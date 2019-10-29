Политика

Новости

Кремль отказался расценивать стрельбу в Забайкалье как провал военной реформы

Делать выводы о реформе армии на основе частного случая со стрельбой в воинской части в Забайкальском крае неуместно, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин не будет реагировать на этот инцидент, отметил Песков. При этом он добавил, что его, безусловно, нужно расследовать.

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября открыл огонь из табельного оружия по своим сослуживцам. Восемь человек погибли, еще двое пострадали. Шамсутдинову предъявили обвинение в убийстве двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Читинский гарнизонный военный суд 28 октября арестовал его на два месяца.

Минобороны заявило, что у Шамсутдинова мог случиться нервный срыв из-за личных обстоятельств, не связанных с военной службой. Однако, по информации нескольких СМИ, Шамсутдинова могли преследовать из-за его национальности. Собеседник «Ведомостей» рассказал, что расстрелу предшествовал многомесячный конфликт с одним из военнослужащих, который 25 октября должен был покинуть расположение части из-за демобилизации.