралом привлек его внимание к ней, поскольку тот стоял, наклонив голову. Меня обвиняют в том, что я пытался сорвать его шлем...Мое дело было рассмотрено за один день». Осужден на три года колонии за применение насилия к представителю власти. Вину отрицает, его защита обжаловала приговор.
9/12
Свободу всем / youtube.com
Григорий Добрыгин рассказал историю Никиты Чирцова. Он пришел на акцию 27 июля, пытался убежать от полицейских, но его задержали и выписали административный штраф. Позже его объявили в розыск по делу о массовых беспорядках. Чирцова задержали во время отпуска в Минске и выслали из Белоруссии. Обвиняется в том, что двумя руками толкнул в грудь полицейского. Чирцов вину не признал, он находится в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
10/12
Свободу всем / youtube.com
Сергей Фомин: "Теперь меня называют террористом и говорят: "вот он выходит за оцепление". Хотя никакого оцепления не было. Что он "использует ребенка", хотя вообще-то это мой двоюродный племянник, мне передают его родители. И теперь моего лучшего друга и мою двоюродную сестру хотят лишить родительских прав за то, что они передали мне ребенка и я его понес. Просто вдумайтесь в это". Обвиняется в участии в массовых беспорядках, ему грозит до восьми лет лишения свободы. Вину не признал. Переведен из СИЗО под домашний арест.
11/12
Свободу всем / youtube.com
Данила Беглец утверждал, что оказался в центре города 27 июля ради встречи с деловым партнером. Он вышел из метро и увидел, как полицейские задерживают одного из участников акции протеста. У протестующего выпали наушники, Беглец поднял их и потянул полицейского за руку, чтобы привлечь его внимание. После этого его самого задержали. Данила Беглец: "У меня двое детей: старшему два года, младшей девочке - три месяца. Жена не работает, у моей мамы больное сердце...Адвокат и следователь сказали: если возьмешь особый порядок, признаешь вину - отпустят. Я поверил и во всем признался. И оказывается, у меня УДО не будет. Так что два года я просижу просто так. Это абсурд. Мне надо вернуться к семье". Осужден на два года. Вину признал, его дело рассматривалось в особом порядке.
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Центробанк рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) сообщать заемщикам о значении их показателей долговой нагрузки (ПДН), говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Банки и МФО будут рассчитывать ПНД при выдаче займов на сумму от 10 тыс. руб. и увеличении лимита по действующему кредиту.
ЦБ также рекомендует предупреждать заемщика, что если тот откажется предоставить подтверждающие документы о доходах, то организация может использовать при расчете ПДН этого клиента данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе его регистрации. Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, он может отрицательно повлиять на условия кредитования клиента.
Банки и МФО должны рассчитывать показатель долговой нагрузки при выдаче потребительских кредитов с 1 октября . Речь идет о кредитах на сумму от 10 000 руб.ПДН рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу клиента. Чем выше нагрузка заемщика, тем больше давление на капитал банка и тем менее привлекательны для банка кредиты заемщикам с высоким ПДН. ЦБ ввел ПДН для того, чтобы не допустить «разрастания пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
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Европарламент не одобрит новые предложения премьера Великобритании Бориса Джонсона по выходу страны из Евросоюза, которые политик представил накануне. Об этом говорится в заявлении переговорной группы Европарламента по Brexit. Отмечается, что план Джонсона не решает существующих проблем.
«Переговорная группа не считает, что эти последние предложения правительства Великобритании от 2 октября в их нынешнем виде представляют собой основу для соглашения, которое Европарламент мог бы одобрить», – говорится в заявлении.
Накануне Джонсон обнародовал свои компромиссные предложения Евросоюзу по условиям Brexit, которые в первую очередь касаются ирландской границы. Премьер предложил, чтобы Ирландия и Северная Ирландия (является частью Великобритании) остались единым пространством, а также Северная Ирландия сохранила бы свое место на едином товарном рынке ЕС, но вышла из европейского таможенного союза. Руководству Северной Ирландии Джонсон предложил дать право выдвигать дополнительные меры по регулированию товаропотока на острове.
