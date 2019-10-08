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Фигуранту дела Baring Vostok назначили психиатрическую экспертизу

Фигуранту дела Baring Vostok – бывшему предправления банка «Восточный» Алексею Кордичеву назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. На заседании суда по продлению меры пресечения основателю Baring Vostok Майклу Калви и его бизнес-партнеру Филиппу Дельпалю следователь подтвердил, что одному из фигурантов дела назначена психиатрическая экспертиза, но не назвал его имя.

Экспертиза уже началась, уточнил собеседник агентства. По его информации, специалисты должны установить, страдает ли обвиняемый каким-либо хроническим неврологическим заболеванием.

Кордичев стал единственным, кто признал вину по этому делу. Он, Калви и Дельпаль находятся под домашним арестом. Партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин и гендиректор Первого коллекторского бюро Максим Владимиров содержатся в СИЗО.

Фигурантов дела Baring Vostok обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в результате их действий банк «Восточный» вместо прав требований по кредиту Первого коллекторского бюро на 2,5 млрд руб. получил 59,9% акций компании IFTG. Сторона обвинения считает, что реальная стоимость этих акций составляет 600 000 руб.