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СМИ узнали детали операции по уничтожению лидера ИГ

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Лидер террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в сирийской провинции Идлиб, где его выследили и убили двое суток назад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя турецких властей. Турция заранее знала о готовящейся операции по ликвидации боевика, рассказал в интервью Daily Sabah собеседник в турецком руководстве. По его словам, Анкара и Вашингтон обменивались информацией и координировали действия. Другие детали операции источник раскрыть отказался.

По данным «РИА Новости», значительную роль в ликвидации аль-Багдади сыграл Ирак. Об этом агентству сообщил высокопоставленный источник в иракской разведке.

Операция длилась около четырех часов, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на источник в идлибской зоне деэскалации, где была проведена операция. По его словам, военные США прибыли на север Сирии на восьми вертолетах. В течение полутора часов они наносили удары с воздуха по позициям боевиков рядом с населенным пунктом Бариша. В операции также были задействованы два беспилотника. Затем к боевым действиям подключились десантники США.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США 26 октября провели операцию в Идлибе, в ходе которой предположительно был ликвидирован лидер ИГ аль-Багдади. Власти США пока не комментируют эту информацию. По данным CNN, сначала Белый дом хочет дождаться результатов теста ДНК, чтобы полностью быть уверенным, что убитый – главарь террористической организации.

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WSJ: Трамп подписал документ о намерении выйти из договора об открытом небе

Ведомости
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Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении вывести США из договора об открытом небе, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом издание отмечает, что окончательное решение по этому вопросу администрация президента еще не приняла, дискуссии на эту тему продолжаются.

Договор об открытом небе был подписан 24 марта 1992 г. представителями 23 государств – членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже к соглашению присоединились еще 11 стран. Россия ратифицировала документ в мае 2001-го. По условиям договора страны-участницы имеют право совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В начале октября председатель комитета палаты представителей по международным делам Элиот Энгель написал письмо советнику по национальной безопасности США Роберту О'Брайену, в котором осудил планы Трампа вывести страну из договора об открытом небе. По мнению Энгеля, соглашение позволяет США контролировать развертывание российских вооруженных сил.

На следующий день группа демократов обратилась к министру обороны США Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео с призывом отказаться от планов выйти из данного договора.

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Минобороны России усомнилось в ликвидации лидера «Исламского государства»

Ведомости
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Министерство обороны России не располагает достоверной информацией об американской спецоперации на северо-востоке Сирии, в ходе которой предположительно был ликвидирован лидер «Исламского государства» (запрещено в России) Абу Бакр аль-Багдади. Об этом говорится в официальном комментарии ведомства.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что аль-Багдади был ликвидирован в ходе американской спецоперации. При этом он поблагодарил Россию, Ирак, Сирию и Турцию за содействие. Россия, по словам Трампа, повела себя отлично, позволив американским вертолетам пролететь над подконтрольной ей территорией Сирии к месту проведения операции.

Однако Минобороны заявило, что российские военные не оказывали никакого содействия пролету американской авиации. К тому же в последние дни не было зафиксировано ударов с воздуха в зоне деэскалации Идлиб средствами США или международной коалиции, добавило ведомство.

Кроме того, министерство усомнилось, что аль-Багдади мог приехать в Идлиб, поскольку вся неподконтрольная сирийскому правительству часть этой провинции контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды» (запрещена в России). Данная группировка всегда уничтожала членов ИГ, поэтому пребывание там аль-Багдади требует доказательств, пояснило Минобороны.

Даже если лидер ИГ действительно был ликвидирован, никакого оперативного значения для обстановки в Сирии и для оставшихся в Идлибе террористов его смерть не имеет, заключило ведомство.

Летом 2017 г. Минобороны сообщило о возможном уничтожении лидера ИГ при ударе российской авиации по южному предместью Ракки, однако эта информация тогда не подтвердилась.

