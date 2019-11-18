«Ъ»: суд признал погибшим захваченного «Исламским государством» россиянина

Тем не менее, официально эта информация не подтверждалась — обнаружить Цуркану или его останки не удалось. Такая ситуация привела к тому, что его семья столкнулась с «финансовыми и бытовыми трудностями», пишет газета. В частности, одна из дочерей военного долгое время не могла получить положенную ей часть пенсии Цуркану, так как юридически он считался живым. В результате в мае этого года родственники получили свидетельство о смерти мужчины, в котором было сказано, что он погиб 12 октября 2017 г. в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.