Расходы на двухнедельный бесплатный проезд на МЦД возложили на компанию-оператора
Расходы в связи с бесплатным проездом по Московским центральным диаметрам (МЦД), введенным с 25 ноября на две недели, лягут на частного перевозчика – Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК), сообщил вице-мэр и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов в интервью газете «Коммерсантъ».
По его словам, при запуске диаметров были зафиксированы сбои при оплате проезда из-за неготовности турникетов к приему карт «Тройка», и виновата в этом ЦППК. В компании не уточнили размер ожидаемых потерь и не сказали, будут ли спорить с мэрией, отмечает газета. По оценке издания, потери не слишком высоки: около 300 млн руб.
Аналитики, опрошенные газетой, считают, что возлагать ответственность за сбои на компанию – странно. По их мнению, ее как минимум должен разделить и департамент транспорта Москвы. Руководитель «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров предположил в беседе с изданием, что ЦППК не станет привлекать внимание к этой истории, чтобы не осложнять и без того непростую ситуацию, которую трудно сгладить даже отменой платы за проезд.
Первые два маршрута МЦД были запущены 21 ноября. В первый же день пассажиры жаловались на различные проблемы, в частности задержки поездов, неработающие турникеты и слишком короткие составы. В день запуска по МЦД проехался президент Владимир Путин, однако проблемы, возникшие у пассажиров, тогда не упоминались. Проблемы мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал впервые только 24 ноября в интервью «России 24». Он заявил, что в работе МЦД были «технические огрешности», а позже власти Москвы ввели двухнедельный бесплатный проезд на диаметрах.