Новости СМИ2
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РБК: ФСБ задержала студента техникума за подготовку массового убийства

Ведомости
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В Московской области сотрудники ФСБ в ходе совместной операции с МВД задержали учащегося филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума Бориса Банина, который готовился к убийству студентов и преподавателей, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, при задержании у него обнаружили пистолет, похожий на пистолет Макарова. О задержании учащегося, который готовился к массовому убийству, сообщил также Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, Банин учился в техникуме с октября 2018 г. За это время у него были неоднократные конфликты с соседями по общежитию, другими учащимися и преподавателями. В результате молодой человек задумал их убить и начал готовиться к преступлению. По данным Baza, трагедия должна была произойти 29 октября. Всего, как утверждает Telegram-канал, в списке тех, кого планировал убить Банин, было восемь человек, включая одного преподавателя.

В отношении студента возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству двух и более лиц (ч. 1 ст. 30 УК, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Baza пишет, что Банина уже арестовали на два месяца.

Самое громкое массовое убийство в учебном заведении за последнее время в России произошло 17 октября прошлого года. Тогда студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу из ружья по учащимся и преподавателям и взорвал самодельную бомбу. После этого он покончил с собой. Жертвами случившегося стали 22 человека.

Как выглядел колледж в Керчи после нападения студента

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Политика
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Папу римского попросили разрешить женатым мужчинам становиться священниками

Ведомости
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Собрание ватиканских епископов попросило главу католической церкви папу римского Франциска разрешить женатым мужчинам принимать сан священников. Об этом говорится в заявлении на сайте Ватикана. Пока речь идет только об Амазонии – регионе в западной части Южной Америки, где возникла проблема с нехваткой священников. Однако, как отмечает The Wall Street Journal, если папа примет такое решение, то женатые мужчины смогут становиться священниками впервые за тысячу лет.

В случае если папа одобрит эту инициативу, женатые мужчины, желающие принять сан священника, будут подвергаться жесткому отбору. В священники будут брать только тех, кто «законно создал стабильную семью», пользуется уважением в обществе и имеет церковное образование.

Кроме того, синод предложил рассмотреть возможность женщинам занимать некоторые церковные должности. Например, принимать сан диакона (низшая степень священства), который даст им право проводить обряды венчания, крестин, отпевания. Но служить мессы и принимать исповеди женщины не смогут.

Такая реформа поможет решить проблему с нехваткой священнослужителей, отметил синод. Сейчас, по его данным, в некоторых местах людям иногда приходится месяцами и годами ждать возможности принять участие в церковных обрядах. Ожидается, что окончательное решение будет принято до конца года.

Новости СМИ2
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Бизнес
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CNN объяснил поручением Трампа провал Amazon в борьбе за контракт на $10 млрд

Ведомости
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Пентагон не стал заключать контракт с интернет-гигантом Amazon, потому что против этого выступал президент Дональд Трамп, сообщает CNN. Телеканал ссылается на книгу о бывшем министре обороны США Джеймсе Мэттисе, написанную его спичрайтером Гаем Снодграссом. По его словам, еще летом 2018 г. Трамп попросил главу Пентагона вообще не допускать Amazon к участию в тендере, но Мэттис ответил на это отказом.

Накануне стало известно, что минобороны США заключило с компанией Microsoft десятилетний контракт на $10 млрд, главным претендентом на который считался Amazon. По условиям договора Microsoft должен будет создать облачную инфраструктуру для хранения данных. Представитель Amazon заявил, что компания обескуражена решением Пентагона. The New York Times отмечала, что победа Microsoft стала полной неожиданностью, поскольку до самого последнего момента безусловным фаворитом считался Amazon. Издание тоже допускало, что на решение министерства обороны мог повлиять Трамп.

Президент США неоднократно открыто критиковал Amazon. Так, в марте 2018 г. он написал в Twitter, что интернет-гигант «или совсем не платит, или платит мало налогов», использует почтовую службу в качестве «курьера» «с огромными потерями для страны» и вытесняет из бизнеса других ритейлеров. Это заявление привело к падению котировок компании.

