«Ъ»: суд признал погибшим захваченного «Исламским государством» россиянина
Суд признал погибшим одного из первых российских наемников, бойца так называемой группы Вагнера Григория Цуркану, пропавшего в Сирии два года назад, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. До этого он считался пропавшим без вести.
В 2017 г. Цуркану был взят в Сирии в плен боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». В октябре того же года заместитель председателя думского комитета по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий рассказал о том, что мужчина был убит террористами вместе с другим пленным россиянином — Романом Заболотным.
Тем не менее, официально эта информация не подтверждалась — обнаружить Цуркану или его останки не удалось. Такая ситуация привела к тому, что его семья столкнулась с «финансовыми и бытовыми трудностями», пишет газета. В частности, одна из дочерей военного долгое время не могла получить положенную ей часть пенсии Цуркану, так как юридически он считался живым. В результате в мае этого года родственники получили свидетельство о смерти мужчины, в котором было сказано, что он погиб 12 октября 2017 г. в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.