Великобритания должна была выйти из Евросоюза 29 марта текущего года. Однако британский парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit, который был согласован бывшим премьером Терезой Мэй с Брюсселем. В итоге Евросоюз согласился перенести Brexit, чтобы избежать жесткого варианта. Новая дата выхода назначена на 31 октября.
Джонсон неоднократно заявлял, что обязательно выведет Великобританию из ЕС в назначенный срок, с договоренностью или нет. В этот раз он снова подчеркнул, что предложенный им план является единственной альтернативой «жесткому» Brexit.
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Участники антипиратского меморандума продлили срок внесения в Госдуму проекта соответствующих поправок в законодательство до 31 октября, рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из таких компаний. Представитель Роскомнадзора, на чьей площадке компании договорились год назад о подписании меморандума, подтвердил, что срок внесения поправок продлен на месяц – до конца октября. Это оформлено протоколом заочного собрания участников.
Меморандум в ноябре 2018 г. подписали медиа- и IT-компании, в том числе «Яндекс»: они договорились, что поисковики будут удалять ссылки на нелегальные копии сериалов, фильмов и телепрограмм по жалобам правообладателей, судебного решения для этого не потребуется. Это дело добровольное, в законе пока оно не описано.
Предполагалось, что меморандум станет временным соглашением, которое постепенно будет заменено законом. Первоначальный меморандум действовал до 1 сентября 2019 г., потом был продлен до конца 2019 г. Его участники установили дедлайн для внесения поправок в Госдуму – 30 сентября. Если срок срывается, то меморандум перестает действовать, было указано в протоколе. Фактически это означало, что тот же «Яндекс» с 1 октября мог бы прекратить удаление пиратских ссылок из поисковой выдачи. Для правообладателей это критически важно: они называют поисковики одним из главных источников трафика для пиратов.
Но 30 сентября сотрудники медиакомпаний рассказали «Ведомостям», что договариваются о продлении дедлайна и что «Яндекс» продолжает удалять ссылки. Это подтвердил и президент Медиа-коммуникационного союза (МКС) Михаил Демин. Именно МКС – держатель реестра, куда правообладатели вносят пиратские ссылки для их последующего удаления из поисковиков.
Сам текст поправок участники меморандума согласовали к середине июля и передали в комитет по информационной политике Госдумы, члены которого, как предполагалось, и внесут законопроект официально на рассмотрение парламента. Но как объяснял председатель этого комитета Леонид Левин, разработанный медиакомпанией документ требует доработки до его внесения в парламент.
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Якутский шаман Александр Габышев, шедший в Москву «изгонять Путина», по итогам комплексной психолого-психиатрической экспертизы признан невменяемым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова. По его словам, другие подробности адвокатам пока не известны, ознакомиться с заключением экспертизы они смогут только 5 октября.
Габышев, называющий себя шаманом, с марта шел пешком из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». В ночь на 19 сентября он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. Кремль отрицает свою причастность к задержанию шамана.
В отношении Габышева было возбуждено дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). Суд отправил его под подписку о невыезде. Кроме того, Габышева направили в республиканский психоневрологический диспансер на экспертизу.
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Суды в январе – сентябре 2019 г. признали банкротами 46 734 российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей, следует из материалов «Федресурса» (Единого федерального реестра сведений о банкротстве). Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 г. За весь прошлый год процедурой воспользовалось около 43 900 человек.
Наибольшее число новых личных банкротств на 100 000 населения зафиксировано в Калмыкии (80), Пензенской (75) и Вологодской (67) областях. В среднем по регионам этот показатель составляет 32. Всего механизмом личного банкротства за четыре года его существования воспользовались почти 141 000 граждан.
Как пояснил «Интерфаксу» директор Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Кирилл Ноготков, рост числа банкротств связан с тем, что граждане стали более грамотными и стали лучше понимать суть процесса банкротства. По оценкам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, стоимость процедуры банкротства значительно снизилась за четыре года и составляет в среднем 70 000–75 000 руб. для процедуры, не осложненной оспариванием сделок.
