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Болгария выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

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Болгария выслала российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны открыла досудебное производство по обвинению в шпионаже, передает болгарское издание News.bg со ссылкой на заявление ведомства. Как отмечает Bloomberg, речь идет о первом секретаре посольства России в Болгарии. Из-за неприкосновенности ему невозможно было предъявить обвинения, уточняет агентство. Прокуратура не раскрывает личность дипломата.

В заявлении прокуратуры говорится, что российский дипломат с сентября 2018 г. занимался сбором разведданных. Он встречался с гражданами Болгарии, в том числе с высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО. Целью встреч было получение информации, являющейся гостайной, в том числе за вознаграждение.

Посол России в Софии был уведомлен о проведении расследования в отношении неназванного российского дипломата 25 октября.

В МИД Болгарии ТАСС заявили, что подозреваемый в шпионаже уже покинул территорию страны. Российское посольство в Болгарии отказалось комментировать эту информацию.

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Apple представила новые наушники AirPods Pro

Ведомости
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Apple представила новое поколение беспроводных наушников AirPods Pro. C сегодняшнего дня можно оформить на них предзаказ в США и еще 25 странах, в рознице новинка появится с 30 октября. В России наушники поступят в продажу в ноябре 2019 г. и будут стоить 20 990 руб. Новые AirPods доступны как со стандартным чехлом для зарядки, так и с новым чехлом с функцией беспроводной зарядки. К наушникам прилагаются три пары силиконовых насадок разного размера.

У AirPods появились две новые функции: шумоподавления и прозрачности. Шумоподавление в наушниках достигается с помощью двух микрофонов — внешнего и внутреннего, которые способны анализировать окружающий шум и не пропускать его в ухо. Система шумоподавления адаптирует звуковой сигнал 200 раз в секунду.

Режим прозрачности позволяет слушать музыку и одновременно окружающую обстановку, например, объявления на остановках в метро: внешний микрофон улавливает звуки извне и транслирует их поверх музыки. Переключать режимы можно с помощью датчика силы на штоке. Наушники работают на новом чипе H1 от Apple и держат заряд до пяти часов в режиме автономной работы.

В сентябре на презентации Apple показала три новых смартфона iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, iPad седьмого поколения, и «умные» часы Apple Watch Series 5. Новые наушники покажут в следующий вторник или среду, написал в Twitter блогер Бен Гескин.

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Бизнес
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Bloomberg узнал возможных организаторов IPO «Яндекс.Такси»

Ведомости
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«Яндекс.Такси» ведет переговоры о том, чтобы привлечь к своему первичному размещению американские инвестбанки Morgan Stanley и Goldman Sachs. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, передает «Интерфакс».

По его словам, компания готовится к размещению в России и США. Ее оценка – от $5 млрд до $8 млрд, диапазон зависит от структуры бизнеса: войдут ли в периметр сделки, в частности, каршеринговый сегмент и фудтех. Вопрос включения этих бизнесов в актив, который пойдет на биржу, пока не решен, отметил собеседник агентства.

Как писал в сентябре Forbes со ссылкой на отчеты крупных инвестбанков, стоимость «Яндекса» оценивается в $7,3–8,5 млрд.

Менеджмент «Яндекса» за последние несколько лет не раз говорил о планах сделать «Яндекс.Такси» публичной компанией. «Я не знаю, произойдет ли это в 2019 или 2020 г., но это [IPO] произойдет», – цитировал «Прайм» в начале 2019 г. операционного и финансового директора «Яндекса» Грега Абовского. В середине 2019 г. Абовский рассуждал в разговоре с Reuters, что в случае IPO компания может выпустить новые акции для инвесторов, не называя сроков и другой конкретики.

Именно Morgan Stanley и Goldman Sachs, а также Deutsche Bank занимались IPO «Яндекса» в Нью-Йорке в 2011 г. Они оба также входили в число андеррайтеров при IPO Uber, прошедшего весной 2019 г.

«Яндекс.Такси» – совместное предприятие «Яндекса» и Uber. Они объединили бизнесы в 2017 г. По условиям сделки около 59,3% в предприятии принадлежит «Яндексу», 36,9% – Uber, еще 3,8% — сотрудникам.

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«Интерфакс» пожаловался правоохранителям и ЦБ на Telegram-каналы

Ведомости
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«Интерфакс» обратился в правоохранительные органы и Центробанк России с жалобой на распространение Telegram-каналами фейковых новостей от лица информагентства. «Телеграм-каналы воспользовались именем «Интерфакса» для распространения фейковой новости о покупке «Сургутнефтегазом» доли в «Лукойле», – говорится в сообщении «Интерфакса».

