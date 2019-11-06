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Задержан предполагаемый соучастник убийства начальника ингушского центра «Э»

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который проверяется на причастность к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Интерфакса», задержанный находился на месте происшествия во время убийства и был знаком с Эльджаркиевым. Источник ТАСС рассказал, что ранее для проверки были задержаны несколько человек, но их причастность к преступлению не подтвердилась.

Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве 2 ноября. По информация следствия, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия).

В убийстве Эльджаркиева подозревают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, сообщали СМИ со ссылкой на источники. После убийства он, предположительно, уехал в Дагестан на рейсовом автобусе, который следовал по маршруту Москва – Хасавюрт. Картоев объявлен в федеральный розыск.

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Бизнес
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Акции Uber подешевели до минимума после снятия ограничений на их продажу

Ведомости
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Акции Uber Technologies Inc. подешевели на 8,7% до $25,58 на торгах на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Исторический минимум был зафиксирован на фоне окончания срока действия ограничений на продажу бумаг компании после IPO, пишет Bloomberg. Акции Uber к 18.13 мск в среду дешевеют на 4,43% до $26,78.

По информации источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, перед открытием торговой сессии в среду, 6 ноября, было проведено большое количество операций с бумагами Uber. В частности, Goldman Sachs продал около 2 млн акций в интересах неназванного держателя по цене $26,90 за бумагу, что на 4% ниже их стоимости на момент закрытия торгов во вторник, 5 ноября. При этом стоимость акций Uber к закрытию торгов во вторник была на 38% ниже цены предложения во время IPO в мае.

Uber 5 ноября сообщил о росте чистого убытка в июле – сентябре на 20% в годовом выражении, до $1,16 млрд. Причиной убытка компания назвала большие расходы на развитие новых проектов.

Uber – международная технологическая компания, развивающая одноименное приложение по вызову такси. Компания была создана в 2009 г. В мае 2019 г. Uber в ходе IPO привлек более $8 млрд.

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«Вкусвилл» и бывший совладелец «Кофе Хауза» создали компанию «Вкускофе»

Ведомости
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Ритейлер «Вкусвилл» и бывший совладелец сети «Кофе Хауз» Владислав Дудаков создали новую компанию – «Вкускофе», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса». 80% долей в компании, зарегистрированной 18 октября, принадлежит «Вкусвиллу», 20% – у Дудакова. Дудаков также стал гендиректором «Вкускофе». В качестве видов деятельности «Вкускофе» указаны ресторанный бизнес, обслуживание на вынос, а также и производство соков, готовых блюд и снэков.

Дудаков – сооснователь и бывший руководитель сети кофеен «Кофе Хауз», которую в 2014 г. купила «Шоколадница». Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакса», он владеет 95% долей в ООО «Кофе офис», которое специализируется на доставке кофе. Бизнесмен также является единственным владельцем ООО «ВД Рестор» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания).

«Вкусвилл» появился в 2012 г., когда основатель сети магазинов молочной продукции «Избенка» Андрей Кривенко решил расширить формат – как ассортимент, так и площади. В новых магазинах стали продаваться не только молочные продукты. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. «Вкусвилл» нарастил выручку на 70,3% до 54,6 млрд руб., а его чистая прибыль увеличилась до 1,14 млрд руб. с 18,2 млн руб. в 2017 г. В сентябре число магазинов сети превысило 1000.

Владельцы «Вкусвилла» – фонды Baring Vostok (12,16%), основатель сети Андрей Кривенко (1,8%). 86,08% долей через ООО «Проект Избенка» и АО «Эволюционная цель» владеет Евгений Лисицын.

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Бизнес
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Bloomberg: Саудовская Аравия попросила Китай помочь с рекордным IPO Saudi Aramco

Ведомости
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Китайские госкомпании, одна из которых Sinopec Group, ведут переговоры об инвестировании от $5 млрд до $10 млрд в IPO нефтяной компании Saudi Aramco, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их информации, Саудовская Аравия добивается от правительств дружественных стран поддержки рекордной продажи акций.

