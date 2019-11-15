Власти Франции оценили ущерб от протестов «желтых жилетов» в 2,5 млрд евро
Власти Франции оценили ущерб бизнесменам и государству от акций протеста «желтых жилетов» в 2,5 млрд евро, передает радиостанция RTL со ссылкой на данные правительства. Речь идет об ущербе, полученном за год — с ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г. Всего от действий протестующих пострадали 5000 предпринимателей, часть из них была вынуждена обратиться за финансовой помощью к правительству.
Как уточняет радиостанция, некоторые бизнесмены попросили отсрочку выплат в фонд социального страхования и прочих налогов на общую сумму 460 млн евро. В свою очередь страховые компании за прошедшие 12 месяцев выплатили 230 млн евро компенсаций 13 000 предприятий. Из-за акций протеста «желтых жилетов» часть предприятий закрылась, что стало причиной безработицы 75 000 человек.
Из-за акций протестов часть магазинов стала работать по воскресеньям. Таким образом они хотят компенсировать полученные убытки, отмечает RTL.
Акции протеста движения «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 г. Изначально они проводились в субботу и воскресенье в знак протеста против повышения цен на бензин. Основной отличительной чертой участников движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. В первой акции протеста приняли участие 282 000 человек, но с каждым разом число участников протестов снижалось. Последний раз акция протеста состоялась в конце октября, в ней приняли участие несколько тысяч человек, полиция задержала более 100 протестующих. Со временем список требований «желтых жилетов» увеличился, теперь они высказывали политические претензии к властям и требовали решения различных социально-экономических проблем.
МИД России 11 ноября предупредил россиян о том, что в Париже в годовщину первой акции протеста «желтых жилетов» – 16-17 ноября запланированы манифестации. Полиция предпримет дополнительные меры безопасности, возможно перекрытие дорог в городе.