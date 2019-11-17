Лукашенко решил баллотироваться на шестой президентский срок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в 2020 и 2025 гг., передает агентство «Белта». При этом политик подчеркнул, что не держится за пост президента, но считает себя обязанным предложить свою кандидатуру. «Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду», – сказал он журналистам.
По словам Лукашенко, если он почувствует, что люди перестали его поддерживать, то уйдет из политики. Однако президент отметил, что если народ ценит стабильность и спокойное развитие страны, то проголосует за него.
Следующие выборы Лукашенко считает целесообразным провести летом 2020 г. Комментируя замечание о том, что люди летом будут в отпусках, президент отметил, что кто захочет – проголосует.
Лукашенко находится на посту президента Белоруссии с 1994 г. – пятый срок подряд. Ранее в Белоруссии действовало ограничение на количество президентских сроков, но оно было снято по результатам всеобщего референдума в 2004 г.