Позже Трамп обвинил Amazon в том, что потери почтовой службы США от доставки заказов клиентам компании могут составлять в среднем $1,5 за каждую посылку. «В сумме это миллиарды долларов», – написал президент. Трамп также называл лживой газету The Washington Post, которой владеет основатель и основной акционер Amazon Джефф Безос.

В свою очередь сотрудники Amazon летом прошлого года написали письмо Безосу с предложением прекратить поставки программного обеспечения для распознавания лиц правоохранительным органам США. Такой шаг был связан с миграционной политикой американских властей.

Кроме того, в феврале этого года Безос обвинил в шантаже издателя National Enquirer, поддерживающего Трампа. Он полагал, что шантаж связан с публикациями газеты The Washington Post. Безос отметил, что многие облеченные властью люди, о которых пишет издание, считают его своим врагом. Одним из таких людей основатель Amazon назвал Трампа.

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Бизнес
Новости

Владелец Louis Vuitton ведет переговоры о покупке Tiffany

Ведомости
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Французская группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) ведет переговоры о покупке американского бренда люксовых украшений Tiffany & Co, сообщают Bloomberg, Reuters и AFP со ссылкой на источники. Как отмечает Bloomberg, переговоры ведутся тайно и пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто.

По данным Reuters, Tiffany наняла специалистов, которые изучают условия соглашения, но компания пока не приняла окончательного решения по этому поводу. Из-за того что СМИ раскрыли неожиданный интерес LVMH к ювелирному бренду, сделка теперь может сорваться, отмечает Financial Times со ссылкой на источники.

Собеседник AFP также рассказал, что компания Tiffany пока не дала никакого ответа. О сумме возможной сделки никакой информации нет. В пятницу биржевая капитализация Tiffany составляла почти $11,9 млрд, ее оборотный капитал вырос за прошлый финансовый год на 6,5% до $4,4 млрд. В то же время AFP отмечает, что на компании сейчас негативно сказывается высокий курс доллара и снижение денежных трат туристов.

LVMH и Tiffany отказались отвечать на вопросы журналистов. Представитель ювелирной компании назвал информацию о переговорах слухами и спекуляциями.

Если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г., напоминает Bloomberg. Financial Times отметила, что в случае покупки Tiffany французская группа компаний расширит свое присутствие на рыке люксовых ювелирных украшений. В 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.

Главные ювелирные украшения 2019 года

Политика
Новости

СМИ сообщили о ликвидации лидера ИГ в ходе американской спецоперации

Ведомости
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Американские военные полагают, что 26 октября во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили лидера террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщают сразу несколько американских СМИ со ссылкой на источники.

В частности, военный источник Fox News рассказал, что накануне в Идлибе силами США был ликвидирован «ценный объект из ИГ». Предположительно, по его словам, речь идет об аль-Багдади. О ликвидации главаря ИГ сообщают и собеседники CNN.

По данным Newsweek, операция проводилась американскими военными после получения данных разведки. Мишенью был именно аль-Багдади. Пентагон уже доложил о ликвидации лидера ИГ Белому дому, отметили собеседники издания. Сейчас администрация президента ждет доказательств того, что убитый боевик – это главарь террористической организации.

Власти США пока официально не комментируют эту информацию. Однако президент Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что недавно произошло «нечто очень важное». О чем идет речь, он не уточнил. Белый дом в свою очередь анонсировал «важное объявление» Трампа, с которым он выступит сегодня в 16.00 мск.

Ранее о ликвидации лидера «Исламского государства» уже сообщалось, но тогда эта информация не подтвердилась.

Политика
Новости

В Пермском крае пропал легкомоторный самолет

Ведомости
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Частный легкомоторный самолет пропал 26 октября в Пермском крае, сообщил региональный главк МЧС. Днем он вылетел с аэродрома в деревне Нижнее Городище и не долетел до пункта назначения. Были оповещены все экстренные службы, поиски продолжались до наступления темноты, но не дали результатов. Поисково-спасательная операция будет продолжена 27 октября.

