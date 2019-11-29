Расходы на двухнедельный бесплатный проезд на МЦД возложили на компанию-оператора

Первые два маршрута МЦД были запущены 21 ноября. В первый же день пассажиры жаловались на различные проблемы, в частности задержки поездов, неработающие турникеты и слишком короткие составы. В день запуска по МЦД проехался президент Владимир Путин, однако проблемы, возникшие у пассажиров, тогда не упоминались. Проблемы мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал впервые только 24 ноября в интервью «России 24». Он заявил, что в работе МЦД были «технические огрешности», а позже власти Москвы ввели двухнедельный бесплатный проезд на диаметрах.