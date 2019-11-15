Власти Франции оценили ущерб от протестов «желтых жилетов» в 2,5 млрд евро

Акции протеста движения «желтых жилетов» начались во Франции 17 ноября 2018 г. Изначально они проводились в субботу и воскресенье в знак протеста против повышения цен на бензин. Основной отличительной чертой участников движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. В первой акции протеста приняли участие 282 000 человек, но с каждым разом число участников протестов снижалось. Последний раз акция протеста состоялась в конце октября, в ней приняли участие несколько тысяч человек, полиция задержала более 100 протестующих. Со временем список требований «желтых жилетов» увеличился, теперь они высказывали политические претензии к властям и требовали решения различных социально-экономических проблем.