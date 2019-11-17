Лукашенко решил баллотироваться на шестой президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении баллотироваться на предстоящих выборах главы государства в 2020 и 2025 гг., передает агентство «Белта». При этом политик подчеркнул, что не держится за пост президента, но считает себя обязанным предложить свою кандидатуру. «Я посиневшими пальцами за кресло держаться не буду», – сказал он журналистам.