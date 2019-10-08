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Песков: слова Трампа о желании поладить с Россией расходятся с действительностью

Слова президента США Дональда Трампа о стремлении поладить с Россией расходятся с действительностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в Кремле слышали о намерении Трампа поладить с Россией, но смысл этих слов американского лидера до сих пор не раскрыт в его внешней политике. «Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа», – сказал Песков. По его словам, реальность гораздо печальнее. «Мы с вами видим ежедневные проявления, которые еще больше усугубляют атмосферу недоверия и местами такой противоречивой напряженности между Москвой и Вашингтоном», – заключил представитель Кремля.

Трамп 2 октября заявил во время пресс-конференции о планах наладить отношения с Россией, несмотря на внутриполитические трудности, которые этому мешают. «Мы поладим с Россией, потому что это разумно», – сказал Трамп.

Трамп и представители его администрации неоднократно говорили о необходимости найти сферы общих интересов России и США. При этом Трамп подчеркивает необходимость давления на Кремль, в том числе с помощью международных санкций, чтобы повлиять на политику России.