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Задержан предполагаемый соучастник убийства начальника ингушского центра «Э»

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве мужчину, который проверяется на причастность к убийству начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По словам собеседника «Интерфакса», задержанный находился на месте происшествия во время убийства и был знаком с Эльджаркиевым. Источник ТАСС рассказал, что ранее для проверки были задержаны несколько человек, но их причастность к преступлению не подтвердилась.

Эльджаркиев и его брат были убиты в Москве 2 ноября. По информация следствия, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение оружия).

В убийстве Эльджаркиева подозревают 46-летнего уроженца Ингушетии Курейша Картоева, сообщали СМИ со ссылкой на источники. После убийства он, предположительно, уехал в Дагестан на рейсовом автобусе, который следовал по маршруту Москва – Хасавюрт. Картоев объявлен в федеральный розыск.