Наряду с китайскими нефтяными госкомпаниями в переговорах участвуют также китайские инвестфонды, в частности и China Investment Corp. (CIC), и Фонд Шелкового пути, рассказали источники агентства. Переговоры еще не завершены, и, по словам источников, состав инвесторов и суммы, которые внесет каждый участник IPO, в конечном итоге будут зависеть от правительства Китая.

Инвестиции в Saudi Aramco укрепят связи с Саудовской Аравией, а также дадут Китаю возможность получить прибыль от роста цен на нефть, отмечает Bloomberg. Saudi Aramco официально не комментирует данную информацию. Представители Фонда Шелкового пути, CIC, Sinopec Group не ответили на запросы Bloomberg о комментариях. Комиссия по надзору и управлению госактивами Китая и минфин страны отказались от комментариев.

Ранее, 3 ноября, саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco. IPO состоится на саудовской бирже Tadawul. Ценовой диапазон и количество акций, которые предполагается продать, Saudi Aramco пока не раскрывает. Проспект эмиссии может быть представлен 9 ноября. Ожидается, что сбор заявок завершится 4 декабря, торги начнутся 11 декабря, ранее сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. Стоимость компании в ходе IPO может быть оценена в $2 трлн, заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман.

Власти Саудовской Аравии оказывают давление на богатейшие семьи страны, чтобы они поучаствовали в IPO Saudi Aramco, писала ранее Financial Times со ссылкой на источники. Одному из бизнесменов было предложено вложить $100 млн, рассказал FT его советник. По его словам, этот бизнесмен также был одним из задержанных в Ritz-Carlton и в рамках сделки с властями передал свои активы и платит ежемесячный взнос: «Теперь его призывают исполнить свой патриотический долг перед королевством. Но есть предел тому, насколько патриотичным он хочет быть».

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Политика
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РБК: куратором мусорной реформы может стать помощник вице-премьера Гордеева

Ведомости
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Пост заместителя министра природы и экологии, который до сегодняшнего дня занимал Владимир Логинов, может занять помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в Кремле и двух собеседников, близких к правительству и к министерству. Пресс-секретарь премьера Олег Осипов переадресовал вопрос РБК в Минприроды.

Про Румянцева известно немного, отмечает издание: до перехода в аппарат Гордеева он работал помощником бывшего вице-премьера Александра Хлопонина и консультантом экспертного управления президента. Комментировать РБК информацию о потенциальном кандидате в министерстве отказались.

Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова 6 ноября. Чиновник был уволен по собственному желанию, отмечалось в распоряжении правительства. Сам он отказался от комментариев и перенаправил запрос «Ведомостей» в пресс-службу Минприроды. «Имя нового заместителя, курирующего стратегический блок в Минприроды, пока неизвестно. Ждем решения правительства», – сообщил представитель ведомства.

Логинов курировал так называемую мусорную реформу, которая стартовала в России с 1 января: в частности, регионы обязали принять территориальные схемы обращения с мусором и выбрать оператора по вывозу и переработке отходов конкурсным путем. Отставка Логинова оказалась неожиданной, но вполне логичной – мусорная реформа проходит очень сложно, если не катастрофически сложно, говорил «Ведомостям» участник рынка.

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Финансы
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Финская таможня три года неверно конвертировала рубль

Ведомости
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Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США. Об этом говорится на сайте финского ведомства. По его данным, всего зафиксировано 960 000 подобных случаев.

В результате финская таможня должна выплатить компенсации на сумму около 11,5 млн евро. Ошибки конвертации связаны с тем, что таможня использовала для оформления курсы валют Финского банка вместо ЕЦБ. В результате ошибки таможенная стоимость и стоимость НДС товаров, на которых основаны ввозные пошлины, установлены слишком высокими на 1,5–2,5%.

Таможня планирует начать возмещать ущерб как можно скорее. Суммы меньше 10 евро не будут возвращаться без дополнительного запроса. Для возврата средств нужно заполнить специальную форму на сайте таможни.

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Политика
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Адвокат рассказал об уголовном деле против Михаила Светова

Ведомости
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Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело против одного из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии Михаила Светова из-за поста в Instagram 2012 г., рассказал «Интерфаксу» его адвокат Михаил Бирюков.

