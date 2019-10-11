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Суд подтвердил отказ в аресте имущества оппозиционеров по иску прокуратуры Москвы

Черемушкинский суд Москвы в сентябре отказался арестовать имущество оппозиционеров в рамках иска прокуратуры Москвы к ним. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирэна Козаева, передает «Интерфакс». По ее словам, истцу отказано в удовлетворении ходатайства определением от 9 сентября.

Ранее политик Алексей Навальный, один из ответчиков по иску, сообщил о требовании прокуратуры и Росгвардии арестовать принадлежащую ему квартиру в столичном районе Марьино. Адвокат Сергей Бадамшин в свою очередь написал, что прокуратура просила арестовать имущество всех ответчиков по делу. Но еще 9 сентября суд отказал в аресте, добавил он.

Прокуратура Москвы подала иск к оппозиционерам 4 сентября. По нему ведомство требует с Навального, Владимира Милова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Ильи Яшина, Олега Степанова и Любови Соболь солидарно более 2,5 млн руб. за организацию несогласованной акции 27 июля, а также еще 2,3 млн руб. с Георгия Албурова и Соболь за организацию акции 3 августа.

Как сообщала Козаева, претензии прокуратуры связаны с тем, что Росгвардия в дни несогласованных акций задействовала «дополнительные силы» на обеспечение порядка и понесла дополнительные расходы на горюче-смазочные материалы.

21 октября суд приступит к рассмотрению иска.