Недостоверную информацию о заинтересованности «Сургутнефтегаза» в доле Вагита Алекперова в «Лукойле» распространяли анонимные Telegram-каналы с утра пятницы, 25 октября. Вечером этого дня на эту тему в канале MarketTwits появилась новостная строка, схожая с «молнией» «Интерфакса»: «Сургутнефтегаз» намерен приобрести долю компании «Лукойл». Речь идет в первую очередь о пакете Алекперова – источники ИФ».

«Канал MarketTwits периодически нелегально перепечатывает заголовки «Интерфакса», поэтому многие его пользователи, не подписанные на продукты агентства, восприняли фейк как настоящую новость с ленты «Интерфакса», несмотря на стилистические и орфографические ошибки», – сообщает «Интерфакс». Спустя какое-то время заголовок текстового сообщения в этом Telegram-канале был изменен, а упоминание «Интерфакса» удалено. Но к этому времени многие читатели канала могли принять инвестиционные решения, учитывая ложную информацию.

«Появление этого фейкового сообщения показывает риски, с которыми сталкиваются участники рынка при использовании сомнительных способов получения информации «Интерфакса», таких как анонимные телеграм-каналы», – прокомментировал ситуацию исполнительный директор информагентства Владимир Герасимов.

Ознакомиться с новостями «Интерфакса» профучастники рынка сейчас могут напрямую в терминале агентства, а также через терминалы Bloomberg и Reuters, частным инвесторам новости доступны через торговые системы ведущих брокеров.

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Суд признал недействительным брачный договор Алексея Ананьева

Ведомости
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Мещанский районный суд Москвы 25 октября признал недействительным брачный договор бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и его супруги Дарьи, заявил РБК представитель банка. Адвокат Ананьева Дмитрий Тугуши сообщил о планах обжаловать решение суда.

За два месяца до начала процедуры санации Промсвязьбанка в декабре 2017 г. Дарья Ананьева получила часть имущества супруга, уточнил представитель Промсвязьбанка. Речь идет о «крупнейшей в мире коллекции картин соцреализма» (5299 произведений), акциях иностранных компаний (50% в «Группе техносерв» и 50% в уставном капитале нидерландской Technoserv B.V.) и недвижимом имуществе (три квартиры на Ленинском проспекте и квартира на Большой Спасской улице в Москве). Ананьева также получила 1000 акций кипрской Bloumer и 11 000 акций кипрской Skibren. На нее была переоформлена недвижимость банкира в Австрии и Португалии, отметил представитель банка.

В свою очередь Тугуши заявил РБК, что Промсвязьбанк не имеет право подавать иск о признании недействительным брачного договора, так как он не является для Ананьева кредитором. По его словам, Арбитражный суд не удовлетворил иски о взыскании убытков к бывшим собственникам банка. Суд удовлетворил требования банка в части признания брачного договора недействительным, но отказался вынести решение о передачи активов обратно в совместную собственность, добавил Тугуши. «Нужно смотреть... почему одни требования удовлетворил, а в других – отказал», – сказал адвокат.

«Брачный договор, заключенный между супругами Ананьевыми после 29 лет совместной жизни и всего за два месяца до введения в банк временной администрации, не преследовал никакой иной правомерной цели, кроме как сокрытие имущества от кредиторов Алексея Ананьева», – сообщил «Ведомостям» представитель банка. Представитель Ананьева не стал комментировать решение суда.

В конце сентября Дмитрий Ананьев передал акции основанной им девелоперской группы ПСН супруге Людмиле, а та, в свою очередь, продала активы на рыночных условиях. Дмитрий Ананьев в суде объяснил, что передал активы, так как хотел избежать препятствий, которые могли создать российские власти для девелопера.

ЦБ принял решение о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 г. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

Арестованные картины, принадлежащие Алексею Ананьеву

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Политика
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Титов поддержал создание частных СИЗО

Ведомости
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Частные следственные изоляторы позволят улучшить условия содержания подозреваемых. Об этом заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.

По его словам, опыт таких учреждений в западных странах показывает, что в них «более управляемый процесс, который создает нормальные человеческие условия». «У нас, к сожалению, такими не очень глубоко вдающимися в тематику сообществами, в том числе депутатами, считается, что частные изоляторы будут удобными гостиницами для богатых людей. Это не так», – подчеркнул он.