Самолетом управлял председатель федерации спорта сверхлегкой авиации Пермского края Геннадий Белоглазов, сообщил «Интерфаксу» член федерации Юрий Гилей. Телефон Белоглазова не отвечает.

Пропавший самолет был произведен американской компанией Cessna, уточнило агентство со ссылкой на информированный источник. По его данным, судно должно было приземлиться на аэродроме в селе Фролы в 100 км от места вылета. На борту находился только пилот.

Политика
Новости

Россия перебросила ракетный комплекс С-300 на границу с Афганистаном

Ведомости
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Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» впервые поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане, сообщило Министерство обороны России. На территорию республики технику доставили железнодорожным транспортом.

Основными задачами дивизиона станут прикрытие объектов базы от средств воздушно-космического нападения и противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона, пояснило ведомство. В состав дивизиона вошло около 30 единиц техники – командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, машины обеспечения.

Это первый ракетный комплекс «Фаворит», который оказался на границе с Афганистаном, где действуют силы международной коалиции, отмечает РБК со ссылкой на источники. До этого в Средней Азии С-300 был только на вооружении у Казахстана.

Ранее на этой неделе зенитные ракетные комплексы С-400 и ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С» перебросили из России в Сербию для проведения второго этапа совместных учений по противовоздушной обороне. Минобороны отмечало, что С-400 и «Панцирь-С» впервые будут участвовать в учениях за рубежом.

Политика
Новости

Путин передал Макрону подробности российско-турецких переговоров

Ведомости
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Президент Владимир Путин поговорил по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщил Кремль. В ходе разговора Путин подробно проинформировал президента Франции о содержании российско-турецких переговоров, которые состоялись на этой неделе в Сочи.

Макрон положительно оценил достигнутые Россией и Турцией договоренности, отметил Кремль. По мнению французского лидера, предусмотренные меры являются хорошей основой для стабилизации ситуации на северо-востоке Сирии.

Путин также рассказал Макрону об итогах завершившегося в Сочи саммита «Россия – Африка», говорится в сообщении. Других деталей беседы Кремль не привел. Отмечается, что президенты договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров 22 октября договорились об отправке в Сирию российской военной полиции. Как пояснило Минобороны, эти подразделения будут обеспечивать безопасность мирного населения, осуществлять патрулирование в назначенных районах, а также окажут содействие выводу курдских отрядов самообороны на 30 км от сирийско-турецкой границы.

Экономический форум «Россия – Африка» завершился 24 октября. За два дня на нем было подписано более 50 соглашений на 800 млрд руб., сообщил советник президента Антон Кобяков.

Участники первого форума «Россия – Африка»

Политика
Новости

СМИ узнали возможный мотив напавшего на сослуживцев в Забайкалье

Ведомости
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Причиной стрельбы в военной части в Забайкальском крае могли стать неуставные отношения между сослуживцами, выяснил «Коммерсантъ». По данным издания, следователи проверяют версию о том, что рядового Рамиля Шамсутдинова, подозреваемого в стрельбе, могли преследовать из-за его национальности. О том, что в качестве причины рассматриваются неуставные отношения, сообщило и «РИА Новости».

Ранее Министерство обороны официально заявило, что преступление могло произойти из-за нервного срыва. Однако ведомство утверждало, что причиной такого состояния послужили личные обстоятельства, не связанные с несением службы.

Инцидент в воинской части в Забайкалье произошел 25 октября. Солдат открыл стрельбу по сослуживцам, убив восемь человек. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело об убийстве.

Как сообщает «Коммерсантъ», Шамсутдинов открыл огонь во время смены караула. Рядового сменили с поста, он должен был разрядить свой автомат, но вместо этого присоединил к нему магазин и начал стрелять по сослуживцам.

Издание отмечает, что при прохождении призывной комиссии Шамсутдинову поставили 2-ю группу нервно-психологической устойчивости, что означает вероятность срыва только при длительном нахождении в экстремальной ситуации без помощи психолога. Это означало, что ему можно доверять выполнение задач с оружием и боеприпасами.

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