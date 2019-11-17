«ОВД-инфо» сообщило о задержании 70 участников турнира по единоборствам
В Москве сотрудники управления МВД по противодействию экстремизму сорвали турнир по боевым искусствам, ежегодно проводящийся с 2009 г. в память Ивана Хуторского, сообщает «ОВД-инфо». По данным портала, задержаны как минимум 70 человек – все находившиеся на турнире, их доставляют в отделения полиции для проверки по базе. Среди задержанных пятеро несовершеннолетних.
К одному из задержанных, по данным «ОВД-инфо», применили силу. Его увезли в отделение отдельно от остальных. Причины задержания не сообщаются.
Информацию о задержании участников и зрителей турнира подтверждает «Медиазона». По словам собеседницы издания, к залу, где проходили соревнования, подъехали два автобуса с омоновцами в масках. Силовики сообщили, что проводят задержания на основании некой ориентировки. Полиция пообещала, что «перепишет и отпустит» всех участников турнира.
Антифашист и анархист Иван Хуторской был застрелен в подъезде своего дома участником «Боевой организации русских националистов» Алексеем Коршуновым. Убийство произошло 16 ноября 2009 г.