Ранее уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева рассказала, что в Москве в рамках пилотного проекта может быть запущен частный СИЗО. Она отметила, что это инициатива бизнес-сообщества, предприниматели на условиях государственно-частного партнерства готовы финансировать строительство изолятора.

По ее словам, законодательство позволяет до решения суда содержать под домашним арестом граждан, обвиняемых по предпринимательским статьям. Необходимость создания частных изоляторов, поднятая бизнес-сообществом, обусловлена «сложными условиями пребывания в таких учреждениях», отметила она.

Как пишет ТАСС, при Минеевой создана рабочая группа, которая занимается вопросом создания адаптированной под российские условия модели частного следственного изолятора. Ее цель – внесение соответствующего проекта в Госдуму. Руководитель рабочей группы, председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков рассказал агентству, что инициативу поддерживают некоторые депутаты Госдумы и действующие руководители в структурах уголовно-исполнительной системы.

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В Нью-Йорке впервые начались торги акциями космического перевозчика

Ведомости
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В пятницу, 25 октября, на Нью-Йоркской фондовой бирже начались торги акциями принадлежащей миллиардеру Ричарду Брэнсону компании Virgin Galactic. Bloomberg и CNBS пишут, что это первый пример выхода на биржу компании, которая планирует заниматься перевозкой космических туристов.

Virgin Galactic не проходила всех положенных перед IPO процедур, а стала публичной, объединившись со специализированной компанией по целевым слияниям и поглощениям Social Capital Hedosophia Holdings. О закрытии сделки было объявлено на прошлой неделе. По состоянию на 17.40 мск (10.40 по Нью-Йорку) акции Virgin Galactic подорожали на 8,22% до $12,76 за акцию.

Созданная в 2004 г. Virgin Galactic входит в Virgin Group Брэнсона и планирует с 2020 г. заниматься туристическими суборбитальными полетами. По данным самой компании, возможность полететь в космос за $250 000 уже зарезервировали около 600 человек. В декабре прошлого года года Virgin Galactic удался первый успешный суборбитальный полет – летательный аппарат Unity достиг высоты 82,7 км. В феврале аппарат Unity впервые отправился в космос с тремя людьми на борту.

Брэнсон – один из троих бизнесменов, который планирует заниматься космическим туризмом. Похожие проекты есть у основателя Amazon Джеффа Безоса и основателя Tesla Илона Маска.

Бизнес
Новости

Компания Глеба Франка перевела головной офис во Владивосток

Ведомости
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Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка перевела головной офис из Москвы во Владивосток. Разница во времени между московским и приморским офисами затрудняла рабочий процесс, говорится в сообщении компании. Столичный офис компания закрыла.

«Смена адреса регистрации и релокация офиса – логичное решение для компании, операционная деятельность которой ведется на Дальнем Востоке», – приводятся в сообщении компании слова ее гендиректора Федора Кирсанова.

В Москве находились юридический и финансовый департаменты компании, а также подразделения по связям с общественностью и государственными органами. Функции некоторых из них дублировались во владивостокском офисе. На Дальнем Востоке у компании работает промысловый флот, в Приморском крае строится береговой рыбоперерабатывающий завод, работает завод в Мурманске и там же строится второй завод.

Согласно ЕГРЮЛ, Франку принадлежит 89,95% долей в Русской рыбопромышленной компании.

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Финансы
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Россельхозбанк получил из бюджета 13 млрд рублей капитала

Ведомости
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Наблюдательный совет Россельхозбанка (РСХБ) одобрил его докапитализацию на 13 млрд руб., говорится в материалах банка. Средства привлекут за счет допэмиссии в пользу акционера – Росимущества, уставный капитал банка увеличится до 437,8 млрд руб.

Предусмотренные бюджетом на этот год 15 млрд руб. банк уже получил в апреле. Помимо этого РСХБ обсуждал с Росимуществом дополнительные вливания в капитал, рассказывал в мае и августе первый зампред правления банка Кирилл Левин, но сколько – не уточнял.

В сентябре заместитель министра сельского хозяйства Елена Фастова заявляла, что банк может быть внепланово докапитализирован на 10 млрд руб. Источник денег – 10 млрд руб., которые заложены для РСХБ бюджетом на 2020 г., говорил представитель Минфина. Кроме того, внесенный на прошлой неделе проект поправок в бюджет на 2019 г. включает в себя дополнительные вливания в капитал РСХБ на 3 млрд руб.