Он не смог уточнить, по какой статье заведено дело. Ранее РЕН ТВ сообщал, что проверка в отношении Светова проводится по ст. 135 УК РФ (развратные действия). Сам Светов писал в Twitter, что его вызвали в Следственный комитет в связи с доследственной проверкой, однако в повестке не было информации о ее причинах.

Позже пресс-секретарь Либертарианской партии Александр Гуд сообщил «МБХ медиа» об обысках у Светова. «Дождь» передает, что политика увезли на допрос в СК.

В августе Роскомнадзор внес страницу Светова в Instagram в реестр ресурсов, содержащих запрещенную информацию. РЕН ТВ писал, что якобы несколько постов были признаны детской порнографией. Страница Светова в Instagram не обновлялась с декабря 2016 г.

Бизнес
Новости

Роспотребнадзор уточнил число отравившихся сотрудников «Ленты»

Ведомости
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В Петербурге увеличилось до 39 человек число госпитализированных после отравления сотрудников ритейлера «Лента», передает «Интерфакс» со ссылкой на Роспотребнадзор. В свою очередь «Петербургский дневник» со ссылкой на ведомство сообщил о 155 отравившихся сотрудниках «Ленты». Из них 54 человека обратились к врачам самостоятельно, 101 человек выявлен в ходе санитарно-эпидемиологических мероприятий управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, отмечает издание.

Ранее, 5 ноября, ведомство сообщило, что после отравления в служебной столовой в больницы были доставлены 26 сотрудников ритейлера, еще у 55 была обнаружена кишечная инфекция. Отравление произошло в начале ноября. Речь идет о сотрудниках магазина, расположенного по адресу: улица Савушкина, 112, а также о сотрудниках офиса «Ленты». В ходе проверки столовой Роспотребнадзор выявил нарушения и временно приостановил ее работу.

«В настоящее время нам известно о 24 госпитализированных сотрудниках «Ленты». Они находятся в стабильном состоянии и получают всю необходимую медицинскую помощь. Компания компенсирует сотрудникам пропущенные в связи с больничным рабочие дни. «Лента» совместно с контролирующими органами проводит проверку с целью выяснения причин произошедшего, мы также начали наше собственное внутреннее расследование», – сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

Накануне ритейлер сообщил «Фонтанке», что всего за медицинской помощью обратились 60 сотрудников компании. «Нам известно об обращении сотрудников центрального офиса «Ленты» к врачу с симптомами кишечной инфекции. Мы предполагаем, что источником заболевания является курица, поставляемая в столовую офиса компании ООО «Серволюкс Восток», – сообщила пресс-служба «Ленты». Как уточнили в компании, эта продукция поставлялась только в столовую офиса, но не в магазины.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по величине ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

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Бизнес
Новости

Reuters: Boeing потратит около $1 млрд на авиационную безопасность

Ведомости
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Авиастроительный концерн Boeing собирается инвестировать около $1 млрд в развитие авиационной отрасли для снижения рисков, подобным тем, с которыми столкнулись пилоты самолетов 737 Max, потерпевших ранее крушение в Эфиопии и Индонезии, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Детали этого плана прописаны в документе «Глобальная авиационная безопасность». Они держатся в тайне из-за задержки возобновления эксплуатации Boeing 737 Max, отмечает агентство. Boeing запустит пилотный проект по повышению авиационной безопасности после того, как регуляторы США одобрят изменения в программном обеспечении 737 Max и программе обучения пилотов, рассказал один из источников. По его словам, компания ожидает, что это произойдет к концу года.

По информации источников, расходы на пилотный проект будут дополнением компенсациям авиакомпаниям за задержку поставок самолетов и снижение темпов производства 737 Max. Они уже превысили $8 млрд. В программу обучения пилотов будут вноситься изменения в течение многих лет, пишет Reuters. Представитель Boeing не стал комментировать эту информацию.

Часть инвестиций Boeing будет потрачена на улучшение авиационной инфраструктуры, в частности системы воздушного движения и имитации полета, пояснил другой источник агентства. В компании сейчас обсуждают, стоит ли разрабатывать новые учебные материалы, дополнительно финансировать учебные центры и набор персонала, сообщает Reuters. Чтобы повысить уровень доступности к информации о самолетах, Boeing мог бы создать сеть обмена данными о строении самолетов с глобальными регуляторами, заявил один из источников.

