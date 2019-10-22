Новости
Политика
Новости

В Карачаево-Черкесии задержали родственников Арашукова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Карачаево-Черкесии прошли обыски и задержания по делу бывшего сенатора Рауфа Арашукова, рассказали РБК источники. Эту информацию изданию подтвердили адвокат экс-сенатора Анна Ставицкая и адвокат его отца Рауля Арашукова Владимир Постанюк.

По словам Постанюка, всего были задержаны четыре человека, в том числе троюродный племянник Рауля Арашукова и двоюродный брат его жены. Адвокат считает, что следственные действия проводятся, чтобы оказать давление на ту часть семьи, которая пока еще не покинула республику.

Рауфа Арашукова задержали 30 января. Его обвинили в двух эпизодах организации убийства, давлении на свидетеля и участии в преступном сообществе. В тот же день задержали и его отца. Раулю Арашукову предъявили обвинение в организации преступного сообщества и мошенничестве.

В мае Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора. Поводом стало то, что он не представил декларацию о доходах в положенный срок.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Сбербанк сообщил о росте потребительской уверенности среднего класса в России

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Индекс потребительской уверенности российского среднего класса вырос с минус 21% до минус 16% в III квартале 2019 г., свидетельствуют результаты опроса Сбербанка «Индекс Иванова».

Рост показали все компоненты индекса, особенно индикаторы личного благосостояния и индекс оценки условий для совершения крупных покупок. Сбербанк отмечает, что это коррелирует с позитивной динамикой реальных располагаемых доходов населения в III квартале, о которой ранее сообщал Росстат: их рост составил 3% в годовом выражении. Это самый сильный квартальный рост доходов с 2014 г.

Участники опроса по-прежнему стараются меньше тратить на еду, но стали меньше экономить на непродовольственных товарах. Значительнее всего сократилась доля тех, кто ограничивает расходы на отдых, – с 43% во II квартале 2019 г. до 38% в третьем.

«Индекс Иванова» – это ежеквартальное исследование Сбербанка, которое охватывает широкий спектр вопросов, относящихся к потребительскому поведению россиян со средним уровнем дохода. Впервые банк рассчитал индекс потребительской уверенности среднего класса в 2013 г. Со II квартала 2018 г. по I квартал 2019 г. Сбербанк не раскрывал значение индекса.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Российские военные будут патрулировать зону вдоль границы Сирии и Турции

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские и турецкие патрули будут контролировать 10-километровую зону вдоль турецко-сирийской границы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Подразделений российской военной полиции для патрулирования Сирии пока достаточно, сказал министр обороны России Сергей Шойгу. Однако, по его словам, потребуется дополнительная техника.

Путин после переговоров отметил, что президент Турции подробно рассказал о своих целях в Сирии, отметил важность обеспечения охраны пленных боевиков ИГИЛ (организация запрещена на территории России) и добавил, что Сирия должна быть избавлена от иностранного военного присутствия. По словам Путина, Турции и Сирии предстоит охранять границу вместе, а между правительством Сирии и курдами должны начаться переговоры по определению прав курдского народа в составе Сирии.

По словам Эрдогана, задачей операции «Источник мира», о которой он подробно проинформировал Путина, является разгром курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), а также возвращение сирийских беженцев на освобожденные от этих сил территории. Эрдоган заявил, что всего на эти территории планируется переселить 1 млн сирийских беженцев.

Российская военная полиция круглосуточно патрулирует сирийский город Манбидж, где находится линия соприкосновения турецких и сирийских войск, рассказывал «Ведомостям» собеседник «Ведомостей», близкий к Генштабу. Аналогичные меры должны быть предприняты и в другом населенном пункте – Кобани, говорил чиновник, близкий к Минобороны России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Главу СПЧ попросили взять на контроль жалобы участников митингов на избиения

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель правозащитного проекта «Зона права» Сергей Петряков попросил нового председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева взять на контроль 32 жалобы участников акций протеста 2018–2019 гг. на избиения силовиками. Об этом «Ведомостям» сообщил координатор «Зоны права» Булат Мухамеджанов.

По его словам, речь идет о 17 жалобах на применение физической силы к участникам летних протестов в Москве, а также 15 эпизодах, связанных с насилием на акциях 5 мая («Он нам не царь») и 9 сентября (митинг против повышения пенсионного возраста) 2018 г. Ни по одной из этих жалоб не было заведено уголовное дело.

Накануне Фадеев заявил, что намерен поставить перед правоохранительными органами вопрос о том, почему они не реагируют на обращения потерпевших на прошедших летом несанкционированных акциях. При этом в интервью «Известиям» он сказал, что категорически против проведения несогласованных митингов и шествий и понимает реакцию властей на них.

