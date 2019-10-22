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В Карачаево-Черкесии задержали родственников Арашукова

В Карачаево-Черкесии прошли обыски и задержания по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, рассказали РБК источники. Эту информацию изданию подтвердили адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая и адвокат его отца Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

По словам Постанюка, всего были задержаны четыре человека, в том числе троюродный племянник Рауля Арашукова и двоюродный брат его жены. Адвокат считает, что следственные действия проводятся, чтобы оказать давление на ту часть семьи, которая пока еще не покинула республику.

Рауфа Арашукова задержали 30 января. Его обвинили в двух эпизодах организации убийства, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе. В тот же день задержали и его отца. Раулю Арашукову предъявили обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве.

В мае Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора. Поводом стало то, что он не представил декларацию о доходах в положенный срок.