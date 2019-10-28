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Болгария выслала российского дипломата из-за подозрений в шпионаже

Болгария выслала российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны открыла досудебное производство по обвинению в шпионаже, передает болгарское издание News.bg со ссылкой на заявление ведомства. Как отмечает Bloomberg, речь идет о первом секретаре посольства России в Болгарии. Из-за неприкосновенности ему невозможно было предъявить обвинения, уточняет агентство. Прокуратура не раскрывает личность дипломата.

В заявлении прокуратуры говорится, что российский дипломат с сентября 2018 г. занимался сбором разведданных. Он встречался с гражданами Болгарии, в том числе с высокопоставленным чиновником, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО. Целью встреч было получение информации, являющейся гостайной, в том числе за вознаграждение.

Посол России в Софии был уведомлен о проведении расследования в отношении неназванного российского дипломата 25 октября.

В МИД Болгарии ТАСС заявили, что подозреваемый в шпионаже уже покинул территорию страны. Российское посольство в Болгарии отказалось комментировать эту информацию.