Президент России Владимир Путин накануне отправил в отставку председателя СПЧ Михаила Федотова и назначил на эту должность Фадеева. В администрации президента Федотову объяснили это решение достижением им 70-летнего возраста. Однако собеседники «Ведомостей» не исключали политических причин: многие члены совета выступали против жесткого разгона митингующих и критиковали «московское дело».

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу в монастыре

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Телеканал «Спас» объявил о запуске реалити-шоу «Остров». Его участникам предлагается месяц провести в мужском монастыре Нилова пустынь, который находится на острове Столобный на озере Селигер.

Съемки шоу начнутся в ноябре. Желающие принять в нем участие должны отправить телеканалу видеозаявку с рассказом о себе и объяснить в ней, почему они хотят потрудиться в монастыре.

Согласно данным реестра Роскомнадзора, учредителем «Первого общественного телеканала "Спас» является некоммерческая организация Фонд православного телевидения. Учредителями этого фонда являются Московская патриархия, православная религиозная организация «Отдел внешних церковных связей Московского патриархата», синодальный отдел религиозного образования катехизации РПЦ, следует из базы данных СПАРК. Руководит каналом Борис Корчевников.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Путин наградил руководителя следственной группы по «московскому делу» и делу ФБК

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин наградил старшего следователя по особо важным делам Рустама Габдулина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с формулировкой «за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан».

Габдулин в августе возглавил расследование дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В начале сентября он также был назначен руководителем следственной группы из 112 следователей по делу об отмывании денег в ФБК.

Габдулин ранее курировал «болотное дело». Под его руководством сейчас находится расследование еще одного громкого дела – пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

В Москве 27 июля прошла несогласованная акция против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По разным данным, на ней были задержаны от 1074 до 1373 участников. Следственный комитет завел уголовное дело о массовых беспорядках. Сначала в деле было 15 обвиняемых, но в отношении части из них уголовное преследование было прекращено. В середине октября в деле появились новые фигуранты.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Минфин США освободил от санкций владельца танкеров для «Ямал СПГ»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

TC LNG освобождена из-под санкций минфина США, сообщил «Новатэк», ссылаясь на уведомление компании. TC LNG – совместное предприятие канадской Teekay LNG и китайской CLNG, заказавшее шесть танкеров повышенного ледового класса Arc7 для транспортировки сжиженного газа с проекта «Ямал СПГ». Четыре из шести газовозов Yamalmax судовладельцу уже поставлены.

25 сентября минфин США расширил список лиц и компаний из черного списка SDN (SDN – specially designated nationals). Их подозревают в торговых операциях с иранской нефтью. В числе прочих в список попала китайская COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co, которой принадлежит 50% в China LNG Shipping (Holdings) Limited (CLNG). CLNG – партнер Teekay в совместном предприятии (в равных долях), которое в 2014 г. заказало шесть танкеров ледового класса Arc7 для работы с «Ямал СПГ».

«Новатэк» – крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. «Ямал СПГ» – первый в Арктике крупнотоннажный завод сжиженного природного газа.

Технологии
Новости

Акимов пообещал учесть позицию «большой тройки» по частотам 2,3–2,4 ГГц

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство постарается учесть позицию «большой тройки» при распределении частот в диапазоне 2,3–2,4 ГГц и оставить их «в конкурентном поле». Такое заявление в кулуарах форума «Открытые инновации» сделал вице-премьер Максим Акимов, передает «Интерфакс».

Согласно проекту решения Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) частоты в диапазоне 2,3–2,4 ГГц власти планируют отдать без конкурса «Ростелекому» и крымской «Миранда-медиа» (на 20% принадлежит «Ростелекому») для внедрения 4G в «социально значимые объекты», сообщал ТАСС. Сегодня агентство со ссылкой на замглавы Минкомсвязи Олега Иванова сообщило, что ГКРЧ перенесла обсуждение этого вопроса на следующее заседание, запланированное на декабрь.

Против передачи частот «Ростелекому» выступили ФАС, а также руководители компаний «большой тройки», которые написали Акимову письмо (копия есть у «Ведомостей»). Операторы напомнили, что для стандарта 4G/LTE уже используются две полосы в 450 МГц и 1800 МГц и нет необходимости выделять еще одну, которая могла бы послужить для развития 5G. Диапазон 2,3–2,4 ГГц, пишут авторы письма, может быть использован участниками рынка «для увеличения пропускной способности эксплуатируемых сетей – до решения вопросов выделения необходимых диапазонов частот для технологий 5G».

В апреле вице-премьер Акимов просил Путина поручить расчистку для 5G наиболее распространенного в мире диапазона 3,4–3,8 ГГц, который сейчас в России занимают военные и спецслужбы. Летом Путин согласился с мнением Совета безопасности, что развивать 5G нужно на частотах в другом диапазоне.