Цель докапитализации – рост кредитования отечественного агропромышленного комплекса, в первую очередь на цели расширения экспорта, подчеркнула пресс-служба банка.

Однажды РСХБ уже получал деньги в капитал досрочно: в декабре 2017 г. 20 млрд руб., запланированных на 2018 г. Всего в 2017 г. РСХБ получил из бюджета 50 млрд руб. Левин надеялся прожить 2018 г. без господдержки, но тщетно: в 2018 г. РСХБ получил 25 млрд руб. из бюджета, а еще разместил бессрочные субординированные облигации на 15 млрд руб.

Финансы
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Сбербанк добавил в приложение возможность оплаты услуг за рубежом

Ведомости
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В мобильном приложении Сбербанка появилась возможность переводить деньги на счета по всему миру, в том числе в пользу юридических лиц, сообщила пресс-служба банка. С помощью этого сервиса можно будет оплатить бронь иностранного отеля и другие услуги за рубежом.

Для перевода в приложении нужно будет указать реквизиты получателя: номер счета, SWIFT-код, ФИО или название организации. Денежный перевод можно отправить в долларах или евро, максимальный размер перевода на момент запуска составит 300 000 руб. в день или эквивалент этой суммы в валюте. Комиссия за перевод составит 1% от суммы, но не меньше 150 руб.

В начале октября Сбербанк запустил сервис международных переводов на карты Visa и Mastercard через мобильное приложение. Перевод можно сделать в рублях, долларах и евро, сумма не должна превышать 150 000 руб. в сутки или эквивалента в валюте. Комиссия также составляет 1% от суммы перевода.

Бизнес
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Tiffany подтвердила предложение о ее поглощении владельцем Louis Vuitton

Ведомости
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Французская группа компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) действительно предложила выкупить американский бренд люксовых украшений Tiffany & Co по цене $120 за акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе Tiffany.

Предложение LVMH не является обязывающим и стороны не ведут переговоров, подчеркнула Tiffany. Вместе с тем, добавила Tiffany, она «тщательно изучает предложение с независимыми финансовыми и юридическими консультантами, чтобы определить курс действий, который отвечает интересам компании и ее акционеров».

27 октября Bloomberg, Reuters и AFP сообщили, что LVMH ведет переговоры о покупке Tiffany & Co. Переговоры ведутся тайно, пока нет никаких гарантий, что соглашение будет достигнуто, отмечал Bloomberg. На следующий день The Wall Street Journal и Bloomberg сообщили, что предложение LVMH – это покупка Tiffany за $14,5 млрд, или $120 за акцию.

Если сделка состоится, она станет самой крупной для LVMH после покупки Christian Dior в 2017 г. Financial Times отмечала, что в случае покупки Tiffany французская группа компаний расширит свое присутствие на рынке люксовых ювелирных украшений – в 2011 г. LVMH уже купила бренд украшений Bulgari за $5,2 млрд.

Политика
Новости

Орешкин предложил Кудрину поискать «врагов» в Счетной палате

Ведомости
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Сотрудникам госаппарата приходится тратить много времени на ненужную отчетность, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на Форуме стратегического планирования. В пример он привел необходимость заполнять большое количество справок по требованию Счетной палаты, передает «Интерфакс». По мнению министра, это тормозит реализацию нацпроектов.

В связи с этой ситуацией Орешкин вспомнил пример сотрудника британской МИ-6 Кима Филби, работавшего на советскую разведку. Филби рассказывал, что поручал британским агентам писать справки и отчеты, чтобы советские агенты могли свободно работать. «Когда мой сотрудник начинал активно вести работу – вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал его никому не нужной бумажной рутиной, и его активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов», – процитировал Филби министр.

После этого председатель Счетной палаты Алексей Кудрин спросил Орешкина, стоит ли искать врагов в своих рядах. Орешкин ответил, что «искать их нужно в ваших рядах, например».

По словам министра, его сотрудники каждую неделю отправляют Счетной палате справки по нацпроектам. Кроме того, Минэкономразвития получает еще порядка 5–6 нерегулярных запросов в месяц. «Все это происходит на бумаге, каждый раз происходит зачастую в новой форме, под новым углом. Сотрудники сидят и пишут-пишут-пишут, отправляют», – пожаловался министр, отметив, что отчетность собирает не только Счетная палата, но и другие ведомства.

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