Эксплуатация Boeing 737 Max была прекращена после двух авиакатастроф с самолетами этой модели в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в марте 2019 г. В двух авиакатастрофах погибли 346 человек.

Авиакатастрофа в Эфиопии

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Бизнес
Новости

«Роснефть» рассказала о новых претензиях из-за загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба»

Ведомости
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В «Роснефть» продолжают поступать претензии от покупателей после загрязнения нефти в апреле 2019 г. в магистральном нефтепроводе «Дружба», сообщает компания. По ее данным, покупатели заметили, что в нефти многократно превышены предельно допустимые показатели хлорорганических соединений. Названия компаний «Роснефть» не раскрывает.

Кроме того, некоторые покупатели «Роснефти» пожаловались, что не получили необходимые им объемы нефти из-за остановки прокачки по «Дружбе». Подсчитать убытки можно будет после полной оценки влияния загрязнения на работу компании и получения официальных сумм ущерба от контрагентов, отмечает «Роснефть».

В апреле Белоруссия сообщила о поставках по российскому трубопроводу «Дружба» загрязненной нефти на Мозырский НПЗ. Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Белоруссия и другие страны, получавшие сырье по трубопроводу, приостановили прокачку нефти. Всего в нефтепроводе «Дружба» было загрязнено 3 млн т нефти, утверждал ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов. Белорусская компания «Гомельтранснефть Дружба» называла другую цифру – 5 млн т нефти. Позже «Транснефть» попросила правительство передать ей контроль над пунктами сдачи нефти. «Роснефть» выступила против этого предложения.

Финансы
Новости

ФАС завела дела против четырех банков из-за рассылки спама

Ведомости
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Московское управление ФАС завело дела о нарушении закона о рекламе против банка «Хоум кредит», Альфа-банка, Райффайзенбанка и Ситибанка. Антимонопольная служба считает, что они рассылали москвичам по e-mail и sms предложения по ипотеке, кредитованию и картам без их согласия.

Решение по Ситибанку уже вынесено: он признан виновным вместе с «Билайном». Оператор также привлечен к рассмотрению дел против Райффайзенбанка и «Хоум кредита» вместе с МТС и организатором sms-рассылок MFMSolutions.

За распространение рекламы без согласия клиента банки могут получить штраф до 500 000 руб. за каждый факт нарушения, отмечает ФАС.

Коллективный иск со стороны получателей спама здесь маловероятен, считает партнер Petrol Chilikov Егор Чиликов, потому что вряд ли у них имеются убытки, а даже если вдруг имеются, то они сложно доказуемы. «Интересен вопрос о возможности применения института групповых исков в ситуации, если банки (в случае, если их наберется необходимое количество – пять членов группы плюс истец-представитель) решат оспорить вынесенные не в их пользу решения УФАС», – добавляет юрист Enforce Law Company Владислав Сильченко. По его словам, препятствий для применения этой нормы в рамках административного судопроизводства в арбитражных судах нет.

Экономика
Новости

Инфляция замедлилась до 3,8%

Ведомости
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Годовая инфляция в октябре снизилась до 3,8%, свидетельствуют данные Росстата. За месяц потребительские цены выросли на 0,1% после снижения в августе и сентябре.

Цены на продовольственные товары в октябре выросли на 4,6% в годовом выражении, на непродовольственные – на 1,4%. Особенно заметно подорожала гречка – на 7,3% по сравнению с октябрем прошлого года, при этом в 48 субъектах цены на крупу увеличились еще сильнее.

В ноябре Минэкономразвития ожидает месячную инфляцию на уровне 0,3%, а годовую – на уровне 3,5–3,6%. По итогам года ведомство прогнозирует снижение инфляции до 3–3,3%.

Аналитики ЦБ считают, что в январе следующего года инфляция опустится до 3% под действием дезинфляционных факторов и в связи с уходом эффекта от повышения ставки НДС. Возврат инфляции к цели в 4% произойдет к концу 2020 г.

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