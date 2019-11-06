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РБК: куратором мусорной реформы может стать помощник вице-премьера Гордеева

Пост заместителя министра природы и экологии, который до сегодняшнего дня занимал Владимир Логинов, может занять помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле и двух собеседников, близких к правительству и к министерству. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов переадресовал вопрос РБК в Минприроды.

Про Румянцева известно немного, отмечает издание: до перехода в аппарат Гордеева он работал помощником бывшего вице-премьера Александра Хлопонина и консультантом экспертного управления президента. Комментировать РБК информацию о потенциальном кандидате в министерстве отказались.

Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова 6 ноября. Чиновник был уволен по собственному желанию, отмечалось в распоряжении правительства. Сам он отказался от комментариев и перенаправил запрос «Ведомостей» в пресс-службу Минприроды. «Имя нового заместителя, курирующего стратегический блок в Минприроды, пока неизвестно. Ждем решения правительства», – сообщил представитель ведомства.

Логинов курировал так называемую мусорную реформу, которая стартовала в России с 1 января: в частности, регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем. Отставка Логинова оказалась неожиданной, но вполне логичной – мусорная реформа проходит очень сложно, если не катастрофически сложно, говорил «Ведомостям» участник рынка.