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Госкорпорация ВЭБ.РФ 27 сентября была исключена из списка аффилированных лиц Связь-банка, сообщается на сайте кредитной организации. До этого ВЭБу принадлежало 99,975% акций банка.
Передача Связь-банка идет по плану, со стороны ВЭБазавершены все необходимые процедуры, прокомментировал представитель госкорпорации.
ВЭБ получил Связь-банк на санацию вместе с банком «Глобэкс» в 2008–2009 гг. Госкорпорация несколько лет безуспешно пыталась их продать, но потенциальных покупателей не устраивала цена и вопрос с урегулированием долга перед ЦБ, который выделил ВЭБу 212 млрд руб. на санацию этих банков. Позже возникла идея создать на базе Связь-банка и «Глобэкса» опорный банк для оборонно-промышленного сектора, однако банком для работы с ОПК стал санированный Промсвязьбанк. Ему в итоге было решено передать Связь-банк, который в конце 2018 г. был объединен с «Глобэксом».
В июле стало известно, что власти решили, как урегулировать задолженность ВЭБа перед ЦБ по санации Связь-банка и «Глобэкса». Минфин разместил в пользу ВЭБа ОФЗ на 212,6 млрд руб. В августе госкорпорация приобрела их и передала в обмен на свои долговые бумаги ЦБ.
Политика
Новости
Четыре человека погибли в результате нападения на штаб-квартиру полиции в Париже
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Вооруженный ножом мужчина днем 3 октября напал на полицейских в префектуре полиции Парижа. В результате нападения погибли четыре человека, сообщает телеканал BFM TV. Нападавший был ликвидирован, вместе с ним число погибших достигло пяти.
Инцидент произошел в разведывательном управлении префектуры полиции Парижа около 13.00 по местному времени (14.00 мск), уточняет телеканал. По предварительным данным, нападавший сам был сотрудником префектуры, его застрелил один из полицейских. В качестве оружия мужчина использовал керамический нож. О мотивах преступника пока ничего не сообщается.
Район, в котором произошел инцидент, был оцеплен полицией. В префектуру приехали министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, госсекретарь МВД Лоран Нуньес и прокурор Парижа.
Бизнес
Новости
Forbes назвал основателей сети электроники DNS долларовыми мультимиллионерами
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Основатели сети бытовой и компьютерной техники DNS Дмитрий Алексеев и Юрий Карпцов стали долларовыми мультимиллионерами, подсчитал российский Forbes.К концу 2018 г. состояние Алексеева – крупнейшего акционера «ДНС групп» с долей в 48,73% – составляло $380 млн, Карпцова – $340 млн (ему принадлежит 43,88% акций DNS).
Оценить состояние компании и, соответственно, состояние бизнесменов позволяет проведенная в прошлом году реструктуризация сети DNS, поясняет издание. По итогам 2018 г. выручка группы составила 268,5 млрд руб. (по оценке «INFOLine -аналитики»), а сама DNS стоила около $790 млн. Помимо Алексеева и Карпцова у DNS есть еще пять миноритариев с пакетами, не превышающими 3% акций.
Пять лет назад выручка DNS F 31 не превышала 100 млрд руб., напоминает издание. Сама группа состояла более чем из 50 разрозненных компаний, зарегистрированных по всей стране – от Ростова-на-Дону до Владивостока, где была ее условная штаб-квартира. Непростой была и структура собственности: у DNS было 10 учредителей, знакомых еще с 1990-х гг., на каждого из них было записано несколько компаний.
В 2015 г. после проверок Федеральной таможенной службы ритейлер начал реструктуризацию. В марте 2018 г. у группы появился центр прибыли «ДНС ритейл» («дочка» «ДНС групп»). Она поглотила 40 компаний, на которых ранее аккумулировалась большая часть выручки DNS, уточняет Forbes.