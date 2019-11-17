«ОВД-инфо» сообщило о задержании 70 участников турнира по единоборствам

В Москве сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму сорвали турнир по боевым искусствам, ежегодно проводящийся с 2009 г. в память Ивана Хуторского, сообщает «ОВД-инфо». По данным портала, задержаны как минимум 70 человек – все находившиеся на турнире, их доставляют в отделения полиции для проверки по базе. Среди задержанных пятеро несовершеннолетних.