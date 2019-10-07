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Белых оценил срок выплаты штрафа государству в тысячу лет

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых заявил, что для выплаты назначенного приговором штрафа ему понадобится 1000 лет, сообщает РБК.

Издание отмечает, что осужденный за взятку и приговоренный к штрафу в размере 48,2 млн руб. Белых работает в колонии библиотекарем. При этом часть зарплаты – 4800 руб. – отдает на оплату штрафа. «Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно 1000 лет», – отметил он.

По словам Белых, он просил суд предоставить рассрочку или отложить выплату штрафа, но суд ему отказал. Он также рассказал, что его имущество будет продано и пойдет на оплату штрафа, но этих средств все равно не хватит. По его оценке, от продажи его имущества удастся получить не более 5–7 млн руб.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) выставила на торги автомобиль и личные вещи Белых. В частности, на торги выставлен Псалтырь 1779 года, изготовленный из дерева коричневого цвета, с начальной стоимостью 2000 руб., наручные часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре (их начальная стоимость составляет 552 600 руб.). ФССП также выставила автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска, его начальная цена – 901 700 руб.

Белых стал губернатором Кировской области в декабре 2008 г., в 2014 г. его избрали на второй срок. Летом 2016-го политик был задержан и обвинен в получении взяток на общую сумму 600 000 евро, после чего указом президента Владимира Путина снят с должности «в связи с утратой доверия». В феврале 2018 г. Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 млн руб.

Никита Белых в суде