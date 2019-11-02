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Три человека погибли при взрыве на танкере в порту Находки

Из-за хлопка газа на танкере «Залив Америка» в Находке погибли три человека, еще один пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока. Тела двоих погибших уже извлечены из воды. Причины случившегося выясняются.

В момент происшествия на танкере, который стоит у мыса Астафьева, было 12 человек. Известно, что хлопок произошел на грузовой палубе, в районе помещения для перевозки жидкостей. При этом в порту сообщили, что танкер стоял на рейде без груза в отсеках. Пожара на судне не было. «Залив Америка» принадлежит компании «Наяда».

По данным «РИА Новости», погибли старпом, боцман и матрос. Очевидцы рассказали агентству, что причиной происшествия могла стать неисправность приборов освещения.

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). В сообщении Следственного комитета сообщается о двоих погибших: отмечается, что местонахождение третьего человека устанавливается.

Взрыв не угрожает экологии в бухте Находки, отметила Дальневосточная транспортная прокуратура. Угрозы затопления суда нет, разлива нефтепродуктов не допущено.