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СМИ узнали детали операции по уничтожению лидера ИГ

Лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в сирийской провинции Идлиб, где его выследили и убили двое суток назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя турецких властей. Турция заранее знала о готовящейся операции по ликвидации боевика, рассказал в интервью Daily Sabah собеседник в турецком руководстве. По его словам, Анкара и Вашингтон обменивались информацией и координировали действия. Другие детали операции источник раскрыть отказался.

По данным «РИА Новости», значительную роль в ликвидации аль-Багдади сыграл Ирак. Об этом агентству сообщил высокопоставленный источник в иракской разведке.

Операция длилась около четырех часов, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на источник в идлибской зоне деэскалации, где была проведена операция. По его словам, военные США прибыли на север Сирии на восьми вертолетах. В течение полутора часов они наносили удары с воздуха по позициям боевиков рядом с населенным пунктом Бариша. В операции также были задействованы два беспилотника. Затем к боевым действиям подключились десантники США.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США 26 октября провели операцию в Идлибе, в ходе которой предположительно был ликвидирован лидер ИГ аль-Багдади. Власти США пока не комментируют эту информацию. По данным CNN, сначала Белый дом хочет дождаться результатов теста ДНК, чтобы полностью быть уверенным, что убитый – главарь террористической организации.