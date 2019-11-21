Госдума сняла ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» в 2018 г. В первом чтении его приняли в июле этого года. В ноябре депутаты предложили внести поправку в закон 2009 г. об МГУ и СПбГУ. В этом законе говорится, что, когда ректоры достигают предельного возраста для этой должности, президент России может продлевать их полномочия лишь дважды. Поправка исключает слово «дважды». Как пояснял «Ведомостям» источник в Госдуме, поправка была внесена в последний момент, потому что нужно было решить вопрос очень оперативно и для этого найти, куда ее вставить для принятия в ближайшее время.