Недвижимость
Новости

WSJ: WeWork перейдет под контроль SoftBank, оценена всего в $8 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Совет директоров сети коворкингов WeWork одобрил сделку с SoftBank, по итогам которой японская компания получит контрольный пакет ее акций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим решением. Совет директоров выбирал из двух предложений, но отклонил вариант с кредитом от банка JPMorgan Chase.

После неудавшегося IPO компании грозит кризис ликвидности: деньги у нее могут закончиться уже через несколько недель. Поэтому WeWork понадобилось срочно найти средства на продолжение деятельности. В рамках сделки SoftBank предоставит WeWork $6,5 млрд и выкупит у сотрудников и инвесторов акции на $3 млрд, в том числе на $1 млрд – у сооснователя Адама Неймана. После провала первичного размещения акций Нейман был смещен с поста генерального директора и остался председателем совета директоров. Теперь он может покинуть и этот пост, пишет WSJ, оставшись в совете наблюдателем. Компания разорвет большинство связей с Нейманом, отмечает газета, но он получит в общей сложности почти $1,7 млрд. SoftBank также предоставит ему кредит на $500 млн для погашения долга на такую же сумму перед JPMorgan и выплатит комиссию за консультирование в размере $185 млн, рассказали WSJ ее источники.

В результате сделки WeWork будет оценена примерно в $8 млрд. Между тем в январе во время последнего раунда финансирования, который возглавляла все та же SoftBank, стоимость WeWork составила $47 млрд. Но во время подготовки к IPO в сентябре инвесторы на публичном рынке отказались платить за нее более $15 млрд.

Совет директоров WeWork планирует сообщить о договоренности с SoftBank во вторник, но заявление может быть отложено, предупредили источники WSJ.

Политика
Новости

Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса, съехавшему в переход метро

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Мосгорсуд отменил приговор водителю автобуса Виктору Тихонову, съехавшему в переход станции метро «Славянский бульвар», сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда. Тихонова перевели из СИЗО под домашний арест. Дело направлено на новое рассмотрение.

В декабре 2018 г. Дорогомиловский суд приговорил его к четырем годам колонии, признав виновным по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). При этом суд оставил вопрос о возмещении ущерба потерпевшим без рассмотрения, указав, что они могут подать иск в рамках гражданского судопроизводства.

Автобус съехал в переход на станции метро «Славянский бульвар» 25 декабря 2017 г. В результате аварии погибли четыре человека, двоих госпитализировали в тяжелом состоянии, не менее восьми получили различные ранения. Обвинение просило для Тихонова пять лет колонии-поселения, а защита – оправдать, ссылаясь на то, что автобус был неисправен.

Согласно материалам дела, Тихонов по ошибке нажал на педаль газа, автобус ЛИАЗ выехал на тротуар и, разогнавшись до скорости не менее 23 км/ч, съехал в переход. По словам водителя, перед ДТП автобус «внезапно начал самостоятельное движение».

Финансы
Новости

Сбербанк прогнозирует снижение ключевой ставки до 6%

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Аналитики Сбербанка спрогнозировали, что совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 25 октября, снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 6,5%, а в декабре может снизить ее еще на 50 базисных пунктов – до 6%, сообщил главный экономист организации Антон Струченевский. По его словам, после этого ставка не изменится минимум полгода.

18 октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России допускает решительное снижение ключевой ставки. На прогноз регулятора, по ее словам, могут повлиять актуальные данные об экономической ситуации и инфляции в стране. Набиуллина отметила, что текущая инфляция составляет около 3,8%, что позволяет говорить о дальнейшем снижении ставки.

В сентябре совет директоров ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. – до 7%. Набиуллина 10 октября сообщила, что в ближайшее время ЦБ уточнит в сторону снижения прогноз по инфляции на 2019 г. Министерство экономического развития ожидает, что инфляция к концу года может замедлиться до 3,2%.

Бизнес
Новости

«Лента» переедет из офшора на Кипр

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Акционеры ритейлера «Лента» утвердили смену юрисдикции компании с Британских Виргинских островов на Кипр, сообщает ритейлер. Кроме того, изменится организационно-правовая форма компании с частной на публичную. Название ритейлера меняется с Lenta Ltd на Lenta Plc.

Совет директоров компании остался в прежнем составе, в него вошли Алексей Мордашов, Алексей Куличенко, Томас Корганас, Роман Васильков, Майкл Линч-Белл, Стив Джонсон, Руд Педерсен, Юлия Соловьева и Герман Тинга.

30 апреля «Севергрупп» завершила покупку 41,9% «Ленты» у инвестфонда TPG и Европейского банка реконструкции и развития. Глобальную депозитарную расписку ритейлера оценили в $3,6, акцию – в $18. На тех же условиях «Севергрупп» выкупает доли миноритариев. Вся компания оценена в $1,75 млрд. «Севергрупп» владеет 77,99% акций компании. 21,04% находятся в свободном обращении, говорится на сайте ритейлера.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow