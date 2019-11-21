Госдума сняла ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ
Госдума приняла в третьем – окончательном – чтении поправку о снятии возрастных ограничений для нахождения в должности ректоров Московского государственного университета (МГУ) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), передает «Интерфакс».
Поправка была принята при рассмотрении проекта законопроекта о внесении ряда изменений в законодательство об образовании. Во втором – основном – чтении законопроект был принят накануне, 20 ноября.
Законопроект внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» в 2018 г. В первом чтении его приняли в июле этого года. В ноябре депутаты предложили внести поправку в закон 2009 г. об МГУ и СПбГУ. В этом законе говорится, что, когда ректоры достигают предельного возраста для этой должности, президент России может продлевать их полномочия лишь дважды. Поправка исключает слово «дважды». Как пояснял «Ведомостям» источник в Госдуме, поправка была внесена в последний момент, потому что нужно было решить вопрос очень оперативно и для этого найти, куда ее вставить для принятия в ближайшее время.
Возглавляющему МГУ с 1992 г. Виктору Садовничему, которому в апреле исполнилось 80 лет, полномочия продлевались уже дважды – в декабре 2009 г. и декабре 2014 г. Его полномочия на этом посту истекают в декабре.
Студенты, аспиранты, сотрудники и выпускники МГУ ранее опубликовали открытое письмо, в котором обвинили Садовничего в том, что он отменил автономию и выборность ректора «в обмен на продление полномочий еще на два срока». Они призвали вернуть выборность ректора, деканов факультетов и заведующих кафедрами. Садовничий заявил, что выиграл бы выборы ректора, если бы их проводили.